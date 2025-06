Ianis Zicu a fugit de la stadion imediat după ce a promovat-o pe Metaloglobus în SuperLiga: „Am vrut să fiu ca Răzvan Lucescu”. Ce spune despre plecarea sa la Farul

Ianis Zicu, artizanul acestui proiect incredibil, a vorbit la finalul partidei despre viitorul său.

Ianis Zicu o duce pe Metaloglobus în Superliga

Bucureștenii au terminat pe locul 5 în play-off-ul ligii secunde, iar la baraj au învins Iașiul cu 2-1 la general.

ADVERTISEMENT

Ianis Zicu și-a lăudat elevii pentru felul în care au arătat în acest sezon. El a spus și câteva cuvinte despre viitorul său. Antrenorul celor de la Metaloglobus a recunoscut că a primit câteva oferte, însă nu a acceptat vreo propunere până în acest moment.

„Eu nu plec nicăieri. Am avut discuții cu mai multe echipe din Liga 1”

„Am discutat cu băieții acum un an. Au dus până la capăt ce le-am transmis. E o seară specială. Ne bucurăm să fim în prima ligă. Au crezut până la capăt. Eu am crezut. Băieții au demonstrat că se vrea. Toată lumea și-a dorit să promovăm.

ADVERTISEMENT

E foarte adevărat, nu am avut cel mai mic buget din play-off, ci unul dintre cele mai mici din Liga a 2-a. Toți banii sunt dați de club. Nu am adus bani de acasă. Am avut grijă să fim fericiți. Acum sper ca oficialii să le ofere o primă consistentă jucătorilor. Eu am un contract. Am o primă de promovare. Nu e ceva senzațional. Nici prima de play-off nu am știut-o. Am semnat contractul cu condiția să rămână jucătorii de bază.

Eu nu plec nicăieri. Am avut discuții cu mai multe echipe din Liga 1, dar am considerat să rămân aici. De mâine o să am timp să mă gândesc. Nu am plecat. Nu vreau să spun mai multe până nu voi lua decizia finală. Marica e primul care m-a luat în antrenorat. A venit să mă susțină și atât.

ADVERTISEMENT

Le-am spus jucătorilor că, în cariera mea, am câștigat 9 trofee, dar astăzi m-am simțit altcumva. Se consumă multă energie. Băieții au înțeles toate lucrurile pe care le-am transmis. Ei au fost pregătiți și au fost atenți la ce le-am spus”, a precizat Ianis Zicu.

ADVERTISEMENT

De ce a plecat Ianis Zicu de la stadion imediat după Metaloglobus – Poli Iași 1-0

Antrenorul celor de la Metaloglobus a plecat de la stadion fără a da declarații la conferința de presă. El a vrut să sărbătorească promovarea împreună cu jucătorii. În plus, a oferit câteva detalii referitoare la viitorul clubului din Capitală.

„Patronul speră să păstreze 80-90% din jucători. Eu nu am umblat în conturile patronului. Nu știu câți bani are. Vin bani și din drepturile TV. Eu cred că se poate merge înainte cu proiectul ăsta și cu mine în funcția de antrenor, și fără. Discuția a fost că vor păstra 90% din jucătorii din lot. Toți trebuie să se bucure de promovare. Acum trebuie să arate că merită să fie în prima ligă.

Eu am plecat cu mașina de la stadion. Am vrut să fiu ca Răzvan Lucescu. Noroc că nu am găsit vreun pod. Mă duc într-un loc unde am chemat și jucătorii, ca să ne putem bucura mai mult. Acum trebuie să ne simțim așa cum trebuie. Acum, petrecere! Sperăm să găsim ceva deschis. Am făcut în grabă acum ceva”, a mai spus Ianis Zicu, conform Digi Sport.