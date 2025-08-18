Sport

Ianis Zicu, verdict amar după Farul – U Cluj 0-1: „E dureros”. Ce l-a deranjat la jucătorii săi și cum a comentat faza penalty-ului refuzat

Ianis Zicu s-a arătat dezamăgit de jucătorii săi la finalul meciului Farul - U Cluj 0-1: „Asta ne doare”. Cum a comentat faza controversată de arbitraj din startul partidei
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 00:52
Ianis Zicu verdict amar dupa Farul U Cluj 01 E dureros Ce la deranjat la jucatorii sai si cum a comentat faza penaltyului refuzat
ULTIMA ORĂ
Ianis Zicu în timpul meciului Farul - U Cluj 0-1. Foto: Sport Pictures

După ce echipa sa a pierdut pe teren propriu în fața lui U Cluj în etapa a șasea din Superliga, Ianis Zicu s-a declarat dezamăgit de faptul că jucătorii săi nu au reușit să obțină măcar un punct din această partidă, deși au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 11, de la eliminarea lui Iulian Cristea. 

ADVERTISEMENT

Ianis Zicu, supărat pe jucătorii săi după Farul – U Cluj 0-1: „E dureros că au luat decizii greșite în situații de superioritate”

De asemenea, antrenorul de la Farul a mai punctat și că fotbaliștii lui au luat în foarte multe momente decizii neinspirate în situații foarte bune pentru ei.

Pe de altă parte, tehnicianul a avut câteva critici de adus și față de arbitrajul din acest joc. Pe lângă acel penalty refuzat „marinarilor” la faza la care Cristea a primit direct cartonașul roșu pentru fault în postură de ultim apărător, în situație foarte bună de a marca pentru Ișfan, Zicu a mai apreciat că și maniera generală de arbitraj de după acel moment a fost una vizibil în favoarea oaspeților, cel mai probabil în încercarea de a se compensa ulterior acea decizie de eliminare a fundașului central de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

„E dureros faptul că foarte mulți jucători au luat decizii greșite în situații de superioritate în bandă. Am jucat 90 de minute cu tot cu prelungiri în superioritate numerică și nu am reușit să egalăm măcar și asta ne doare.

Critici la adresa arbitrajului: „O manieră ciudată”

A fost 11 metri la momentul respectiv, iar după ce a dat roșu măcar să fi arbitrat un pic echidistant, de atunci a început o manieră ciudată de arbitraj. Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Au arătat foarte multă putere, au arătat bărbăție, ne-au pus probleme la duelurile 1 contra 1, Lukic a ținut de toate mingile, dar asta nu scuză cu nimic deciziile noastre pripite în multe momente.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

Sunt 8,9,10 echipe care au șansă să intre în play-off, contează mult cum reușești să îți gestionezi emoțiile în aceste momente dificile, lucrurile se pot schimba de la etapă la etapă, trebuie să găsim resursele să fim motivați la următoarea partidă. Trebuie să ne gândim la ce am făcut greșit în această seară”, a spus Ianis Zicu la flash-interviul de la finalul meciului de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT
Accidentare teribilă în Superliga! Cum arată fotbalistul după fractura de piramidă nazală suferită....
Fanatik
Accidentare teribilă în Superliga! Cum arată fotbalistul după fractura de piramidă nazală suferită. Foto
Tensiuni la U Cluj între Sabău și conducere din cauza jucătorului dorit de...
Fanatik
Tensiuni la U Cluj între Sabău și conducere din cauza jucătorului dorit de Gigi Becali la FCSB! Mesajul dur transmis de antrenor
SuperLiga, live video etapa 6. Farul – U Cluj 0-1. Victorie muncită pentru...
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 6. Farul – U Cluj 0-1. Victorie muncită pentru ardeleni! Echipa lui Sabău a jucat 80 de minute în inferioritate numerică
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!