Sport

Ianis Zicu, atac cu talpa sus la Meme Stoica: “cutia de carton” si “dovada de ipocrizie”

Ianis Zicu a reacționat după ce a fost ales de Gigi Becali pentru a-l înlocui pe Marius Baciu pe banca celor de la FCSB, însă calea i-a fost blocată de Meme Stoica și de ultrași.
Flaviu Popa
07.09.2026 | 18:25
Ianis Zicu atac cu talpa sus la Meme Stoica cutia de carton si dovada de ipocrizie
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Ianis Zicu l-a ironizat pe Meme Stoica
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Gigi Becali anunța la finalul meciului Dinamo – FCSB, scor 2-1, că Marius Baciu vrea să plece de la echipă. Înlocuitor urma să fie Ianis Zicu, însă situația s-a schimbat rapid după o discuție între Gigi Becali și ultrașii de la Peluza Nord. Între timp, Meme Stoica a lansat o serie de săgeți spre Zicu, fără a uita să sublinieze trecutul dinamovist al actualului antrenor de la Metaloglobus.

Ianis Zicu e convins că putea să antreneze la FCSB în ciuda trecutului său dinamovist și îl atacă pe Meme Stoica

Acum, Ianis Zicu a decis să rupă tăcerea și l-a „înțepat” chiar pe Meme Stoica pe care-l acuză că e „ipocrit”. „Deși am fost sunat încontinuu ieri, am ales să nu răspund imediat, din respect pentru domnul Becali și pentru că, de când mă știu, am încercat să stau departe de conflictele inutile și de scandalurile purtate prin presă.

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Dar, uneori tăcerea și decența pot fi confundate cu slăbiciunea. Și cred că aici este cazul să clarific câteva lucruri”, și-a început Ianis Zicu discursul, cu mențiunea că este onorat că Gigi Becali s-a gândit la el drept înlocuitor al lui Marius Baciu.

Mai mult, Ianis Zicu nu crede că trecutul său dinamovist l-ar fi împiedicat să-și facă treaba la FCSB. În paralel, Zicu i-a adus aminte lui Meme Stoica de celebra sa declarație din urmă cu mai mulți ani. Atunci, actualul oficial al FCSB declara că mai bine ar locui „într-o cutie de carton” decât să mai colaboreze cu Gigi Becali.

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„Reacția lui Mihai Stoica, recunosc, m-a surprins din două motive. Primul este că, în 2011–2012, când eram jucător, Mihai Stoica m-a sunat pentru a mă aduce la Steaua. La acel moment nu i se părea o problemă faptul că eu jucasem pentru Dinamo și Rapid. Al doilea este că, în 2009, Mihai Stoica declara: „CU BECALI NU O SĂ MAI LUCREZ NICIODATĂ, LA NICIO ECHIPĂ.” și „MAI BINE LOCUIESC ÎNTR-O CUTIE DE CARTON DECÂT SĂ AM NENOROCIREA SĂ LUCREZ ALĂTURI DE BECALI.”

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Ulterior, s-a întors și a lucrat din nou alături de domnul Becali. Nu îl condamn absolut deloc pentru că și-a schimbat părerea. Așa cum am spus, cred că este normal ca, de-a lungul vieții, anumite perspective să se schimbe. Dar mi se pare o dovadă clară de ipocrizie să ataci pe cineva fix pentru aceeași greșeală de care tu ești, poate, chiar mai vinovat”, a punctat Ianis Zicu.

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Ianis Zicu nu își dorește război cu Meme Stoica, însă regretă că nu a fost lăsat să antreneze pe FCSB în acest sezon

Totodată, tânărul antrenor a menționat că nu își dorește să aibă niciun război cu Meme Stoica și a recunoscut că regretă că nu a ajuns pe banca „roș-albaștrilor”. „Știind cât de multi îmi doresc să demonstrez ca antrenor ceea ce nu am reușit să fac atunci când eram jucător, cred că aș fi reușit să câștig încrederea suporterilor FCSB.(mai ales că avem chiar un exemplu recent: Costel Gâlcă, fost jucător important al Stelei, care a antrenat Rapid, iar suporterii rapidiști i-au dat șansa să își facă meseria de antrenor).

Cred că aș fi reușit să comunic foarte bine și cu domnul Becali. Însă, înțelegând acum mai bine mesajul indirect transmis de Mihai Stoica, îmi este mult mai clar că șansele de a fi fost lăsat să îmi fac meseria liniștit, ar fi fost, probabil, foarte mici. Și, cu această ocazie, am înțeles mai bine și adevărul unei alte expresii: „PÂNĂ LA DUMNEZEU TE MĂNÂNCĂ SFINȚII”, a concluzionat Ianis Zicu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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