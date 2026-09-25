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Ianis Stoica are un start fulminant de sezon la Estrela Amadora, în Portugalia. în primele şapte etape, dar nu a fost convocat la echipa naţională de către Gică Hagi.

De ce Ianis Hagi a fost convocat la națională și Ianis Stoica nu? „Nu e loc decât de unul singur în echipă!”

Decizia a stârnit o adevărată polemică, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Asta în condiţiile în care în meciul cu Suedia:

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„În lumina reflectoarelor nu e loc decât de un singur Ianis în echipă. Glumind puţin… Îl înţeleg perfect pe Gică Hagi. Nu are cifre grozave Ianis, dar a şi făcut multe lucruri bune în campania lui Edi Iordănescu, fără să joace senzaţional. Ţi-a făcut penalty, a dat gol, a scos lovitură liberă din care s-a marcat. Nu a făcut lucruri extraordinare, dar Ianis Hagi a fost decisiv pentru naționala României. Înţeleg că mai are un atu. Este un băiat extraordinar pentru atmosferă şi pentru lot.

Lăsând la o parte sentimentul, cred că unul dintre motivele pe care îl bagă este că are încredere mare în Ianis şi el îl înţelege imediat. Cred că Ianis Hagi va juca pentru tatăl lui. Va încerca să joace cât pentru doi-trei jucători. Cred că ei înţeleg presiunea care va fi diseară pe familia Hagi. Vom vedea dacă va reuşi să se autodepăşească.

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Dacă nu o va face, sunt multe contraargumente care i se vor arunca lui Gică Hagi. Prima impresie contează foarte mult. Rămâne un mare semn de întrebare că Ianis Stoica din campionatul Portugaliei nu a fost convocat. El a făcut diferenţa cu Braga, echipă care s-a distrat cu CFR Cluj, parcă veneau după 10 beri şi nu aveau nicio treabă. Pe cifre şi la criza de atacanţi pe care o ai, e un mare semn de întrebare. Oricum între Drăguş şi Ianis Stoica, trebuia să îl iei pe Stoica. E de neînţeles.

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Va intra şi asta cu Ianis Stoica în şirul selecţionerilor. Piţurcă avea obsesie cu Bogdan Stancu. Răzvan Lucescu avea cu Florescu. Mai era unul: Răzvan Cociş. Şir de decizii pe care le înţelegeau doar ei. Aşa e şi cu Ianis Hagi, cel puţin la meciul ăsta. Cred că pe Gică Hagi l-a luat prin surprindere ce a făcut Ianis Stoica”, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Sabin Ilie nu înţelege decizia lui Hagi: „Joacă meci de meci în Portugalia”

Sabin Ilie a declarat că e o decizie de neînţeles în ceea ce priveşte neconvocarea lui Ianis Stoica. Fostul atacant consideră că România are foarte mulţi jucători nepregătiţi fizic, iar un fotbalist în formă ca Ianis Stoica trebuia să fie în lot:

„Eu zic că trebuia convocat. Bîrligea e rezervă şi l-a lăsat acasă. Ok, spunem că nu ne e frică de Suedia. Dar cu ce te duci? Că la noi majoritatea sunt căzuţi. L-a luat pe Ianis Hagi, foarte bine, îşi asumă nişte responsabilităţi. Dar nu ai forţă, nu ai jocuri.

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Compari cu echipa aia a lui nea Piţi când i-am bătut pe portughezi? Fugeam de două ori mai mult decât ei. Acum nu suntem pregătiţi. Pe Drăguş îl pune Gigi pe butuci. Intră nepregătit şi e accidentat. N-ai cum, este imposibil.

Ianis Stoica trebuia convocat. Joacă meci de meci în Portugalia. El trebuia convocat. Din punctul meu de vedere, ca om de sport, dacă facem patru puncte… Eu îl luam pe Ianis Hagi, dar nu îl băgam titular”, a spus Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiţă, despre neconvocarea lui Ianis Stoica: „Să nu creadă că e uitat de Hagi”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că va veni şi rândul lui Ianis Stoica la echipa naţională, iar această decizie a „Regelui” ar trebui să îl ambiţioneze pentru a trage tare pentru viitoarele convocări:

„Polemicile îşi au locul mereu în lumea fotbalului. Un antrenor, chiar dacă Ianis Stoica este un jucător foarte bun, îşi construieşte viziunea conform viziunii pe care o are. Cum au fost alţi jucători tineri convocaţi, probabil o să îi vină şi lui rândul. Deocamdată, au rămas foarte mulţi băieţi excepţionali acasă, cu o mai mare experienţă decât Ianis Stoica.

Probabil că în acest sistem îi ajung cei care sunt în aceeaşi poziţie cu Ianis Stoica. El să nu creadă că e uitat de Hagi. E în vizorul lui şi ar trebui să îl ambiţioneze şi mai mult această neconvocare, să facă parte din acest lot. Nu cred că Ianis a ieşit din vederile lui Gică. Să avem răbdare.

Mie îmi place atitudinea lui Ianis Stoica. Dacă a zis că îl ambiţionează e un punct câştigat în favoarea lui. Vă rog frumos să nu îi desconsideraţi pe actualii atacanţi ai echipei naţionale. Un aşa zis conflict între Ianis Stoica şi Gică Hagi nu poate exista. Ianis Stoica să joace foarte bine şi Gică va evalua prezenţa lui la naţională”, a spus Stoichiţă.

Bogdan Baratky Tudor, despre titularizarea lui Ianis Hagi: „Ar putea fi expus şi mai tare!”

Bogdan Baratky Tudor, prezent în studio, a făcut comparaţia Ianis Stoica – Ianis Hagi. Analistul e de părere că selecţionerul României se expune în momentul în care îl titularizează pe Ianis Hagi. În cazul unei evoluţii neconvingătoare, cei doi Hagi vor fi ţinta criticilor:

„M-a mirat. Sunt câteva contradicţii în lot. Ianis Stoica are ritm de joc, are cifre, spre deosebire de Ianis Hagi, care e la polul opus, cu 100 de minute în patru meciuri. De ce mă surprinde convocarea lui Ianis Hagi? Ca tată, Ianis Hagi ar putea fi expus. Dacă va fi titular şi prestaţia lui va dezamăgi, ar putea fi expus şi mai tare.

Dacă ne uităm la lotul pe care l-a păstrat Gică Hagi acasă, vedem că sunt jucători care nu sunt pe profil de luptă. Suedia e o echipă atletică. Joacă acasă. Moruţan a rămas acasă şi e de înţeles.

Nu te duci la bătaie cu suedezii. Jucând cu Ianis Hagi, iar e subiect de polemică. Nu e jucător de bătaie. Stanciu e mult mai fizic decât Hagi. Mă gândesc la faptul că Gică Hagi şi-a făcut un nume promovând jucători tineri. M-aş fi aşteptat să îl convoace pentru a-i face vânt în pânze”, a spus Bogdan Baratky Tudor.