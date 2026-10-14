Ianis Stoica, la un pas de transferul de 2,5 milioane euro în Germania! Exclusiv

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Ianis Stoica, 23 de ani, e aproape de un transfer spectaculos în Germania! Ianis este unul dintre cei mai în formă jucători români care evoluează în străinătate. Mijlocașul ofensiv al celor de la Estrela Amadora traversează un sezon foarte bun, cifrele sale atrăgând atenția unor formații mult mai puternice decât actuala sa echipă. Și nu e vorba doar despre echipe din Portugalia, dar mai ales de formații cu nume din campionate de top, Germania fiind unul dintre ele.

Ianis Stoica a atras atenția pentru un transfer unor echipe din Germania și Belgia: Anderlecht e unul dintre numele grele!

Ianis Stoica a reprezentat recent una dintre dilemele dezbătute la campania de 4 meciuri a României lui . Prestațiile și forma bună la Amadora nu l-au ajutat să prindă lotul de 33 al tricolorilor pentru amintitele 4 eșecuri de pe final de septembrie și început de octombrie.

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Ianis Stoica nu l-a convins pe selecționer, dar le-a făcut cu ochiul unor formații importante din fotbalul european. Din informațiile FANATIK, sunt șanse foarte mari ca să schimbe clubul în perioada de transferuri din iarnă. Cele 4 goluri și două assist-uri pe care românul le-a bifat în 8 meciuri la Amadora constituie argumente care pot produce mutarea din ianuarie. Formații din Belgia și din Germania îl monitorizează foarte atent pe Ianis Stoica, Anderlecht și FC Koln fiind două dintre ele.

Estrela Amadora așteaptă 2,5 milioane de euro pentru Ianis Stoica

Ianis Stoica a fost transferat de Estrela Amadora în iulie 2025, portughezii plătind 1,3 milioane de euro celor de la . A semnat un contract pe 3 ani cu gruparea lusitană, deci până în iunie 2028. La iarnă e deja un an și jumătate de când mijlocașul ofensiv român joacă în Portugalia. Evoluțiile sale din actualul campionat au atras inclusiv atenția cluburilor importante din Portugalia, cei de la Estrela Amadora primind întrebări pentru român chiar de la Benfica Lisabona!

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Având în vedere interesul altor cluburi pentru jucător, cei de la Estrela Amadora au devenit conștienți că sunt șanse mari să-l piardă peste câteva săptămâni. FANATIK a aflat că portughezii i-au decis deja prețul pentru care sunt dispuși să se despartă de . Este vorba despre o sumă de 2-2,5 milioane de euro, una accesibilă pentru formațiile din Germania și Belgia care-l doresc pe român.

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42 de meciuri a disputat Ianis Stoica în tricoul celor de la Estrela Amadora. A marcat de 7 ori și a dat 5 pase de gol

Va fi convocat Ianis Stoica de Gică Hagi pentru meciurile naționalei din noiembrie?

Ianis Stoica nu a debutat încă la naționala mare a României. A fost că Gică Hagi nu i-a găsit loc în lotul de 33 din septembrie-octombrie, dar vârsta este un atu pentru el în viitor. Există deja întrebarea dacă Ianis Stoica va reuși până la urmă să-l convingă pe Hagi și să primească telegrama la meciurile din noiembrie, cu Polonia și în Bosnia, dar totul depinde de strategia selecționerului.

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Dacă Hagi merge pe concluziile pe care le-a tras după acțiunea abia terminată și va alege un lot de 22 de jucători din cei care au fost deja, Ianis Stoica va rămâne iar pe dinafară. Dacă va exista o reîmprospătare a lotului cu jucători tineri în mare formă, Ianis Stoica poate deveni o variantă. Oricum, va avea un impact semnificativ și asupra cluburilor care vor trimite oferta în iarnă celor de la Estrela Amadora.

În ceea ce privește absența de la lot a lui Ianis Stoica la cele 4 meciuri din Liga Națiunilor, cele mai multe păreri au fost pro-jucător! Majoritatea oamenilor de fotbal l-au cerut la lot. Au existat și opinii care i-au dat dreptate lui Gică Hagi. „Sunt convins că Gică Hagi l-a studiat foarte bine pe Ianis Stoica, să vadă ceva ce are el nevoie la prima echipă, nu ceva ce face jucătorul acolo. E mai bun? Asta-i întrebarea. E mai bun Ianis Stoica decât Louis Munteanu? E mai bun decât Bîrligea? E mai bun decât Man? Cam așa se pune problema”, a spus pentru FANATIK.

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