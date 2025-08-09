Ianis Zicu a anunțat ce jucători mai vin la Farul și a vorbit despre ultima plecare: „Să vadă ce înseamnă un alt nivel”

Farul și UTA au început excelent noul sezon, ambele echipe fiind neînvinse după patru runde. Cele două grupări se vor întâlni sâmbătă, de la ora 18:30, la Arad, iar Ianis Zicu și Adrian Mihalcea au prefațat întâlnirea. Tehnicianul constănțenilor a vorbit și despre .

Ianis Zicu a anunțat obiectivul Farului înainte de meciul cu UTA

Ianis Zicu a preluat-o pe Farul în această vară, după ce Gheorghe Hagi a decis să renunțe la postul de antrenor, iar fostul internațional are un start pozitiv în Superligă. După patru etape, „marinarii” au 10 puncte, fiind la egalitate cu primele două clasate, Rapid și Universitatea Craiova.

Pentru Farul urmează un duel complicat, la Arad împotriva celor de la UTA, formație pregătită de fostul coechipier al lui Ianis Zicu, Adrian Mihalcea. Și gruparea „roș-albă” se află într-o formă bună, fiind neînvinsă în primele patru runde.

„El are mai multă experiență decât mine, a început această meserie mai devreme decât mine, dar suntem, într-un fel, noi în fotbalul românesc ca antrenori principali la echipe de seniori. El a demonstrat și în prima ligă, a menținut-o pe Slobozia în prima ligă după un baraj.

Acum este momentul ca amândoi să reușim ceva mai important, să intrăm în play-off. Îmi doresc să obțină pentru el o performanță bună, dar mai important decât prietenia noastră este că sunt la Farul și îmi doresc foarte mult că echipa noastră să ia cele trei puncte”, a afirmat Ianis Zicu.

Ianis Zicu a analizat transferul lui Ianis Avrămescu la Parma

Antrenorul Farului a vorbit și despre Ianis Avrămescu, fotbalist care s-a transferat recent în Italia, la Parma. În 2004, Ianis Zicu îmbrăca tricoul emilianilor în nouă meciuri oficiale, fiind împrumutat de la Inter Milano. „Nu este o surpriză pentru mine, știam de acest lucru. Nu am avut nicio contribuție la transfer, dar am discutat cu el. Este un băiat tânăr, care are calități foarte bune, altfel nu ar fi fost de interes pentru cei de acolo.

Sperăm să-l dezvolte acest transfer, pentru că nu este important neapărat să ajungă acolo și să joace imediat, ci să vadă ce înseamnă un alt nivel și să devină un alt tip de jucător pentru fotbalul românesc”, a adăugat Zicu, care a dezvăluit și ce jucători mai dorește la echipă: „Ne mai dorim un atacant, poate și un fundaș lateral, depinde ce vom găsi. În mare, cam acesta este lotul”.

Ce a declarat Adrian Mihalcea înainte de Farul – UTA

Deși a avut un program complicat în acest start de sezon, UTA nu a suferit nicio înfrângere în primele patru runde și ocupă momentan locul 4 în clasament. După remize cu Universitatea Craiova (3-3) și U Cluj (1-1), trupa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 1-0 la Arad contra lui Hermannstadt și .

Tehnicianul a afirmat că nu a văzut vreo urmă de automulțumire la jucătorii săi, care sunt concentrați pe meciul cu Farul. „Sincer, nu mă interesează pe ce poziție vom fi după această partidă, pentru mine, ca antrenor și pentru echipă, în momentul de față este important să adunăm puncte.

Ce facem, ne lăudăm cu două meciuri câștigate? Din contră, suntem la început, performanță faci când atingi obiective clare. Momentan avem doar o perioadă bună, cu rezultate pozitive și nu văd de ce băieții să se mulțumescă doar cu aceste lucruri.

Jucătorii simt că pot realiza mult mai multe astfel de rezultate legate și, cu experiența lor, cu calitățile lor, cred și eu în lucrul acesta. Dar automulțumire, nicidecum. Nu cred că suntem o revelație a campionatului, nu știu dacă e titulatura corectă. Suntem o echipă cu rezultate pozitive, ca de altfel alte trei echipe. Sincer, puțin mă interesează ceea ce se discută, important pentru noi e să menținem această linie”, a transmis Adrian Mihalcea la conferința de presă.