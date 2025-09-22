Sport

Ianis Zicu, dur cu jucătorii săi la pauza meciului Dinamo – Farul 1-1: „Nu pot să reproduc ce le-am zis”

Ianis Zicu nu și-a menajat jucătorii după egalul cu Dinamo. Ce l-a deranjat pe antrenorul celor de la Farul Constanța. „Dacă aveam mai mult curaj, puteam obține mai mult”.
Alex Bodnariu
23.09.2025 | 00:13
Dinamo și Farul au dat-o la pace în meciul care a închis etapa cu numărul 10 din Superliga. Meciul de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, 1-1. Ianis Zicu, antrenorul formației de la malul mării, își dorește să vadă mai multă creativitate din partea jucătorilor săi.

Farul, doar un punct în meciul cu Dinamo de pe Arena Națională

Meciul de pe Arena Națională a fost unul de calitate. Dinamo a atacat în valuri în prima repriză și a deschis scorul după un corner prin bulgarul Milanov. Farul și-a turat ceva mai greu motoarele, însă echipa lui Ianis Zicu a reușit, până la urmă, să egaleze prin Ramalho.

Ce a declarat Ianis Zicu la finalul meciului Dinamo – Farul 1-1

La finalul partidei, Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, a analizat jocul echipei sale. Tehnicianul este de părere că încă sunt multe lucruri de pus la punct și speră ca, în următoarele jocuri, elevii săi să arate o atitudine mai bună, mai ales pe faza de atac.

„Este un egal muncit pentru că am schimbat starea de spirit în a doua repriză. În prima repriză nu am fost reactivi, nu am știut să punem presiune. O repriză a fost a lor, una a noastră. Dacă aveam mai mult curaj, puteam obține mai mult.

Dar sunt fericit pentru că am putut să revenim cu Dinamo, ei având o formă bună. Nu pot să reproduc ce le-am spus în vestiar, nu pentru că nu țin minte, ci pentru că nu e cazul. Ne-am regăsit bucuria de a juca fotbal. Noi ne antrenăm de așa manieră; tot ce facem la antrenament e de reacție. Le-am și zis că așa nu pot. Fotbalul pentru mine e ce s-a întâmplat în a doua repriză.

Noi facem zonă la fazele fixe. Ișfan nu a atacat, a venit, i-a luat fața și a dat. Bucuria este că, în a doua repriză, au reacționat. Dacă se continua în maniera primei reprize, era o problemă mare.

Când ești pe un astfel de stadion, te simți din nou fotbalist, chiar dacă ești antrenor”, a declarat Ianis Zicu la flash-interviu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
