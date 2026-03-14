Ianis Stoica, lăudat în Portugalia deși a avut un ghinion teribil! Românul a fost în centrul atenției la ultimul meci

Ianis Stoica a avut parte de un ghinion teribil în ultimul meci jucat pentru Estrela. Atacantul român a trimis de două ori mingea în poartă, însă niciuna dintre reușite nu a fost validată. Totuși, presa lusitană a apreciat prestația fostului vârf de la Hermannstadt, care pare că s-a adaptat în campionatul portughez.

Ianis Stoica a avut două goluri anulate în ultimul meci jucat în Portugalia

Antrenorul celor de la Estrela a mizat în ultimele meciuri pe Ianis Stoica în echipa de start. Atacantul român a fost titular în duelul cu Gil Vicente din campionat și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Din păcate pentru el, fotbalistul plecat vara trecută din Superliga nu a reușit să marcheze.

Ianis Stoica chiar a trimis mingea în poartă de două ori, însă ambele goluri au fost anulate. Prima reușită a fost invalidată pentru un ofsaid extrem de mic, diferența fiind de doar șase centimetri. Totuși, colegii săi au reușit să înscrie, iar scorul final a fost 2-2. Estrela rămâne însă în partea de jos a clasamentului.

Ce cifre are Ianis Stoica în Portugalia

În total, pentru Estrela în acest sezon și a reușit să înscrie două goluri. Atacantul român are și două pase decisive în această stagiune. El a fost vândut în vară de Hermannstadt în Portugalia pentru s . Vârful speră ca până în vară să reușească să își îmbunătățească statisticile.

„Deși Estrela da Amadora nu a reușit să câștige niciunul dintre cele două meciuri disputate recent, 0-0 cu Aves SAD și 2-2 cu Gil Vicente, mijlocașul ofensiv român a fost unul dintre cei mai activi jucători din atacul echipei. Cu numărul 10 pe tricou, Stoica s-a implicat în majoritatea acțiunilor ofensive și a demonstrat că se adaptează tot mai bine stilului de joc al echipei”, au scris jurnaliștii portughezi de la după ultimul meci jucat de fotbalistul român.