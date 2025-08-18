Ianis Zicu, verdict amar după Farul – U Cluj 0-1: „E dureros”. Ce l-a deranjat la jucătorii săi și cum a comentat faza penalty-ului refuzat

După ce echipa sa a pierdut pe teren propriu în fața lui U Cluj în etapa a șasea din Superliga, Ianis Zicu s-a declarat dezamăgit de faptul că jucătorii săi nu au reușit să obțină măcar un punct din această partidă, deși au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 11,

ADVERTISEMENT

Ianis Zicu, supărat pe jucătorii săi după Farul – U Cluj 0-1: „E dureros că au luat decizii greșite în situații de superioritate”

De asemenea, antrenorul de la Farul a mai punctat și că fotbaliștii lui au luat în foarte multe momente decizii neinspirate în situații foarte bune pentru ei.

Pe de altă parte, tehnicianul a avut câteva critici de adus și față de arbitrajul din acest joc. Pe lângă acel penalty refuzat „marinarilor” la faza la care Cristea a primit direct cartonașul roșu pentru fault în postură de ultim apărător, în situație foarte bună de a marca pentru Ișfan, Zicu a mai apreciat că și maniera generală de arbitraj de după acel moment a fost una vizibil în favoarea oaspeților, cel mai probabil în încercarea de a se compensa ulterior acea decizie de eliminare a fundașului central de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

„E dureros faptul că foarte mulți jucători au luat decizii greșite în situații de superioritate în bandă. Am jucat 90 de minute cu tot cu prelungiri în superioritate numerică și nu am reușit să egalăm măcar și asta ne doare.

Critici la adresa arbitrajului: „O manieră ciudată”

A fost 11 metri la momentul respectiv, iar după ce a dat roșu măcar să fi arbitrat un pic echidistant, de atunci a început o manieră ciudată de arbitraj. Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire.

ADVERTISEMENT

Au arătat foarte multă putere, au arătat bărbăție, ne-au pus probleme la duelurile 1 contra 1, Lukic a ținut de toate mingile, dar asta nu scuză cu nimic deciziile noastre pripite în multe momente.

ADVERTISEMENT

Sunt 8,9,10 echipe care au șansă să intre în play-off, contează mult cum reușești să îți gestionezi emoțiile în aceste momente dificile, lucrurile se pot schimba de la etapă la etapă, trebuie să găsim resursele să fim motivați la următoarea partidă. Trebuie să ne gândim la ce am făcut greșit în această seară”, a spus Ianis Zicu la