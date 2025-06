Ianis Zicu, emoționat la prima conferință ca antrenor principal la Farul Constanța: „Acești oameni au făcut istorie!”

, după ce Gheorghe Hagi a decis să facă un pas în spate, pentru un moment, din antrenorat. Proaspăt promovat cu Metaloglobus București, Zicu s-a întors în orașul său natal, la Constanța, și a susținut prima conferință de presă ca antrenor principal al „marinarilor”

Ianis Zicu, copleșit de emoții la revenirea acasă: „Emoțiile pe care le am sunt legate de orașul Constanța”

Ianis Zicu a reușit o performanță mult mai mare decât pare la prima vedere cu Metaloglobus București. Dacă mulți o văd ca pe o simplă promovare, lucrurile nu stau chiar așa. Formația din Capitală a obținut acest succes cu un buget infim, mult mai mic decât al contracandidatelor din play-off-ul ligii secunde, iar în comparație cu majoritatea echipelor de SuperLiga discuția nici nu mai are sens.

iar acest lucru a întărit și mai tare convingerea constănțenilor de a-l aduce cât mai repede la echipa de la malul Mării Negre.

Aflat la conferința de prezentare la Farul Constanța, Ianis Zicu s-a arătat extrem de emoționat de următorul său pas în carieră:„Sunt foarte emoționat pentru că vin la un club condus de oameni care au făcut istorie pentru fotbalul românesc, dar și cel internațional. Gică Hagi, Gică Popescu, Ciprian Marica sunt foști fotbaliști care au ajuns să conducă un club cum trebuie.

Emoțiile pe care le am sunt legate de faptul că orașul în care m-am născut este Constanța. Am jucat la echipa de juniori, la echipa mare a Farului, am antrenat Farul înainte de fuziune. În momentul în care ai această oportunitate nu există alt răspuns decât cel de a accepta să vin aici și să încerc să fac performanță. Gândurile sunt de a câștiga fiecare meci și de a ne îndeplini obiectivele. Nu cred că există un lucru mai important decât prima partidă”, a spus Ianis Zicu.

Ianis Zicu nu-i va lăsa pe jucătorii Farului să-i repete greșelile

Ianis Zicu a fost un fotbalist extrem de talentat al României, însă nu a reușit să își valorifice talentul la potențial maxim. Noul antrenor al constănțenilor este conștient de acest lucru și nu va permite fotbaliștilor să fie delăsători:

„Ca jucător nu am muncit atât de mult pe cât trebuia să o fac. Acești jucători pe care îi voi pregăti la Farul au avut șansa sau neșansa să fie antrenați de Gică Hagi, un fost fotbalist cu răutate, dorință, care a dat totul la fiecare antrenament, iar acum au un antrenor care nu a dat totul ca jucător, dar care nu acceptă sub nicio formă ca ei să iasă pe teren fără să fie pregătiți. Le spun că trebuie să știe la ce să se aștepte. Antrenamentul este totul”, a mai declarat Ianis Zicu.