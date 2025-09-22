Ianis Zicu, dur cu jucătorii săi la pauza meciului Dinamo – Farul 1-1: „Nu pot să reproduc ce le-am zis”

Dinamo și Farul au dat-o la pace în meciul care a închis etapa cu numărul 10 din Superliga. Ianis Zicu, antrenorul formației de la malul mării, își dorește să vadă mai multă creativitate din partea jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

Farul, doar un punct în meciul cu Dinamo de pe Arena Națională

Dinamo a atacat în valuri în prima repriză și a deschis scorul după un corner prin bulgarul Milanov. Farul și-a turat ceva mai greu motoarele, însă echipa lui Ianis Zicu a reușit, până la urmă, să egaleze prin Ramalho.

Ce a declarat Ianis Zicu la finalul meciului Dinamo – Farul 1-1

La finalul partidei, Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, a analizat jocul echipei sale. Tehnicianul este de părere că încă sunt multe lucruri de pus la punct și speră ca, în următoarele jocuri, elevii săi să arate o atitudine mai bună, mai ales pe faza de atac.

ADVERTISEMENT

„Este un egal muncit pentru că am schimbat starea de spirit în a doua repriză. În prima repriză nu am fost reactivi, nu am știut să punem presiune. O repriză a fost a lor, una a noastră. Dacă aveam mai mult curaj, puteam obține mai mult.

Dar sunt fericit pentru că am putut să revenim cu Dinamo, ei având o formă bună. Nu pot să reproduc ce le-am spus în vestiar, nu pentru că nu țin minte, ci pentru că nu e cazul. Ne-am regăsit bucuria de a juca fotbal. Noi ne antrenăm de așa manieră; tot ce facem la antrenament e de reacție. Le-am și zis că așa nu pot. Fotbalul pentru mine e ce s-a întâmplat în a doua repriză.

ADVERTISEMENT

Noi facem zonă la fazele fixe. Ișfan nu a atacat, a venit, i-a luat fața și a dat. Bucuria este că, în a doua repriză, au reacționat. Dacă se continua în maniera primei reprize, era o problemă mare.

ADVERTISEMENT

Când ești pe un astfel de stadion, te simți din nou fotbalist, chiar dacă ești antrenor”, a declarat Ianis Zicu la flash-interviu.