Ianis Zicu face acuzații grave după Csikszereda – Farul: „Le-am spus jucătorilor înainte de meci că o să fie probleme. Am văzut eu ceva”

continuă și a fost la nivel ridicat la partida dintre Csikszereda și Farul Constanța, din a doua rundă a play-out-ului, iar rezultatul final a fost stabilit după un gol venit în minutul 90+4 din partea gazdelor. Astfel, trupa lui Ianis Zicu a ratat victoria și șansa de a se apropia de cei de la FCSB, cu care se duelează pentru un loc de baraj pentru cupe europene.

Ianis Zicu tună și fulgeră după ce Farul a făcut egal cu Csikszereda

Ianis Zicu a fost extrem de supărat după egalul făcut de echipa sa și a criticat în termeni duri arbitrajul lui Rareș Vidican, cel care este acuzat că nu a văzut un fault la Iustin Doicaru ce a precedat golul egalizator al formației din Miercurea Ciuc. Tehnicianul de la Farul nu s-a ferit de cuvinte și face acuzații grave, pe care nu vrea să le detalieze, despre cum și-a dat seama că vor fi probleme cu arbitrajul încă de dinainte de meci.

„Astăzi am făcut un joc mai bun, am avut momente mai bune, supărare e normal să fie. Trebuie să mergem cu încredere și să luptăm pentru ce ne-am propus. Au avut și ei ocazii, am avut și noi, eu țin să felicit ambele echipe pentru că au luptat și au încercat să câștige. De arbitraj pot să zic ceva, am voie? E după 12 noaptea? Încă sunt copii, nu am voie, trebuie acordul părinților. Cred că maniera a fost ciudată.

Îmi dă galben când îi spun că bate ofsaid de la 20 de metri distanță față de locul de unde trebuia și-mi spune că ‘trebuie să fie cursivitate’. Eu l-am văzut astăzi, înainte de joc, am fost vizionar, le-am și spus jucătorilor înainte de meci. Noi putem să facem discuții de arbitraj pentru că am dezavantajați clar. Eu vorbesc de ce am văzut pe teren. Cred că pot să-mi spun o părere, am jucat fotbal atâția ani. Fiecare își ține partea lor, cei de la Csikszereda sunt cu echipa lor, noi cu echipa noastră”, a spus Ianis Zicu.

Farul continuă lupta pentru cupele europene

a fost una dintre echipele ce a visat să joace în play-off, însă finalul de sezon regulat i-a găsit pe elevii lui Ianis Zicu într-o formă mai puțin bună și asta a afectat rezultatele obținute. Astfel, trupa de la malul mării a ratat o clasare între primele 6, însă rămâne una dintre echipele care-și dorește să joace barajul de cupe europene, însă are rivale importante în această luptă, precum FCSB sau FC Botoșani.

În afară de cele 3 grupări menționate, plus Csikszereda, nu există alte formații din play-out care să-și fi depus dosarul de licențiere pentru cupele europene. În urma egalului de la Miercurea Ciuc, Farul a ajuns la 23 de puncte și este pe locul 4 în play-out. În runda viitoare, jucătorii conduși de Ianis Zicu urmează să evolueze pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, iar așteptările din partea suporterilor sunt să fie obținute toate cele 3 puncte.