Sport

Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în urmă cu an despre Gigi Becali

Fanatik a dezvăluit încă din urmă cu 10 zile că Ianis Zicu a avut o discuţie cu Gigi Becali pentru a prelua FCSB-ul. Antrenorul a negat atunci negocierile, iar în urmă cu un an spunea că nu va putea să lucreze niciodată cu Gigi Becali.
Marian Popovici
07.09.2026 | 06:15
Ianis Pinocchio Zicu Antrenorul dorit pe banca FCSBului ar fi fost gata sa preia echipa Ce spunea in urma cu an despre Gigi Becali
SPECIAL FANATIK
Ianis "Pinocchio" Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în urmă cu an despre Gigi Becali. Sursa: colaj Fanatik
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Marius Baciu a fost demis pentru câteva minute după derby-ul Dinamo – FCSB 2-1. Gigi Becali a anunţat că antrenorul ar trebui să plece singur, ca o jumătate de oră mai târziu să revină în direct şi să spună că i s-a mai acordat o şansă după o discuţie cu galeria, iar o decizie va fi luată după meciurile cu Petrolul şi Universitatea Craiova.

Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit de FCSB ar fi fost gata să preia echipa deşi a negat discuţiile cu Becali

Încă din urmă cu 10 zile, FANATIK a dezvăluit că Ianis Zicu a avut o discuţie cu Gigi Becali pentru a prelua echipa. Antrenorul a pregătit Farul în sezonul precedent, iar în actuala stagiune a revenit la Metaloglobus, club pe care l-a promovat în SuperLiga pentru prima dată în istorie.

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Doar că antrenorul dorit de Gigi Becali a infirmat faptul că s-ar fi întâlnit cu patronul roş-albaştrilor pentru a negocia preluarea echipei: „Nu, nu. Nu am ce să comentez. Nu este nimic, nu am vorbit cu nimeni”, a fost reacţia lui Ianis Zicu pentru Digisport.

Antrenorul a minţit, iar afirmaţiile sale au fost demontate câteva zile mai târziu, la finalul derby-ului Dinamo – FCSB 2-1. Gigi Becali a dezvăluit că a luat legătura cu Ianis Zicu pentru a prelua echipa, iar singurul impediment este trecutul dinamovist şi rapidist al antrenorului, evidenţiat de galeria roş-albaştrilor:

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„(n.r. – E adevărat că l-ați contactat pe Ianis Zicu?) Da, da. (n.r. – Și galeria ce a zis?) Scandal mare! Nu pot să le fac așa ceva. Au făcut prea multe pentru echipa asta. Ei au fost lângă echipă în play-out. Eu n-aș fi stat”, a spus Gigi Becali după meci.

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Ianis Zicu, în iulie 2025: „Chiar nu aș merge la FCSB, o spun cu cea mai mare sinceritate”

Mai mult decât atât, în urmă cu un an, Ianis Zicu a spus că este incompatibil cu stilul de a conduce al lui Gigi Becali. Antrenorul a spus că nu ar merge la FCSB şi nu ar putea lăsa pe altcineva să facă echipa de start şi schimbările:

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„Nu, eu cu dânsul… Pot spune că-l respect foarte mult pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc, banii investiți, cât a susținut unele echipe din prima ligă prin transferurile făcute, dar din acest punct de vedere, de a fi antrenor acolo… În primul rând nu se poate, am jucat la Dinamo și Rapid și cred că nu aș fi o variantă pentru FCSB nici dacă aș câștiga Champions League.

Și nici din perspectiva mea. Chiar nu aș merge la FCSB, o spun cu cea mai mare sinceritate. Chiar dacă s-ar putea, nu aș fi capabil să antrenez FCSB. Am jucat la Dinamo și la Rapid, pe aceste două echipe le-aș putea antrena, dar în partea cealaltă nu m-aș duce.

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Iar cealaltă idee este că fac meseria aceasta cu scopul de a face eu echipa de start și schimbările, ceea ce acolo nu se poate. Deci suntem incompatibili din punctul ăsta de vedere”, a spus Ianis Zicu.

Mihai Stoica a blocat numirea lui Zicu? „A mai fost o discuţie scurtă pe care a avut-o Gigi cu mine”

Afirmaţiile lui Ianis Zicu au fost taxate de Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”. Managerul general de la FCSB l-a înţepat pe antrenor reamintindu-şi de declaraţiile prin care se declara incompatibil în a colabora cu Gigi Becali:

„Eu țin minte un interviu larg al lui Zicu în care spunea că este incompatibil cu Gigi Becali. Înainte de discuția decisivă pe care Gigi a avut-o cu Gheorghe Mustață, a mai fost și o discuție scurtă pe care a avut-o cu mine. Eu l-am rugat să-l sune pe Gheorghe Mustață. Am spus doar atât: „Te rog frumos, înainte de a lua o decizie și de a anunța-o, sună-l și pe Mustață”, a spus Stoica.

Pentru moment, numirea lui Ianis Zicu la FCSB a căzut, dar roş-albaştrii sunt în căutarea unui nou antrenor. Gigi Becali l-a sunat şi pe Mirel Rădoi ca să îi propună revenirea pe banca roş-albaştrilor, dar deocamdată fostul antrenor al lui Gaziantep nu a dat niciun răspuns.

  • 3 înfrângeri la rând în SuperLiga are FCSB (0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA, 1-2 cu Dinamo)
  • 42 de ani are Ianis Zicu
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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