Ianis Zicu, în locul lui Marius Baciu la FCSB!? Gigi Becali, întâlnire secretă cu fostul fotbalist al lui Dinamo. Exclusiv

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Zilele lui Marius Baciu pe banca celor de la FCSB par a fi numărate. Nemulțumit de modul în care joacă echipa, Gigi Becali s-a văzut cu Ianis Zicu, actualul tehnician al celor de la Metaloglobus, și au discutat despre posibilitatea ca acesta să-i preia pe ”roș-albaștri”.

Gigi Becali îl vrea pe Ianis Zicu la FCSB

Deși în urmă cu câteva zile anunța sus și tare că , Gigi Becali ar putea schimba antrenorul dacă jocul nu se va îmbunătăți în următoarea perioadă.

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Din informațiile obținute de FANATIK, patronul formației bucureștene s-a întâlnit în secret cu Ianis Zicu și au discutat pe seama unei posibile numiri a fostului atacant dinamovist șa cârma FCSB.

După ce a promovat-o pe Metaloglobus în SuperLiga, Zicu a mers în sezonul precedent la Farul. Însă, rezultatele au fost mult sub așteptări și tehnicianul a plecat înainte de încheierea sezonului. În această vară , formație care a retrogradat și joacă acum în Liga 2.

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Marius Baciu, tot mai contestat la FCSB

Numit surprinzător pentru barajele de Conference League din sezonul trecut, Marius Baciu a reușit să o ducă pe FCSB în Europa. Însă, tot de la cupele europene i se trag și problemele din actuala stagiune.

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După ce ”roș-albaștrii” au fost eliminați de modesta Auda din Conference League, FANATIK a aflat în exclusivitate că jucătorii s-au arătat deranjați de faptul că antrenorul a venit în vestiar și , dar fără să-și asume vreo vină pentru dezastru.

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Tensiunile s-au adâncit după remiza din campionat cu Farul, când căpitanul Florin pe Baciu la interviuri după ce a început jocul pe banca de rezerve. Din informațiile obținute de FANATIK, după ce nu a prins primul ”11”.

Deși susținut de fani la început, Marius Baciu și-a pierdut creditul și în fața acestora. După ultima înfrângere din SuperLiga, 0-1 pe terenul lui CFR Cluj, .