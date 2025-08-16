Ianis Zicu, cerință specială de la „elevii” săi, înainte de meciul cu U Cluj: „Jucătorul român are plăcerea asta”. Ce a spus despre situația lui Markovic

Farul Constanța și Universitatea Cluj se întâlnesc luni în meciul care închide runda a șasea din SuperLiga României. „Marinarii” au suferit primul eșec al sezonului etapa precedentă, dar au două succese consecutive pe teren propriu în actuala stagiune.

Ianis Zicu, așteptări mari de la meciul cu U Cluj

Farul Constanța va avea luni cel mai important test din acest sezon și va da piept cu Universitatea Cluj, revelația din sezonul trecut, echipă care a jucat și în turul doi preliminar al UEFA Conference League.

Tehnicianul clubului din Ovidiu a vorbit despre importanța obținerii unei victorii în acest duel, dar a transmis printre altele și care a fost cerința specială pe care a avut-o la adresa jucătorilor săi, după .

Zicu a vorbit și despre lotul puternic pe care se bazează Ioan Ovidiu Sabău, dar a adus în discuție și situația lui Jovan Markovic, al cărui a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK.

„Un meci complicat și o spun cu cea mai mare sinceritate. Este echipa cea mai bună de acum pe care o întâlnim, chiar dacă nu se află într-un moment bun, așa simt cei de acolo. Eu ce pot să spun este că din ce am văzut la analiza pe care am făcut-o la toate meciurile de până acum, au controlat jocul în cea mai mare parte din timp.

Au o singură înfrângere în campionat, la fel ca și noi, chiar dacă au trei rezultate de egalitate. Înfrângerea a venit în urma unui joc foarte bun la Craiova, în minutele 90 și 92. O înfrângere nemeritată acolo, Craiova a avut un joc care nu a fost la nivelul pe care l-a arătat, de asta U Cluj este unul dintre adversarii foarte puternici din SuperLiga”.

Ianis Zicu: „Încercăm să îl facem pe Markovic să fie mai dedicat meseriei”

„Un sistem pe care l-au jucat foarte mult pînă acum, un 4-4-2 în romb, foarte greu de contracarat. Ne-am pregătit toată săptămâna, sunt jucători de mare valoare, mă refer în special la cei din față, Thiam, Macalou, Nistor, Lukic, plus cei cu experiență, Chipciu, Artean ș.a.

Trebuie să facem un joc bun, să le punem probleme și să câștigăm jocul. (n. r. despre Markovic) În momentul acesta Ișfan este varianta numărul 1 de atacant, Markovic abia a venit, trebuie să se antreneze cu noi, să facă un pic de pregătire și să reușim să-l aducem la un nivel bun. Cu siguranță este un jucător care ne poate ajuta prin execuțiile lui, prin tehnica pe care o are și sperăm că și prin atitudinea pe care încercăm să o schimbăm, să fie mai dedicat meseriei.

Aceeași problemă pe care o avem noi, o au și ei. Ocazii avem, cred că suntem în primele trei echipe și noi și ei, toți antrenorii și-ar dori să marcheze la fiecare ocazie, e clar că nu se poate, dar trebuie să avem mai multă răutate în fața porții, lucrul acesta îl cer. Jucătorul român are plăcerea asta de a trage mereu la vinclu, vreau să înțeleagă că e ok să tragă și jos lângă bară și la semi-înălțime, să fie gol, asta contează mai mult decât modalitatea prin care o faci”.

Ianis Zicu: „Dacă ne place fotbalul, venim la stadion și facem sacrificii”

„Sunt echipe care au început să joace și care se duc pe terenurile echipelor mari și care obțin puncte. E un lucru bun să vezi echipe care încep să pună probleme tuturor. Sper să fie un pic mai strânsă situația anul acesta. Se vede frumos, ieri mă uitam cu cei din staff la Dinamo – UTA, era plăcut. Gazonul care începe să arate bine aduce un plus valoare. Jucătoare au plăcere să joace și oamenii vin la stadion să vadă ocazii și goluri.

E complicat să vorbești de play-off, lucrurile se pot schimba rapid. Nu putem discuta de nicio favorită, decât de echipe care își propun și care muncesc pentru acest obiectiv. Noi trebuie să muncim să facem totul pentru a obține cele trei puncte, trebuie să ne menținem în față, să încercăm să mărim sau păstrăm distanța față de locul 7.

Dacă ne place fotbalul, venim la stadion și facem sacrificii. Eu când eram copil și mă uitam la NBA la 4 dimineața, mă prefăceam că sunt răcit ca să văd All Star Game ca să nu mă duc la școală. Mai departe trebuie să fii educat, dar iubind ceva, mai renunți la unele lucruri”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.