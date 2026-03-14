Ianis Stoica, lăudat în Portugalia deși a avut un ghinion teribil! Românul a fost în centrul atenției la ultimul meci

Ianis Stoica a avut parte de un ghinion teribil în ultimul meci jucat pentru Estrela. Atacantul român a trimis de două ori mingea în poartă, însă niciuna dintre reușite nu a fost validată. Totuși, presa lusitană a apreciat prestația fostului vârf de la Hermannstadt, care pare că s-a adaptat în campionatul portughez.
Antrenorul celor de la Estrela a mizat în ultimele meciuri pe Ianis Stoica în echipa de start. Atacantul român a fost titular în duelul cu Gil Vicente din campionat și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Din păcate pentru el, fotbalistul plecat vara trecută din Superliga nu a reușit să marcheze.
Ianis Stoica chiar a trimis mingea în poartă de două ori, însă ambele goluri au fost anulate. Prima reușită a fost invalidată pentru un ofsaid extrem de mic, diferența fiind de doar șase centimetri. Totuși, colegii săi au reușit să înscrie, iar scorul final a fost 2-2. Estrela rămâne însă în partea de jos a clasamentului.
În total, Ianis Stoica a jucat 24 de meciuri pentru Estrela în acest sezon și a reușit să înscrie două goluri. Atacantul român are și două pase decisive în această stagiune. El a fost vândut în vară de Hermannstadt în Portugalia pentru suma de 1,3 milioane de euro. Vârful speră ca până în vară să reușească să își îmbunătățească statisticile.
„Deși Estrela da Amadora nu a reușit să câștige niciunul dintre cele două meciuri disputate recent, 0-0 cu Aves SAD și 2-2 cu Gil Vicente, mijlocașul ofensiv român a fost unul dintre cei mai activi jucători din atacul echipei. Cu numărul 10 pe tricou, Stoica s-a implicat în majoritatea acțiunilor ofensive și a demonstrat că se adaptează tot mai bine stilului de joc al echipei”, au scris jurnaliștii portughezi de la A Bola după ultimul meci jucat de fotbalistul român.