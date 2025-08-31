Ianis Zicu a vorbit despre momentul greu prin care trece Farul de 3 etape: „E o situație care ne îngrijorează pe toți”

În ciuda unui start foarte bun de sezon, Farul a „scăzut turația”, iar în ultimele 3 partide din SuperLiga au fost pierdute la limită. Ce a spus Ianis Zicu despre momentul delicat prin care trece echipa patronată de Gheorghe Hagi.

Ianis Zicu, optimist că Farul va trece peste criza din ultimele etape

Deși a început extrem de bine campionatul, Farul, care a reușit și o victorie în fața lui FCSB, a „slăbit turația”, , lucru ce nu i-a picat deloc bine noului antrenor, Ianis Zicu.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul, Ianis Zicu a transmis că a purtat o discuție cu jucătorii, i Tehnicianul speră că echipa se va redresa și astfel că Farul va reveni pe linia de plutire.

„Este un moment greu atât pentru noi, cât și pentru ei. Ce ne interesează este momentul nostru, trebuie să trecem peste această perioadă delicată, anume că suntem de 3 meciuri fără victorie. Cupa României este o altă competiție și nu are rost să discut despre acest lucru.

„E o situație care ne îngrijorează pe toți și trebuie să găsim soluții”

Trebuie să revenim la o evoluție bună în meciurile de campionat și trebuie să repetăm lucrurile făcute în primele 4 etape, când am făcut un fotbal bun.

În momentul acesta trebuie schimbate multe lucruri vizavi de judecata din teren a unor faze, acolo unde am suferit, nu am reușit să fim lucizi în treimea noastră, nu am fost rapizi, nu am schimbat jocul de pe o parte pe cealaltă. Nu am reușit să fim periculoși în momentele de 1 la 1 și cele de finalizare. Nu am reușit nici să tragem pe spațiul porții, ca să scoată portarul.

E o situație care ne îngrijorează pe toți și trebuie să găsim soluții. Dacă suntem disperați, nu o să putem să rezolvăm nimic. Am discutat după partida cu Hermannstadt, în Cupă am arătat prima reacție. Trebuie să ne axăm pe campionat și să revenim pe linia de plutire și să fim pe loc de play-off”, a declarat Ianis Zicu.