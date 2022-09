Ianis Stoica nu mai suportă să nu fie inclus în planurile lui Nicolae Dică la FCSB: ”Mă sperie că vom rata play-off-ul”

Ianis Stoica este atacantul pe care Gigi Becali visa că va încasa o sumă impresionantă de pe urma unui viitor transfer în străinătate. Fotbalistul de 19 ani nu intră, însă, în planurile antrenorului Nicolae Dică și lansează o ipoteză șocantă.

Revolta lui Ianis Stoica îl vizează direct pe Nicolae Dică

Ianis Stoica a jucat 32 de meciuri în sezonul precedent din SuperLiga și a marcat 7 goluri, iar Gigi Becali a început să viseze la un transfer stelar al tânărului atacant.

ADVERTISEMENT

Tot , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Patronul roș-albaștrilor era nemulțumit de modul în care se pregătește fotbalistul care are o clauză de 500 de milioane de euro.

Stoica a pierdut încet contactul cu garnitura de bază a vicecampioanei, iar în acest sezon are o medie de doar 23 de minute per meci, în cele 12 apariții pe teren, în toate competițiile. Nemulțumit de statutul lui, fotbalistul a aruncat săgeți către antrenorul Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT

”Nu știu de ce nu joc mai mult. Probabil am jucat mai prost la început de sezon și de acolo mi s-a tras totul, dar și sezonul trecut am început la fel de prost, dar mi s-a dat încredere și am revenit. Nu am decât să mă pregătesc și să îmi aștept șansa.

Dică mi-a spus să mă pregătesc și să îmi aștept șansa. Asta am de făcut și asta voi face, chiar dacă nu îmi convine după sezonul trecut când am rezolvat meciuri și am înscris goluri și echipa a fost aproape să câștige campionatul alături de mine. Nu am ce să fac, asta este.

ADVERTISEMENT

Mă sperie că vom rata play-off-ul. Anul trecut aveam altă încredere, eram sus, le suflam în ceafă celor de la CFR. Acum ne uităm în clasament și până sus e puțin cam greu, dar trebuie să ne revenim, nu avem încotro. Ne bazăm pe calitatea noastră, suntem jucători buni, dar trebuie să intrăm în teren mai motivați”, a spus Ianis Stoica, la Digisport.

Transferul lui Andrea Compagno aproape i-a anulat șansele lui Ianis Stoica de a reveni în primul 11 la FCSB

Sezonul în curs va fi unul extrem de dificil pentru Ianis Stoica. Transferul lui Andrea Compagno aproape că i-a anulat șansele tânărului atacant de a mai spera că va prinde primul 11 al roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Între timp, , mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Astfel, pentru Ianis Stoica va urma, cel mai probabil, un împrumut la o echipă la care să aibă mai multe șanse să joace.

ADVERTISEMENT

Despre un transfer în străinătate nu poate fi vorba din moment ce fotbalistul nu mai prinde nici măcar jumătăți de oră într-o partidă a celor de la FCSB. Soitca este decis să lupte pentru a reintra în grațiile antrenorului Dică: ”Este concurență, vom vedea care va fi soarta mea până la urmă”, a mai spus Stoica.