Ianis Stoica, primul meci tare în Portugalia! Cum s-a descurcat cu Benfica

După ce a reușit sezonul vieții la Hermannstadt, Ianis Stoica nu a pierdut ocazia și a făcut următorul pas în carieră. Tânărul atacant a fost transferat în Portugalia, acolo unde joacă pentru Estrela Amadora, echipă ce a terminat prima peste linia de retrogradare în sezonul trecut. În ultimul meci de campionat, fostul fotbalist al sibienilor a avut șansa să joace împotriva celor de la Benfica Lisabona.

Cum s-a descurcat Ianis Stoica împotriva lui Benfica Lisabona

Ianis Stoica a marcat încă de la debutul său pentru Estrela Amadora. Atacantul de 22 de ani și a restabilit egalitatea în partida cu Estoril, care s-a terminat cu scorul de 1-1.

După ce în meciul trecut a fost introdus în minutul 73, de această dată, contra Benfica, a fost aruncat în luptă cu 10 minute mai devreme, însă nu a reușit să mai fie decisiv. Tabela a arătat în final 1-0 pentru formația din Lisabona, iar Ianis Stoica a primit nota 6.6.

În cele 27 de minute în care s-a aflat pe teren, Ianis a încercat să fie destul de activ, având 14 atingeri de balon. Internaționalul de tineret a trimis 10 pase, dintre care 8 au fost corecte, iar una chiar putea să creeze pericol mare pentru poarta lui Benfica.

Din păcate, el nu a avut ocazia să-și încerce șutul la poarta lui Anatoliy Trubin, iar la capitolul dueluri are un procentaj de 50% după ce a câștigat un duel la sol, dar a pierdut un duel aerian.

Transferul lui Ianis Stoica, gură de oxigen pentru FC Hermannstadt. Cât au plătit lusitanii în schimbul său și ce salariu are în Portugalia

Locul 15 din Portugalia și-a permis să plătească nu mai puțin de 1,5 milioane de euro pentru a-l putea aduce pe atacantul de 22 de ani în campionatul lusitan, iar salariul său se ridică la 250.000 de euro.

Pentru formația din Sibiu, acești bani sunt bineveniți în contextul problemelor financiare de la echipă. Cu toate acestea, absența lui Ianis și Tiago Goncalves se observă clar în jocul băieților lui Marius Măldărășanu, care