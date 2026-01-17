Ianis Zicu l-a contrat pe Gică Popescu înainte de Farul – Hermannstadt: ”Nu cred că există antrenor în lume să nu-și dorească un jucător sau doi”. Video

ADVERTISEMENT

Farul este în continuare în lupta pentru un loc în play-off-ul SuperLigii, iar Ianis Zicu a cerut conducerii să întărească lotul. Gică Popescu a anunțat că staff-ul nu a făcut nicio cerere pentru transferuri și de aici a pornit o mică dispută.

Dispută la Farul între Ianis Zicu și Gică Popescu înaintea meciului cu Hermannstadt

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Farul – FC Hermannstadt, din etapa a 22-a din SuperLiga, Ianis Zicu l-a contrazis pe președintele clubului și a precizat că a informat conducerea că își dorește jucători pe trei posturi.

”Dacă am lua ce spune fiecare, lucrurile pot fi interpretate. Cred că Gică Popescu a vrut să spună, poate, cu totul altceva și s-a înțeles că eu nu am vrut niciun jucător. Nu cred că există antrenor în lume să nu-și dorească un jucător sau doi.

La momentul acesta, eu am cerut trei jucători, pe anumite poziții, și clubul încearcă să-i găsească, dar trebuie făcute treptat aceste lucruri. Nu ne permitem să cheltuim bani, pentru că locul de anul trecut a făcut ca clubul să nu fie într-o situație foarte bună.

Aceasta este realitatea în acest moment, încă nu am reușit să aducem vreun jucător. Perioada de transferuri este deschisă în continuare și vom vedea ce vom putea aduce”, a declarat Zicu.

Zicu are trei variante dacă nu duce Farul în play-off

Tehnicianul, care începând cu primul joc din 2026 , a mărturisit că nu se teme de faptul că ar putea fi demis în cazul în care nu va duce echipa în play-off.

”Nu cred că este cel mai important dacă eu voi pleca sau nu. Consider că, pentru mine, focusul trebuie să fie pe colectiv, pe joc, pe rezultate, să încerc să fac tot ce pot. Sunt un antrenor tânăr, nu am foarte multă experiență în prima ligă și sunt convins că mai am lucruri de învățat.

Sper să reușesc, alături de conducere, să îndeplinim obiectivul. Dacă nu va fi, lucrurile pot lua orice turnură. Așa cum a zis și Gică, pot fi demis, pot pleca eu sau putem ajunge la o înțelegere. Doar aceste trei variante sunt, altele nu există și le vom rezolva cu bărbăție”, a spus el.

Ce discuții au fost la Farul în pauza de iarnă

Ianis Zicu a dezvăluit înaintea meciului cu FC Hermannstadt că au existat mai multe discuții cu oamenii din conducerea clubului în pauza competițională, dar consideră că aceste întâlniri sunt absolut normale pentru ca lucrurile să funcționeze.

”Cuvântul acesta, ședință, mă duce cu gândul la înainte de ’90. Consider că sunt niște discuții normale între conducerea unui club și cea tehnică, lucruri pe care ei le văd, noi le simțim la antrenamente.

Ni le spunem unii altora și încercăm să găsim cele mai bune variante, pentru a merge în continuare cu încredere. La un moment dat, drumurile se separă pentru oricine, nu cred că există ceva care merge la infinit”, a afirmat Zicu.

Clasament SuperLiga

Partida Farul – FC Hermannstadt, din , este programată sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:15. ”Marinarii” se află în lupta pe un loc în play-off, înainte de reluarea campionatului fiind pe locul 10, la 6 puncte în spatele ultimei poziții care permite accesul în ”finala” campionatului.