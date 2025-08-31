Sport

Ianis Zicu a vorbit despre momentul greu prin care trece Farul de 3 etape: „E o situație care ne îngrijorează pe toți”

Ianis Zicu a prefațat partida cu Petrolul Ploiești din etapa a 8-a din SuperLiga. Ce a transmis antrenorul „marinarilor” despre momentul greu prin care trece Farul.
Iulian Stoica
31.08.2025 | 23:10
Ianis Zicu a vorbit despre momentul greu prin care trece Farul de 3 etape E o situatie care ne ingrijoreaza pe toti
ULTIMA ORĂ
Ianis Zicu, reacție vizavi de perioada slabă prin care trece Farul. Sursă foto: sportpictures

În ciuda unui start foarte bun de sezon, Farul a „scăzut turația”, iar în ultimele 3 partide din SuperLiga au fost pierdute la limită. Ce a spus Ianis Zicu despre momentul delicat prin care trece echipa patronată de Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

Ianis Zicu, optimist că Farul va trece peste criza din ultimele etape

Deși a început extrem de bine campionatul, Farul, care a reușit și o victorie în fața lui FCSB, a „slăbit turația”, iar în ultimele 3 runde de SuperLiga a înregistrat 3 înfrângeri consecutive, lucru ce nu i-a picat deloc bine noului antrenor, Ianis Zicu.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul, Ianis Zicu a transmis că a purtat o discuție cu jucătorii, iar o reacție s-a văzut la partida din Cupa României. Tehnicianul speră că echipa se va redresa și astfel că Farul va reveni pe linia de plutire.

ADVERTISEMENT

„Este un moment greu atât pentru noi, cât și pentru ei. Ce ne interesează este momentul nostru, trebuie să trecem peste această perioadă delicată, anume că suntem de 3 meciuri fără victorie. Cupa României este o altă competiție și nu are rost să discut despre acest lucru.

„E o situație care ne îngrijorează pe toți și trebuie să găsim soluții”

Trebuie să revenim la  o evoluție bună în meciurile de campionat și trebuie să repetăm lucrurile făcute în primele 4 etape, când am făcut un fotbal bun.

ADVERTISEMENT
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris...
Digi24.ro
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa

În momentul acesta trebuie schimbate multe lucruri vizavi de judecata din teren a unor faze, acolo unde am suferit, nu am reușit să fim lucizi în treimea noastră, nu am fost rapizi, nu am schimbat jocul de pe o parte pe cealaltă. Nu am reușit să fim periculoși în momentele de 1 la 1 și cele de finalizare. Nu am reușit nici să tragem pe spațiul porții, ca să scoată portarul.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a scos pe Chiricheș în minutul...
Digisport.ro
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a scos pe Chiricheș în minutul 29 + Ce îi pregătește după CFR - FCSB

E o situație care ne îngrijorează pe toți și trebuie să găsim soluții. Dacă suntem disperați, nu o să putem să rezolvăm nimic. Am discutat după partida cu Hermannstadt, în Cupă am arătat prima reacție. Trebuie să ne axăm pe campionat și să revenim pe linia de plutire și să fim pe loc de play-off”, a declarat Ianis Zicu.

Louis Munteanu, deranjat de întrebarea reporterului după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Cum?”....
Fanatik
Louis Munteanu, deranjat de întrebarea reporterului după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Cum?”. Ce a spus despre plecarea din Gruia
Elias Charalambous, furios pe arbitraj după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Poate s-au...
Fanatik
Elias Charalambous, furios pe arbitraj după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Poate s-au schimbat regulamentele peste noapte. Prea mult!”
CFR Cluj – FCSB 2-2, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Remiză...
Fanatik
CFR Cluj – FCSB 2-2, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Remiză cu scandal și cu om eliminat în Gruia! Cum arată clasamentul actualizat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BOMBĂ! Șumudică, dorit de o echipă importantă din Europa: urmează să se întâlnească...
iamsport.ro
BOMBĂ! Șumudică, dorit de o echipă importantă din Europa: urmează să se întâlnească cu președintele pentru negocieri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!