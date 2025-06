Ianis Stoica și-a turnat cenușă în cap după eroarea de la golul Italiei: „Îmi pare rău pentru acea greșeală!”

România U21 a cedat în primul meci de la Campionatul European U21 din Slovacia, scor 0-1 cu Italia. Golul italienilor a venit după o greșeală a lui Ianis Stoica, iar atacantul de la FC Hermannstadt a transmis ce obiectiv au „tricolorii” în cele două partide rămase de disputat.

Ianis Stoica, optimist înainte de ultimele meciuri din grupa de la Campionatul European

La conferința de presă premergătoare , I și speră că erorile de genul nu vor mai apărea în restul partidelor. Totodată, atacantul de la FC Hermannstadt consideră că România U21 poate obține maximum de puncte în cele două jocuri rămase de disputat și astfel să treacă mai departe de grupe la turneul final.

„A fost o greșeală tehnică. Îmi pare rău pentru acea greșeală și sper ca mâine să nu se mai repete. Suntem încrezători în șansele noastre, suntem conștienți de importanța meciului de mâine. Vom da totul ca să câștigăm și sperăm să ne calificăm mai departe.

Pot spune că e o diferență destul de mare de ritm și de valoare față de campionatul nostru. Mister ne-a avertizat că este alt nivel. Din păcate, campionatul nostru este inferior celui din Seria A și s-a văzut puțin diferența. Acum am văzut și noi cum este nivelul aici și suntem încrezători că putem face o figură frumoasă.

Așa cum am spus, vom da totul ca să câștigăm mâine. Ne vom concentra, vom da totul pe teren și sperăm să ne calificăm. Nu îmi permit să vorbesc de planul tactic. Mister vă poate spune mai multe. Trebuie să dăm totul pe teren, să respectăm planul tactic și să avem mult curaj.

„Nu mă interesează transferurile! Gândul meu e la ce pot face ca să fiu util”

Italia a părut posibil să fie o echipă de bătut… Și noi am dat totul pe teren, am încercat să le punem probleme. Sperăm ca mâine să nu mai avem acel ghinion. Probabil, dacă am fi intrat cu 1-1 la pauză ar fi fost altfel.

Mulțumim tuturor pentru încredere! Vizavi de trac, normal că este ceva nou pentru toți, pentru că noi jucăm în liga 1, nici liga 1 nu este un campionat ușor, dar pe lângă echipele de unde au provenit jucătorii Italiei… Este o diferență!

(n.r. – Ce urmează pentru tine după acest Campionat European?) Nu mă interesează de transferuri, gândul meu e la ce pot face ca să fiu util aici și pentru a putea juca minim 3 jocuri la această competiție. Asta încerc să îmi pun în cap!

(n.r. – Vei bate tu următorul penalty?) Nu! Louis Munteanu este cel mai bun jucător, este căpitanul nostru, ținem foarte mult la el și cu siguranță că la următorul penalty va da gol și ne va aduce cele 3 puncte.

„Mi-am luat medicamentele! Putem obține 6 puncte din următoarele două meciuri”

(n.r. – Tu ți-ai luat medicamentele înainte de ultimul meci?) Da, mi le iau mereu! Nu pot să spun de alți colegi dacă și le iau sau nu. Trebuie să ne concentrăm noi pe teren, ca să facem o figură frumoasă, și cu siguranță în acest mod vom reuși să aducem și suporterii la stadion.

Sincer, îmi văd de treaba mea aici și după meciul cu Italia nu am vrut să vorbesc cu nimeni. Sunt conștient de importanța jocului de mâine și nu m-am putut bucura momentan de prezența familiei aici. Reprezint România, reprezint o națiune și nu cred că mă mai pot motiva eu singur. Mă motivează emblema, tot ce este în hotel și ambientul.

Cred că putem obține 6 puncte din următoarele două meciuri și nu ne-am făcut calcule în vestiar. Mister ne-a indus în cap că putem bate mâine și cu gândul acesta vom aborda meciul de mâine”, a declarat Ianis Stoica.

