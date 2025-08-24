Ianis Zicu, avertisment pentru jucătorii săi înainte de Hermannstadt – Farul: ”Am suferit și am primit multe goluri”. Video

Ianis Zicu a vorbit despre și și-a avertizat elevii înaintea meciului FC Hermannstadt – Farul că trebuie să fie mai atenți pe începuturile de joc.

Avertismentul tras de Ianis Zicu înainte de Hermannstadt – Farul

În conferința de presă premergătoare partidei din etapa a 7-a a SuperLigii, programată luni, 25 august, de la ora 19:00, pe seama crispării jucătorilor săi.

”Sunt lucruri care apar, nu ne așteptam după jocurile bune pe care le-am făcut. La UTA, chiar dacă am pierdut, jocul a fost bun. Din păcate, la jocul cu U Cluj a apărut această crispare. Cred că foarte mulți dintre jucători se așteptau să marcăm.

Noi am dat goluri și în inferioritate numerică, am marcat și în 11 contra 11 și se așteptau probabil să fie ușor cu această superioritate din minutul 6, dar a trecut timpul, au devenit crispați, nu au fost lucizi și din păcate nu am obținut nimic din acel joc.

Sperăm ca aceste două jocuri să ne fi trezit puțin vizavi de ceea ce înseamnă câteodată nevoia de a câștiga meciul. Am jucat bine la UTA și am pierdut, am jucat slab acasă și am pierdut, cred că e momentul să câștigăm indiferent cum jucăm. Lucrul aceste este primordial pentru meciul de luni.

(n.r. – Adversarul nu pare unul de speriat) Nu e vorba doar de ceea ce pare, câteodată nimic nu-ți garantează siguranța unui joc bun la meciul următor. Ai câștigat, meciul următor începe de la 0-0. Pierzi, meciul următor începe de la 0-0.

Important e cum o să fim la ora jocului, să fim mult mai echilibrați și mult mai combativi pe începutul de joc, pentru că am suferit și am primit multe goluri pe aceste începuturi. Așa s-a întâmplat și partida cu U Cluj când am primit gol foarte devreme”, a declarat Zicu.

Îngrijorat din cauza evoluțiilor oscilante

Antrenorul Farului a explicat faptul că a stat de vorbă cu elevii săi și a încercat să le corecteze erorile și a precizat că le-a cerut să joace mai simplu atunci când mingea se află în terenul propriu.

”(n.r. – Probleme de lot aveți?) Sunt cei vechi de care știți. A revenit Sîrbu, o să facă deplasarea pentru următoarele meciuri. Nu va fi doar partida de la Sibiu, ci și cea cu Corvinul din Cupă, pentru că nu vom mai veni acasă, vom rămâne în zonă. Maftei a început și el antrenamentele, dar o să mai așteptăm puțin, nu o să riscăm pentru aceste două jocuri.

(n.r. – Te îngrijorează evoluția asta oscilantă?) E clar că toți suntem îngândurați vizavi de momentele mai puțin bune, încercăm să le rezolvăm, ne antrenăm, discutăm, le arătăm pe imagini, le punem în practică și pe teren, dar până la urmă este vorba de momentul acela de joc unde controlul este 100% al jucătorului.

Acolo nu poate să controleze nimeni ce decide el în momentul acela de presiune, de oboseală. Dar problema noastră nu este cu oboseala, pentru că am primit goluri pe început de joc și aici discuția este mai amplă. Trebuie să judecăm fazele mai simplu în momentele din treimea proprie. Ne complicăm în situații în care jocul ar trebui rezolvat mai ușor.

Am primit gol în fiecare partidă, dar am și reușit să marcăm și să câștigăm puncte. Nu suntem o echipă care să pornească de la gândul de a scoate un punct și de aici apar riscurile în momentul în care încerci să construiești în fiecare moment și nu te aperi jos cum o fac multe echipe, așteptând să joace contraatac”, a spus Ianis Zicu.