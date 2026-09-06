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FCSB a pierdut cu 1-2 în fața lui Dinamo și trece, din nou, prin tensiuni interne. Gigi Mustață a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a clarificat situația antrenorului care va conduce formația „roș-albastră” în continuare.

Gigi Mustață a vorbit despre varianta Ianis Zicu la FCSB. De ce a refuzat, de fapt

Gigi Becali a confirmat după Dinamo – FCSB 1-2 informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia . Gigi Mustață a intrat în direct a doua zi după derby și a comentat în direct acest scenariu, explicând de ce el și restul suporterilor au convenit să refuze ca fostul internațional român să preia formația „roș-albastră”.

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„Din punctul meu de vedere, tot respectul că am fost întrebați dacă acceptăm să vină un antrenor care nu are treabă cu FCSB… Și am dat soluția! Gigi Becali m-a sunat și mi-a spus dacă suntem de acord să-l aducă pe Zicu. Noi am spus nu, cu toate că Zicu este prieten cu mine și nu vreau să ajungem din prieteni dușmani, pentru că era normal ca suporterii să reacționeze la momentul respectiv. Și atunci nu puteam să accept ca un prieten de-al meu să fie înjurat de către suporteri. Și s-a luat hotărârea clară să aducă un antrenor cu status stelist. Sunt atâția… (n.r. – Tu știai că Gigi Becali a avut discuții acum vreo zece zile cu Ianis Zicu vizavi de o eventuală înlocuire a lui Baciu?) Nu, n-am știut. Pur și simplu am primit telefon după meci și a spus că vrea să-l pună pe Zicu și dacă îl pune, ce părere avem noi. Ne-am spus părerea și totul s-a încheiat.

În momentul în care tu, ca fotbalist, te duci la o echipă rivală și te sui pe garduri și ne înjuri, nu este meseria ta să faci lucrul ăsta. Poate mâine, poimâine ajungi la echipa aia și nu e ok pentru tine de acolo. Dar în momentul în care tu îți vezi de treaba ta, jucător, ai intrat pe teren, ai dat gol. OK, foarte bine. Te duci și îți vezi de treaba ta. Nu vii să înjuri galeria adversă, că poate vreodată ajungi pe acolo sau nu ai șansă să mai ajungi, și tu îți dorești. Atâta timp cât vii și te sui pe garduri, când joci la Rapid, ne înjuri, joci la Dinamo, înjuri. Lucrurile astea nu se uită. Atenție! Noi acolo nu suntem de ieri sau de alaltăieri.

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Șumudică, ca antrenor, bravo lui! Are statutul lui de antrenor, dar în momentul în care începi să înjuri… el a înjurat. Tu să înțelegi că în viața asta poate vreodată îți dorești să ajungi acolo, nu mai poți, pentru că ai făcut niște gesturi urâte față de suporterii ăia. Aici este problema. Nu că am ceva, că Zicu e prietenul meu. Cu Zicu mă întâlnesc la trei, patru zile. Dar de ce să înjure oamenii pe un prieten de-al meu? De ce să-l înjure atâta timp cât trecutul lui, că e dinamovist, că e rapidist, că ce este, important este ce ai făcut. Șumudică nu are cum să ajungă vreodată la noi, se știe verdictul”, a spus inițial Gigi Mustață.

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Gigi Mustață, susținere totală pentru Marius Baciu

Ulterior, liderul Peluzei Nord și-a continuat discursul prin a spune cât de mult este susținut în acest moment Marius Baciu, mai ales după ce patronul echipei a întărit echipa, iar antrenorul va avea un lot putenic la dispoziție. „Să i se dea o șansă lui Baciu cu lotul pe care l-a făcut acum. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât, și până la momentul ăsta, te-ai folosit de el ca antrenor, dă-i șansa și lui acum să joace și el cu ăștia buni pe care i-ai adus. Și atunci, dacă nu dă randamentul respectiv, atunci poți să spui: „Bă, ți-am adus jucători, pregătește-i, ai două etape, trei, și să trecem la treabă.” În momentul în care nu dai randament, e cu totul altceva. Dar până acuma nu poți să te folosești de Baciu numai când nu are fotbaliști și după aia, când aduci jucători, du-te. Nu merge, nu e ok, nu-i normal!

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Dă-i șansă și lui cu jucătorii pe care îi are acum, să-și arate valoarea! (n.r. – cu Petrolul și la Craiova, astea sunt cele două partide după care se trage linie?) Aici nu mai luăm noi hotărârea. În momentul în care acum i-a adus jucători, are lot, poate să se bazeze pe toți jucătorii pe care i-a adus. Și atunci, dacă vezi că nu dă randament, înseamnă că trebuie să aduci alt antrenor”, a mai spus Mustață.

Cine vine antrenor la FCSB. Gigi Mustață a mai respins o variantă

Întrebat dacă Adrian Mutu ar fi o variantă bună de antrenor pentru FCSB, Gigi Mustață a repetat ideea că suporterii sunt încă de partea lui Marius Baciu și vor ca acesta să demonstreze că merită să conducă echipa în continuare. „Deocamdată la echipa noastră este antrenor Marius Baciu. Noi am considerat că așa este normal, dacă stăm să gândim ca oamenii. (n.r. – Un alt nume vehiculat de posibil viitor antrenor al FCSB-ului este Adrian Mutu. În situația lui cum stă problema?) Deocamdată nu vorbim de cineva care nu s-a discutat și nu a vorbit nimeni despre asta. Asta e o presupunere a presei, eu nu am auzit de așa ceva. Până acolo mai este!

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Marius merge pe sârmă de câteva meciuri, sunt de acord. Dar de ce te folosești de un om numai când nu are echipă și nu mai te folosești de el când îi aduci jucători? Vă puneți în locul lui? Să știi că ești dat afară când ți s-au adus jucători noi de valoare? (n.r. – Tu știi că Marius Baciu mergea aseară la conferința de presă și el de fapt era dat afară și nu știa? , asta s-a întâmplat și Baciu continuă și astăzi) Am spus nu Zicu și să i se dea o șansă cu noii jucători lui Baciu. Omul ăsta a venit să te ajute și acuma când îi aduci jucători de valoare, îl dai afară. Asta înseamnă că te folosești de un om și nu e ok. Este punctul nostru de vedere. Mi se pare corect să îi dăm șansa lui Marius Baciu! Am spus că îl vom susține până se face lot, și pe el, și pe jucători. Acum are lot. Dacă vezi că nu se poate, ia hotărârea și schimbă-l”, a mai spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Baciu a preluat-o pe FCSB înaintea semifinalei barajului de Conference League din sezonul trecut, când echipa bucureșteană a trecut de FC Botoșani cu 4-3, iar ulterior a câștigat duelul decisiv cu Dinamo cu scorul de 2-1. În ceea ce îl privește pe Ianis Zicu, el a promovat-o pe Metaloglobus în SuperLiga pentru prima dată în istoria clubului, după care a condus-o pe Farul. Acum, el a revenit pe banca formației bucureștene, în Liga 2.