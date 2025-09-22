Ianis Zicu, dur cu jucătorii săi la pauza meciului Dinamo – Farul 1-1: „Nu pot să reproduc ce le-am zis”

Dinamo și Farul au dat-o la pace în meciul care a închis etapa cu numărul 10 din Superliga. Meciul de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, 1-1. Ianis Zicu, antrenorul formației de la malul mării, își dorește să vadă mai multă creativitate din partea jucătorilor săi.
Meciul de pe Arena Națională a fost unul de calitate. Dinamo a atacat în valuri în prima repriză și a deschis scorul după un corner prin bulgarul Milanov. Farul și-a turat ceva mai greu motoarele, însă echipa lui Ianis Zicu a reușit, până la urmă, să egaleze prin Ramalho.
La finalul partidei, Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, a analizat jocul echipei sale. Tehnicianul este de părere că încă sunt multe lucruri de pus la punct și speră ca, în următoarele jocuri, elevii săi să arate o atitudine mai bună, mai ales pe faza de atac.
„Este un egal muncit pentru că am schimbat starea de spirit în a doua repriză. În prima repriză nu am fost reactivi, nu am știut să punem presiune. O repriză a fost a lor, una a noastră. Dacă aveam mai mult curaj, puteam obține mai mult.
Dar sunt fericit pentru că am putut să revenim cu Dinamo, ei având o formă bună. Nu pot să reproduc ce le-am spus în vestiar, nu pentru că nu țin minte, ci pentru că nu e cazul. Ne-am regăsit bucuria de a juca fotbal. Noi ne antrenăm de așa manieră; tot ce facem la antrenament e de reacție. Le-am și zis că așa nu pot. Fotbalul pentru mine e ce s-a întâmplat în a doua repriză.
Noi facem zonă la fazele fixe. Ișfan nu a atacat, a venit, i-a luat fața și a dat. Bucuria este că, în a doua repriză, au reacționat. Dacă se continua în maniera primei reprize, era o problemă mare.
Când ești pe un astfel de stadion, te simți din nou fotbalist, chiar dacă ești antrenor”, a declarat Ianis Zicu la flash-interviu.