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Ianis Stoica (23 de ani) a reușit să marcheze de două ori în victoria impresionantă obținută de Estrela Amadora pe teren propriu contra lui Sporting Braga, 2-1. Atacantul român, care a fost numit de Gică Hagi pe lista preliminară pentru următoarea acțiune a naționalei, se află într-o formă bună înainte de cele 4 partide din Liga Națiunilor.

Ianis Stoica, „dublă” pentru Estrela în victoria cu Braga

Duelul dintre Estrela și Braga trebuia să se dispute inițial în august, ca și celelalte jocuri din etapa 3 a Liga Portugal, însă a fost amânat pentru ca oaspeții să se poată concentra pe „dubla” din play-off-ul Conference League contra celor de la Austria Viena, pe care aveau să o câștige cu scorul general de 2-0.

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Cei de la Braga au început mai bine și au reușit să deschidă scorul în minutul 5, prin Gabri Martinez, însă gazdele au egalat spre finalul primei reprize, când Ianis Stoica a ajuns primul la o centrare din partea dreaptă a lui Doue și l-a învins pe goalkeeper-ul advers cu o execuție frumoasă.

Atacantul a realizat „dubla” în minutul 56, când a punctat cu o lovitură de cap din apropiere după o centrare a lui Marcus. Ianis Stoica a părăsit terenul în minutul 75, fiind înlocuit de Souza, însă tabela nu s-a mai modificat până la final, iar Estrela a obținut un succes foarte important. Echipa fotbalistului român, care este neînvinsă în primele 5 runde, ajunge astfel la 9 puncte și urcă pe locul 6 în clasament.

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Îi oferă Gică Hagi debutul la națională lui Ianis Stoica?

Cu „dubla” înscrisă contra celor de la Braga, ajunge la 3 goluri în acest start de sezon și ar putea fi convocat de Gică Hagi pentru cele 4 meciuri pe care „tricolorii” le vor disputa în Liga Națiunilor în septembrie și octombrie. Fotbalistul celor de la Estrela se află pe . Stoica a înscris de 3 ori în 19 meciuri pentru naționala U21, însă nu a debutat încă la prima reprezentativă.