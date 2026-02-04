Sport

Ianis Zicu nu s-a mai abținut și lansat o provocare pentru jucătorii Farului după eșecul cu Dinamo

Înfrângerea suferită de Farul Constanța, 2-3, cu Dinamo, după ce constănțenii au condus în două rânduri, l-a supărat pe Ianis Zicu, care a lansat o provocare pentru jucătorii săi.
Mihai Alecu
04.02.2026 | 23:59
Ianis Zicu nu sa mai abtinut si lansat o provocare pentru jucatorii Farului dupa esecul cu Dinamo
Zicu vrea 5 victorii din 5 posibile pentru Farul
Farul Constanța a pierdut meciul cu Dinamo, 2-3, la doar câteva zile după un succes categoric cu Universitatea Craiova, 4-1, iar Ianis Zicu a fost dezamăgit de eșecul suferit.

Supărarea lui Ianis Zicu după ce Farul a pierdut cu Dinamo

Antrenorul formației constănțene a fost supărat de rezultatul final și a fost critic la adresa jucătorilor care au venit de pe banca de rezerve. De asemenea, Zicu s-a plâns de programul aglomerat, care l-a obligat să facă anumite improvizații.

”E clar că este o înfrângere dureroasă. Dacă gestionam mai bine partida, vorbeam de un alt rezultat. Am primit gol din fază fixă, înainte de pauză, s-a intrat cu 1-1 la cabine, apoi s-a făcut 2-1, dar cei care au intrat pe parcurs nu au pus presiune, nu au fost proaspeți.

A trebuit să și improvizez și cu anumiți jucători. Mi se pare urât, da, ăsta e cuvântul, pentru că de mâine (n.r. joi), în 48 de ore vom juca din nou, sâmbătă, la ora 01:00 (n.r. 13:00). Sunt dezamăgit, nu avem putere, așa că mergem să jucăm”, a declarat Ianis Zicu

Ianis Zicu a anunțat ce obiectiv are Farul după eșecul cu Dinamo

Zicu a ținut să le transmită un mesaj public jucătorilor și i-a provocat practic pe aceștia să dea totul pentru a obține 5 victorii din ultimele 5 meciuri ale sezonului regulat din SuperLiga.

”La cât de frustrant a fost acest meci și sper să audă și jucătorii, trebuie să ne trezim, să jucăm și să câștigăm cinci din cinci și prindem play-off-ul. Dacă nu, asta e, cum am mai spus, ne vom, bate pentru locurile 7-8”, a mai spus Ianis Zicu.

Ionuț Vînă crede că Farul nu trebuia să piardă

Mijlocașul Farului, Ionuț Vînă, e de părere că problema echipei sale a fost lipsa de eficiență în fața porții, coroborată cu norocul pe care adversarii l-au avut, în special la golul doi.

”Puteam fi și mai eficienți, dacă mai fructificam și alte ocazii. Dinamo a fost mai pragmatică, al doilea gol a fost un carambol, nu am înțeles nimic din acea fază, iar la al treilea gol, am pierdut noi mingea, a fost un contraatac și asta a fost.

E fotbal, până la urmă, trebuie să ținem capul sus și aici este un avantaj, pentru că mai este un meci peste trei zile în care avem ocazia de a ne lua revanșa”, a spus și Ionuț Vînă.

