Sport

Ianis Stoica îi forțează mâna lui Gică Hagi! Gol și assist în Portugalia pentru atacantul român. Video

Ianis Stoica este pe val în Portugalia după ce a fost inclus de Gică Hagi în lotul preliminar pentru meciurile din Nations League! Încă un gol marcat pentru Estrela Amadora
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2026 | 22:13
Ianis Stoica ii forteaza mana lui Gica Hagi Gol si assist in Portugalia pentru atacantul roman Video
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Ianis Stoica îi forțează mâna lui Gică Hagi! Încă un gol în Portugalia pentru atacantul român. Foto: Hepta
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Ianis Stoica (23 de ani) are un început foarte bun de sezon în Portugalia, în tricoul celor de la Estrela Amadora. Atacantul român a reușit să marcheze din nou în campionat și astfel a ajuns la patru goluri înscrise până acum în actuala stagiune. În plus, el a mai semnat și o pasă decisivă, chiar în prima etapă, contra celor de la Sporting Lisabona. 

Ianis Stoica, un nou gol în Portugalia pentru Estrela Amadora

Așadar, după reușita cu Nacional Madeira și dubla împotriva celor de la Sporting Braga din runda precedentă, Stoica a „recidivat”, iar acum a punctat și în partida jucată de echipa lui în deplasare cu Rio Ave, scor 3-3, în cadrul etapei cu numărul 6 din Liga Portugal. El a deschis scorul în acest meci, în minutul 21. Totodată, Ianis Stoica a pasat decisiv la golul marcat de Marcus în minutul 62.

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Ianis Stoica este în prezent titular incontestabil la Estrela Amadora, jucând până acum în fiecare meci disputat de această echipă în această ediție de campionat. În plus, după cum s-a notat deja, atacantul român are constant reușite pe teren. În acest context, pare deci că sunt șanse destul de mari ca fostul fotbalist de la FCSB, Hermannstadt, U Cluj sau Petrolul, printre altele, să fie convocat de Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională pentru primele patru meciuri din campania de Nations League.

În ceea ce îl privește pe Ianis Stoica, ar fi vorba despre o premieră în cariera lui, el fiind anterior internațional la nivel de juniori și tineret. De altfel, selecționerul chiar l-a inclus pe atacant în lotul preliminar extins realizat în vederea acestei acțiuni. Acest lucru înseamnă că „Regele” îl are în vederi pe Stoica, astfel încât nu este deloc exclus ca el să fie convocat, poate chiar acum.

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Cum arată lotul preliminar extins convocat de Gică Hagi pentru primele meciuri ale României în Nations League:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

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FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

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MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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