Ianis Zicu nu a mai venit la declarații și după Rapid – Farul 3-1. Explicațiile principalului din acte după polemica legată de banca tehnică

Ianis Zicu, antrenorul de facto al Farului Constanța, nu s-a prezentat la flash-interviu după meciul cu Rapid deoarece în acte figurează ca antrenor secund la formația de la malul Mării Negre. Cristi Sava, tehnicianul ce deține licența PRO, a venit în locul său și a explicat ce se întâmplă în interiorul clubului.

Care este, de fapt, situația la Farul. Cristian Sava face lumină în cazul antrenorului principal

Școala de Antrenori din România a reclamat clubul de la malul Mării Negre la Comisia de Disciplină din cadrul FRF din cauza faptului că

Cristian Sava, antrenorul principal din acte al Farului Constanța, a venit la flash-interviu și a lămurit situația din interiorul clubului: „Situația este simplă: suntem un staff, discutăm, tot timpul ne consultăm și luăm decizii. E simplu, în rest nu avem ce să comentăm. Este o treabă care se derulează vizavi de federație. Federația hotărăște, este forul suprem, nu avem ce să discutăm. În schimb, relația noastră în staff este foarte bună”, a explicat Cristian Sava

Ce riscă Farul și Cristian Sava

Pentru faptul că cel ce dă indicații de la margine în timpul meciurilor, Ianis Zicu, nu deține licența PRO, care i-ar permite să facă acest lucru la nivelul SuperLigii, Farul Constanța riscă o amendă de 40.000 de euro.

Nici Cristian Sava nu este absolvit de vină. El își riscă în această situație chiar licența, care ar putea fi suspendată pentru o perioadă de doi ani de zile. De asemenea, el riscă și o amendă de 20.000 de lei.

Care au fost concluziile lui Cristian Sava după Rapid – Farul 3-1

Sâmbătă seară s-au întâlnit echipele ce excelează într-o singură repriză pe parcursul unui meci. Din păcate, nu a fost cazul ca cele două să joace bine în același timp, așa că Rapid a început mult mai bine, în timp ce Farul a controlat repriza secundă, însă fotbaliștii săi nu au fost atât de concentrați la finalizare, iar .

„A început timorată echipa. Înainte de partidă am spus că trebuie să fim pragmatici. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Cred că a fost un meci destul de bun pentru spectatori. Cei de la Rapid au fost mai pragmatici și au câștigat.

Știam că avem niște probleme defensive, nu am reușit să le rezolvăm. În schimb, ofensiv cred că am fost destul de buni. Rapidul a fost mai bună în prima repriză. Noi cam în repriza a doua jucăm mereu, iar asta e o problemă. Dacă nu joci 90 de minute, e greu să câștigi.

Jucătorii au și o tinerețe, nu sunt așa experimentați, să aibă un echilibru în joc. Trebuie să ne rezolvăm problemele din defensivă", a fost analiza făcută de Cristian Sava, principalul din acte al Farului Constanța