Ianis Zicu și-a încurajat jucătorii să sărbătorească pe dansul favorit al lui Gigi Becali după FCSB – Farul 1-2: „Am văzut pe TikTok, unde ei nu au voie”

a fost un adevărat „thriller” pe stadionul Ghencea, în care . Ianis Zicu a reacționat la finalul partidei și a explicat motivul pentru care jucătorii săi au sărbătorit în vestiar chiar pe dansul favorit al lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gestul jucătorilor lui Ianis Zicu în vestiar după FCSB – Farul 1-2. Antrenorul i-a încurajat să petreacă pe dansul favorit al lui Gigi Becali

Farul lui Ianis Zicu a surclasat FCSB în Ghencea, prestând un fotbal sufocant pentru bucureșteni, care au evoluat minute bune din repriza secundă în inferioritate numerică. De parcă eșecul nu era suficient de dur pentru campioana României, ce a urmat la vestiare a fost și mai dureros pentru orgoliul jucătorilor lui Elias Charalambous, dar mai ales al patronului Gigi Becali.

Ianis Zicu a vorbit la flash-interviu despre prestația echipei sale, mărturisind spre final că și-a încurajat elevii să se bucurea pe Pamporea, celebrul dans tradițional al aromânilor care se joacă la nunți, doar de bărbați, și care este pe placul patronului „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

„Un fotbal bun, am reușit să controlăm în multe momente jocul, iar astăzi cred că n-am fost cu nimic mai prejos decât FCSB și nu vreau să spun că am arătat mult mai bine, ci cred că am meritat victoria.

Le-am spus băieților că trebuie să jucăm la fel pentru că nu vor putea duce ritmul. Din punctul meu de vedere, suntem mai bine fizic la momentul acesta și cred că a doua repriză s-a văzut modul în care reacționam după ce pierdeam mingea, spiritul pe care l-aveam pe tranzițiile pozitive, cât și pe cele negative, când jucătorii din bandă se apărau de o manieră fantastică și țin să-i felicit pentru acest lucru.

ADVERTISEMENT

Da, este un jucător cu calități foarte, foarte bune (n.r. – Răzvan Tănasă) și ce mă bucură foarte tare este că pe momentul defensiv face o risipă de efort extraordinară. Asta îi și spuneam acum, arată mult mai bine defensiv decât mulți alți jucători români care joacă în benzi.

ADVERTISEMENT

„Băieții au dansat Pamporea în vestiar. Eu m-am uitat pe TikTok și le-am zis că vom sărbători așa”

De obicei reușesc să-mi gestionez emoțiile și când a fost situația de 2-1, cu golul anulat, le-am și zis băieților că indiferent ce decizie o să fie la VAR, nu se bucure să aștepte decizia, să nu simtă absolut niciun fel de frustrare, ci să joace în continuare, să mergem peste adversar pentru că putem să dăm gol și în situația aceea dificilă de a avea un gol anulat.

ADVERTISEMENT

Reușește să marcheze (n.r. – Ișfan), dar repet, a jucat atacant prima repriză, a doua repriză a jucat în bandă, l-ați văzut cum alergat pe momentele defensive, spiritul pe care îl are încrederea, pe care noi i-am dat-o și sper că și el se simte bine aici, ne-a răsplătit această încredere chiar în primele două partide reușind să marcheze și meciul trecut și acum, la Botoșani la fel a intrat bine. Jucătorii care au venit de pe bancă vin cu entuziasm și cu încredere.

Băieții au dansat Pamporea în vestiar, pentru că vă spun de ce. Înainte de joc, acum 4 zile, mă uitam pe TikTok, acolo unde nu e voie la FCSB să te uiți. Eu m-am uitat pe TikTok și mi-a părut, că mă uit la diferite chestii de fotbal, mi-a părut dansul lor din vestiar când au câștigat la FCSB și le-am spus că dacă câștigăm, vom sărbători așa”, a spus Ianis Zicu, la flash-interviu.