Ianis Stoica, lăudat în Portugalia deși a avut un ghinion teribil! Românul a fost în centrul atenției la ultimul meci

Ianis Stoica a avut parte de un ghinion incredibil în Portugalia. Atacantul român a marcat de două ori pentru Estrela da Amadora, însă ambele goluri au fost anulate.
Alex Bodnariu
14.03.2026 | 07:15
Ianis Stoica a avut parte de un ghinion teribil în ultimul meci jucat pentru Estrela. Atacantul român a trimis de două ori mingea în poartă, însă niciuna dintre reușite nu a fost validată. Totuși, presa lusitană a apreciat prestația fostului vârf de la Hermannstadt, care pare că s-a adaptat în campionatul portughez.

Antrenorul celor de la Estrela a mizat în ultimele meciuri pe Ianis Stoica în echipa de start. Atacantul român a fost titular în duelul cu Gil Vicente din campionat și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Din păcate pentru el, fotbalistul plecat vara trecută din Superliga nu a reușit să marcheze.

Ianis Stoica chiar a trimis mingea în poartă de două ori, însă ambele goluri au fost anulate. Prima reușită a fost invalidată pentru un ofsaid extrem de mic, diferența fiind de doar șase centimetri. Totuși, colegii săi au reușit să înscrie, iar scorul final a fost 2-2. Estrela rămâne însă în partea de jos a clasamentului.

Ce cifre are Ianis Stoica în Portugalia

În total, Ianis Stoica a jucat 24 de meciuri pentru Estrela în acest sezon și a reușit să înscrie două goluri. Atacantul român are și două pase decisive în această stagiune. El a fost vândut în vară de Hermannstadt în Portugalia pentru suma de 1,3 milioane de euro. Vârful speră ca până în vară să reușească să își îmbunătățească statisticile.

Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc...
Digi24.ro
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia

„Deși Estrela da Amadora nu a reușit să câștige niciunul dintre cele două meciuri disputate recent, 0-0 cu Aves SAD și 2-2 cu Gil Vicente, mijlocașul ofensiv român a fost unul dintre cei mai activi jucători din atacul echipei. Cu numărul 10 pe tricou, Stoica s-a implicat în majoritatea acțiunilor ofensive și a demonstrat că se adaptează tot mai bine stilului de joc al echipei”, au scris jurnaliștii portughezi de la A Bola după ultimul meci jucat de fotbalistul român.

A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro...
Digisport.ro
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Pavel Badea i-a mitraliat pe Bancu și Baiaram după U Craiova – FC...
Fanatik
Pavel Badea i-a mitraliat pe Bancu și Baiaram după U Craiova – FC Argeș 0-1: „Unul ieșit din formă, altul inexistent! Nu-mi vine să cred că au jucat atât de slab!”
Dani Coman, mesaj în forță pentru rivalele din play-off după U Craiova –...
Fanatik
Dani Coman, mesaj în forță pentru rivalele din play-off după U Craiova – FC Argeș 0-1. Ce a spus despre lupta la titlu. Video
Andrei Vochin, după șocul startului de play-off: „Când optimismul devine argument: lecția lui...
Fanatik
Andrei Vochin, după șocul startului de play-off: „Când optimismul devine argument: lecția lui FC Argeș și amintirile cu Nottingham Forest”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Radu Banciu, concediat de patronul milionar: 'Nu ne mai plătea de luni de...
iamsport.ro
Radu Banciu, concediat de patronul milionar: 'Nu ne mai plătea de luni de zile și am făcut o grevă! M-a sunat și m-a dat afară, am plecat fără niciun regret'
