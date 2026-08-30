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Ianis Stoica a început să producă în noul sezon din Portugalia. Atacantul român a marcat pentru Estrela Amadora în partida cu Nacional, din etapa a 4-a a primei ligi portugheze.

Ianis Stoica a marcat pentru Estrela în Portugalia

Estrela a ajuns la partida de pe Estádio da Madeira fără victorie în actuala ediție de campionat. Formația lui Ianis Stoica remizase 2-2 cu Sporting Lisabona în prima etapă, iar apoi terminase la egalitate și cu Alverca. Meciul cu Braga, programat în etapa a treia, a fost amânat pentru 10 septembrie.

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Stoica a fost titular în ambele partide disputate de Estrela înaintea duelului cu Nacional și bifase 138 de minute. Internaționalul român a ieșit din nou la rampă pentru formația lusitană.

Ianis Stoica a început ca titular și meciul cu Nacional, într-o formulă ofensivă în care Estrela i-a mai avut din primul minut pe Abraham Marcus, Lovro Zvonarek și Leandro Antonetti. Pe finalul primei reprize, echipa sa a primit o lovitură de la 11 metri, iar Ianis Stoica a fost cel care și-a asumat responsabilitatea și a transformat penalty-ul.

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Ianis Stoica, soluție pentru Gică Hagi la națională?

Evoluțiile lui Ianis Stoica din Portugalia pot deveni interesante și pentru Gică Hagi. și chiar l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie. Atacantul nu a mai apărut însă în lotul final anunțat de Hagi pentru cele două partide.

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Ianis Stoica ar putea deveni o soluție pentru Gică Hagi și în perspectiva meciurilor României din Nations League. Selecționerul are bătăi de cap înaintea partidelor cu Suedia, Polonia și Bosnia, mai ales în linia ofensivă, iar atacantul Estrelei poate reprezenta o variantă dacă își continuă forma bună din Portugalia.