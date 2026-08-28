Ianis Zicu, în locul lui Marius Baciu la FCSB!? Gigi Becali, întâlnire secretă cu fostul fotbalist al lui Dinamo. Exclusiv

Zilele lui Marius Baciu pe banca celor de la FCSB par a fi numărate. Nemulțumit de modul în care joacă echipa, Gigi Becali s-a văzut cu Ianis Zicu, actualul tehnician al celor de la Metaloglobus, și au discutat despre posibilitatea ca acesta să-i preia pe ”roș-albaștri”.
Deși în urmă cu câteva zile anunța sus și tare că Marius Baciu va rămâne la FCSB cel puțin până în iarnă, Gigi Becali ar putea schimba antrenorul dacă jocul nu se va îmbunătăți în următoarea perioadă.
Din informațiile obținute de FANATIK, patronul formației bucureștene s-a întâlnit în secret cu Ianis Zicu și au discutat pe seama unei posibile numiri a fostului atacant dinamovist șa cârma FCSB.
După ce a promovat-o pe Metaloglobus în SuperLiga, Zicu a mers în sezonul precedent la Farul. Însă, rezultatele au fost mult sub așteptări și tehnicianul a plecat înainte de încheierea sezonului. În această vară s-a întors la Metaloglobus, formație care a retrogradat și joacă acum în Liga 2.
Numit surprinzător pentru barajele de Conference League din sezonul trecut, Marius Baciu a reușit să o ducă pe FCSB în Europa. Însă, tot de la cupele europene i se trag și problemele din actuala stagiune.
După ce ”roș-albaștrii” au fost eliminați de modesta Auda din Conference League, FANATIK a aflat în exclusivitate că jucătorii s-au arătat deranjați de faptul că antrenorul a venit în vestiar și i-a certat pe unii dintre ei, dar fără să-și asume vreo vină pentru dezastru.
Tensiunile s-au adâncit după remiza din campionat cu Farul, când căpitanul Florin Tănase nu s-a ferit să-l ”înțepe” pe Baciu la interviuri după ce a început jocul pe banca de rezerve. Din informațiile obținute de FANATIK, veteranul a răbufnit în vestiar după ce nu a prins primul ”11”.
Deși susținut de fani la început, Marius Baciu și-a pierdut creditul și în fața acestora. După ultima înfrângere din SuperLiga, 0-1 pe terenul lui CFR Cluj, ultrașii din Peluza Nord prezenți în Gruia i-au cerut demisia.