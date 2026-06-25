Ianis Zicu revine în forță după experiența la Farul. A fost prezentat oficial la noua echipă

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După un sezon modest cu Farul, în care și-a dat demisia în momentul în care a simțit că este nevoie de o schimbare pentru ca ”marinarii” să se salveze de la retrogradare, Ianis Zicu a revenit pe banca tehnică. El a fost semnat contractul cu noua echipă și a fost prezentat oficial.

La ce echipă a fost prezentat oficial Ianis Zicu

În vara trecută . Acum, la un an distanță, Ianis Zicu a acceptat provocarea de a se întoarce la fosta sa formație, retrogradată între timp în Liga 2.

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”Bine ai revenit, Ianis Zicu! Metaloglobus anunță revenirea lui Ianis Zicu în funcția de antrenor principal al echipei noastre. Fost internațional român și unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale, Ianis a avut o carieră importantă atât în fotbalul românesc, cât și peste hotare.

Ianis Zicu se întoarce la clubul alături de care a scris deja istorie, ca tehnician. Sub conducerea sa, Metaloglobus a reușit promovarea istorică în Superliga, la finalul sezonului 2024–25, performanță care a marcat un moment de referință în existența clubului.

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Astăzi începe un nou capitol. Cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează. Mult succes, Ianis!”, se arată pe pagina de Facebook a grupării Metaloglobus.

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Zicu visează să o readucă pe Metaloglobus în SuperLiga

Așadar, Ianis Zicu se întoarce la Metaloglobus fix la un an după ce a reușit performanța istorică de a promova echipa în SuperLiga. Tehnicianul are ca obiectiv revenirea rapidă pe prima scenă a fotbalului românesc.

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Dacă Ianis Zicu , dându-și demisia înainte de finalul sezonului, Metaloglobus a retrogradat după un singur sezon în care a început pe banca tehnică cu Mihai Teja și a terminat cu Florin Bratu.

Deși Metaloglobus a avut evoluții peste așteptări sub comanda lui Bratu, antrenorul nu a reușit să o salveze de la retrogradare și a decis să plece. El este .