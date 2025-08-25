. A fost o partidă cu multe ocazii de poartă de ambele părți, însă sibienii și-au asigurat cele 3 puncte cu un gol marcat în prima parte.

Farul, răpusă la Sibiu. Ce a declarat Ianis Zicu după 0-1 cu Hermannstadt

Partida de la Sibiu a fost spectaculoasă. Cele două echipe au riscat mult, iar jocul a fost unul plăcut de privit. Hermannstadt a marcat golul victoriei în prima repriză, prin Dragoș Albu. Oaspeții, deși au trimis mingea în poartă la ultima fază, reușita a fost anulată pentru un henț în careu.

, s-a declarat total dezamăgit de jocul echipei. În plus, tehnicianul grupării de la malul mării s-a plâns de maniera de arbitraj. Acesta a dat de înțeles că centralul partidei a luat mai multe decizii eronate în defavoarea „marinarilor”, iar VAR-ul nu a intervenit.

Ianis Zicu: „Doar temperatura a fost pozitivă azi. Eu nu am văzut nimic pozitiv”

„Primim gol în minutul 11. Când primești așa un gol, e greu să te ridici. Am fost dezorganizați. Ne-am asumat riscuri mai mari. Am avut și noi șanse să egalăm, dar plecăm cu niciun punct. A venit o serie care nu ne face cinste. Sunt 3 înfrângeri. Avem 6 zile la dispoziție pentru a ne pune pe linia de plutire.

Trebuie să intrăm în Cupă, dacă nu, vom lua măsuri. Sunt niște lucruri care țin de răutatea de a împinge mingea în poartă. Trebuie să fii rău în fața porții. Lucrurile astea se reglează pe parcurs. Suferim cu toții pentru că nu am obținut nimic.

Am fost supărat pentru că au fost unele decizii… Ok, înțeleg o dată, dar nu de 4-5 ori. Nu am vorbit, am tăcut. Sunt lucruri clare în careu, VAR-ul trebuie să facă lumină, dar nu am avut un arbitraj corect. S-a spus că am fost cea mai avantajată echipă… Care a fost avantajul? VAR-ul a corectat greșeala din teren. Azi, maniera… sunt lucruri evidente, dar asta nu scuză jocul nostru. Jucătorii lor au stat 5 minute pe jos. Am spus că e vrăjeală și mi-a dat galben.

Jucătorii trebuie să demonstreze, să-mi arate că mă pot baza pe ei. Sper ca la meciul din Cupă cei care vor intra să arate că merită. Doar temperatura a fost pozitivă azi. Eu nu am văzut nimic pozitiv. Îmi doresc să mă bat pentru ceva. Fără duel, fără sacrificiu, nu se poate obține nimic”, a declarat Ianis Zicu, conform