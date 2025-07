Ianis Zicu a reacționat după ce Gabi Iancu a văzut „roșu” în 10 secunde în Farul – Oțelul: „Am discutat cu el”

în etapa a doua a SuperLigii. Gruparea antrenată de Ianis Zicu s-a impus cu scorul de 3-2, însă a avut emoții, întrucât a încheiat partida în inferioritate numerică.

Ianis Zicu l-a consolat pe Gabi Iancu după ce acesta a fost eliminat în 10 secunde

După remiza de la Botoșani, Farul a reușit să câștige primul meci al sezonului, însă a avut nevoie de noroc în disputa cu Oțelul Galați. Jocul a fost deschis de .

În a doua repriză, situația a devenit complicată pentru echipa lui Ianis Zicu. Intrat pe teren în locul lui Eduard Radaslavescu, , ca urmare a unui atac brutal asupra lui Lameira.

Imediat după, oaspeții au restabilit egalitatea, dar din fericire pentru „marinari”, Alexandru Ișfan a dat lovitura de grație și a închis meciul. După fluierul final, Ianis Zicu a comentat faza la care jucătorul său a fost eliminat.

„Da, am discutat cu el. Sunt momente care apar în timpul unui joc. Dacă ar mai fi fost în teren, poate se termina egal sau pierdeam, nu știi niciodată.

Băieții l-au ajutat azi, poate și el își va ajuta un coleg care greșește data viitoare. Eu țin la toți, trebuie să fie parte din acest grup și sunt convins că o vor face”, a declarat Ianis Zicu, potrivit .

Laszlo Balint, dezamăgit de lipsa de reacție a jucătorilor săi

Deși echipa sa a reușit să restabilească egalitatea, la câteva minute după ce Gabi Iancu a încasat cartonașul roșu, Laszlo Balint nu își poate explica cum anume gălățenii au primit imediat gol.

„Greu poți să reintri în joc după un start de asemenea manieră. Pentru mine este un motiv de analiză, nu doar pentru mine, pentru toți oamenii din staff. Am discutat cu băieții imediat după meci, vreau să aflăm de ce am intrat așa în joc. Nu am avut reacție, au fost niște momente psihologice care nu au fost gestionate cum trebuie.

La pauză am avut o discuție, băieții simțeau că putem să întoarcem rezultatul, dar am început și a doua repriză foarte prost. Este clar că nu există omogenitate, mai ales în zona defensivă.

Pentru mine e dureros că am simțit în multe momente că avem control, puterea de a presa adversarul și de a marca. Este frustrant că nu am obținut nimic din această partidă”, a fost declarația lui Laszlo Balint, la finalul partidei.