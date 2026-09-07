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Marius Baciu a fost demis pentru câteva minute după derby-ul Dinamo – FCSB 2-1. , ca o jumătate de oră mai târziu să revină în direct şi să spună că i s-a mai acordat o şansă după o discuţie cu galeria, iar o decizie va fi luată după meciurile cu Petrolul şi Universitatea Craiova.

Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit de FCSB ar fi fost gata să preia echipa deşi a negat discuţiile cu Becali

Încă din urmă cu 10 zile, FANATIK pentru a prelua echipa. Antrenorul a pregătit Farul în sezonul precedent, iar în actuala stagiune a revenit la Metaloglobus, club pe care l-a promovat în SuperLiga pentru prima dată în istorie.

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Doar că antrenorul dorit de Gigi Becali a infirmat faptul că s-ar fi întâlnit cu patronul roş-albaştrilor pentru a negocia preluarea echipei: „Nu, nu. Nu am ce să comentez. Nu este nimic, nu am vorbit cu nimeni”, a fost reacţia lui Ianis Zicu pentru .

Antrenorul a minţit, iar afirmaţiile sale au fost demontate câteva zile mai târziu, la finalul derby-ului Dinamo – FCSB 2-1. Gigi Becali a dezvăluit că a luat legătura cu Ianis Zicu pentru a prelua echipa, iar singurul impediment este trecutul dinamovist şi rapidist al antrenorului, evidenţiat de galeria roş-albaştrilor:

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„(n.r. – E adevărat că l-ați contactat pe Ianis Zicu?) Da, da. (n.r. – Și galeria ce a zis?) Scandal mare! Nu pot să le fac așa ceva. Au făcut prea multe pentru echipa asta. Ei au fost lângă echipă în play-out. Eu n-aș fi stat”, a spus Gigi Becali după meci.

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Ianis Zicu, în iulie 2025: „Chiar nu aș merge la FCSB, o spun cu cea mai mare sinceritate”

Mai mult decât atât, în urmă cu un an, Ianis Zicu a spus că este incompatibil cu stilul de a conduce al lui Gigi Becali. Antrenorul a spus că nu ar merge la FCSB şi nu ar putea lăsa pe altcineva să facă echipa de start şi schimbările:

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„Nu, eu cu dânsul… Pot spune că-l respect foarte mult pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc, banii investiți, cât a susținut unele echipe din prima ligă prin transferurile făcute, dar din acest punct de vedere, de a fi antrenor acolo… În primul rând nu se poate, am jucat la Dinamo și Rapid și cred că nu aș fi o variantă pentru FCSB nici dacă aș câștiga Champions League.

Și nici din perspectiva mea. Chiar nu aș merge la FCSB, o spun cu cea mai mare sinceritate. Chiar dacă s-ar putea, nu aș fi capabil să antrenez FCSB. Am jucat la Dinamo și la Rapid, pe aceste două echipe le-aș putea antrena, dar în partea cealaltă nu m-aș duce.

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Iar cealaltă idee este că fac meseria aceasta cu scopul de a face eu echipa de start și schimbările, ceea ce acolo nu se poate. Deci suntem incompatibili din punctul ăsta de vedere”, a spus Ianis Zicu.

Mihai Stoica a blocat numirea lui Zicu? „A mai fost o discuţie scurtă pe care a avut-o Gigi cu mine”

Afirmaţiile lui Ianis Zicu au fost taxate de Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”. Managerul general de la FCSB l-a înţepat pe antrenor reamintindu-şi de declaraţiile prin care se declara incompatibil în a colabora cu Gigi Becali:

„Eu țin minte un interviu larg al lui Zicu în care spunea că este incompatibil cu Gigi Becali. Înainte de discuția decisivă pe care Gigi a avut-o cu Gheorghe Mustață, a mai fost și o discuție scurtă pe care a avut-o cu mine. Eu l-am rugat să-l sune pe Gheorghe Mustață. Am spus doar atât: „Te rog frumos, înainte de a lua o decizie și de a anunța-o, sună-l și pe Mustață”, a spus Stoica.

Pentru moment, numirea lui Ianis Zicu la FCSB a căzut, dar roş-albaştrii sunt în căutarea unui nou antrenor. Gigi Becali l-a sunat şi pe Mirel Rădoi ca să îi propună revenirea pe banca roş-albaştrilor, dar deocamdată fostul antrenor al lui Gaziantep nu a dat niciun răspuns.