Ianis Stoica, tot mai aproape de transferul carierei: „Poate să se relanseze!”

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Ianis Stoica (23 de ani) a fost convocat în premieră la naționala României. Gică Hagi l-a adus atât pe el, cât și pe Marius Corbu, după ce lumea a contestat decizia de a nu-i lua în lot pentru acțiunea din luna septembrie. Atacantul portughezilor de la Estrela Amadora are un început bun de stagiune și ar putea să nu termine sezonul în Portugalia.

Ianis Stoica, tot mai aproape de transferul în Bundesliga

Ianis Stoica a început ca din pușcă noul sezon din campionatul Portugaliei, însă acest lucru nu l-a făcut pe Gică Hagi să-l aducă la națională în luna septembrie, deși el avea patru goluri și două assisturi în primele etape. De atunci, tânărul atacant nu a mai fost decisiv pentru echipa sa, însă de această dată a primit mult așteptata convocare. Giovanni Becali este de părere că această decizie a fost luată mai mult datorită presei. însă Adrian Ilie a explicat la FANATIK SUPERLIGA că

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Această posibilitate apare în urma legăturii strânse a patronatului echipei Estrela Amadora cu Bundesliga. Conducătorii sunt de origine germană, iar președintele echipei lusitane a fost director sportiv la Bayern Munchen timp de 10 ani. Reputatul agent FIFA este de părere că transferul în Germania ar fi un pas uriaș: „Îl aduce pe Ianis Stoica datorită presei. El a dat 4 goluri în campionat, dar o să vezi cam unde termină echipa lui Ianis Stoica. Să dea Dumnezeu să plece. Ar face un pas interesant dacă ar merge în Bundesliga, la Hoffenheim. Estrela Amadora nu cred că a plătit încă nici măcar banii la FC Hermannstadt. El acolo câștigă ceva bani, are în jur de 20-25 de mii de euro, dar în Germania poate să câștige și mai mult.

Este un fotbal mai interesant, mai văzut. Își poate lansa cariera. Este tânăr, are 23 de ani. S-ar putea să prindă la națională câteva minute la sfârșit, depinde ce facem și cu Polonia. Dacă nu jucăm bine în primul meci, probabil că are șanse să joace chiar titular sau măcar o repriză cu Bosnia”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.

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Gică Hagi l-a convocat și pe Marius Corbu pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Un alt fotbalist pentru care Gică Hagi nu a avut ochi la ultima acțiune a naționalei este Marius Corbu. Mijlocașul de 24 de ani este om de bază la Ferencvaros, echipă ce face furori în Europa League, acolo unde a bifat 4 victorii în primele 4 meciuri, cea mai de răsunet fiind cea cu AC Milan din ultima etapă, meci la care românul a ieșit de pe teren în minutul 89.

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„Corbu a câștigat cu Ferencvaros la Milano. Are 24 de ani, exact ca Ianis Stoica. Dacă a jucat la Ferencvaros… eu în afară de meciul cu AC Milan nu l-am văzut. Sunt jucători interesanți. Și el, și Ianis Stoica. Dacă vin la echipa națională, trebuie să se zbată să și rămână aici, mai ales că au doar 23-24 de ani. Ambii vin pe meritul lor. E adevărat că Estrela Amadora va termina jos, dar dacă face pasul la Bundesliga e foarte bine. Corbu poate să facă o cotă și mai mare. Dacă are acum cotă de 2 milioane, poate ajunge la 5-6, pentru că Ferencvaros știe să vândă. Să ai 12 puncte din 4 meciuri în Europa League, îți dai seama că e de invidiat”, a mai declarat Giovanni Becali