Ianna Novac, despre traumele celor două nașteri: “La un moment dat era să-mi cedeze corpul”

Ianna Novac mărturisește că nici acum nu este complet refăcută după naștere deoarece s-a întors imediat pe scenă și oboseala și-a spus cuvântul.

Ianna Novac, despre traumele nașterilor și problemele pe care le-a avut pe scenă

Ianna Novac dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cât de greu i-a fost, după un an jumătate, la ambele nașteri, să își revină din oboseală. Ianna Novac ne spune că, de la vârsta de 5 ani, nu s-a mai oprit niciodată din muzică și studiu și că cea mai grea perioada din viața ei a fost când s-a mutat la București.

Frumoasa soprană ne spune că de la 3 ani știa , că a fost forțată să între în scenă aproape dezbrăcată și că primii bani câștigați, 2000 de dolari, i-au fost furați pe drumul spre casă. Ianna Novac recunoaște că se mai ceartă cu soțul ei și că este o gurmandă declarată.

Ianna Novac: “M-am forțat foarte mult, era să-mi cedeze corpul”

Cum a fost copilăria ta?

– Copilăria mea a fost una extrem de frumoasă și sănătoasă. Îmi aduc aminte de momentele memorabile din vacanțele de la bunici, unde stăteam aproape o lună, după școală, și făceam toate trăsnăile posibile alături de verișorii mei. Dar îmi aduc aminte că toată copilăria mea este legată de studiu, de școală, muzică. De mică mă așezam și cântam în continuu la pian și visam că voi deveni o mare artistă. Cred că nu aveam încă 3 ani și știam ce vreau să fiu.

“Nu eram o rebelă, dar eram foarte hotărâtă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau rebelă?

– Nu am fost nici timidă nici rebelă, dar știu că aveam picioarele ‘pe pământ’. Am fost foarte studioasă, știam foarte bine că trebuie să învăț foarte mult că să devin cineva. Nu eram o rebelă, dar eram foarte hotărâtă, aveam o personalitate extraordinar de puternică și nu mă luam niciodată după ceilalți colegi. Dacă toți făceam ceva, eu refuzam să fac. Dar eram și foarte atașată și iubitoare cu cei din jur, îmi iubeam foarte mult colegii.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Sigur că am copiat, nu cred că există cineva care n-a făcut-o. Nu cred că e normal să nu copiezi baremi o dată în viață și să fii un tocilar. Cred că lucrurile astea duse la extrem ne fac mai mult rău. Am fost un copil studios și resposabil dar și liber, ancorată în viață reală, nu în ceva supranatural. Până în clasa a 10-a am fost un copil eminent, cu 10 pe line, am luat premiul întâi la limba română pe țară, premiul doi la matematică pe oraș.

“Am intrat goală pe scenă, în acea rochie de dantelă neagră”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Au fost nenumărate momente dar unul a fost de neuitat, în momentul în care am lansat albumul ‘Open your eyes’ și doamna care îmi făcea ținutele de scenă a uitat să-mi aducă o fustiță care trebuia băgată pe sub rochie. , aveam doar lenjerie intimă dar se vedea tot, așa că Tavi (soțul artistei, n. red.) a ridicat lumina doar pe fața mea. Bine că primisem un trandafir pe care l-am ținut în zona intimă să maschez. Asta da întâmplare de neuitat.

Primii bani câștigați: “Am avut parte de o dezamăgire groaznică”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Dacă răspund eu spun că nu, dar dacă-i întrebi pe alții ce părere au, probabil că părerea mea strictă și fermă poate să fie interpretată ca pe o urcare la cap a celebrității, dar nu este așa. Eu știu ce înseamnă să muncești enorm pentru a avea succes. Ce înseamnă să studiezi de la 5 ani, nonstop, să vrei să creezi lucruri minunate într-o țară unde arta nu este la cel mai înalt nivel ci alte stiluri muzicale. Când ai crescut prin muncă este foarte greu să ți se ‘urce’ la cap. Mai ales când toată celebritatea ta este în mâinile publicului, el decide cât de sus sau jos ești.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– Am început să câștig primii bani încă de la vârsta de 13 ani când am urcat pe scenă și am luat primul premiu. Nu-mi aduc aminte ce-am făcut cu ei, cred că mi-am luat niște produse de machiat. Când aveam vreo 17 ani am câștigat un premiu internațional și mi-au dat 2000 de dolari. Eram extraordinar de entuziasmată, erau foarte mulți bani. Când am ajuns acasă am constată că mi i-au furat, în tren. Am avut parte de o dezamăgire groaznică, am plâns și nu-mi venea să cred. Dar viața a fost generoasă și mi-a dăruit mereu această parte financiară din belșug. Sunt fericită și mândră că pot să spun că sunt pe picioarele mele.

“Mama Ianna este la vedere și nu are nimic de ascuns”

Cum este mama Ianna? Se mai panichează sau a fost mereu calmă?

– Când s-a născut Erika eram îngrijorată, dar nu m-am panicat. Îi doream să-i ofer tot ce e mai bun, să fiu o mamă extraordinară. Fericirea mea a fost că am înțeles dintotdeauna că a fi o mamă bună înseamnă doar să-ți iubești copiii, ei să te simtă ca pe un prieten. Ei au nevoie să simtă iubire, sprijinul tău așa că mama Ianna este liniștită, echilibrată și iubitoare. Chiar și atunci când sunt bolnavi știu că există soluții pentru tot. Mama Ianna este la vedere și nu are nimic de ascuns.

Ce ai învățat de la copiii tăi în toți anii ăștia?

– Ne naștem perfecți și plini de iubire doar că, pe parcurs, alții ne modifică, noi ne modificăm. Uneori părinții ne introduc tot felul de frici așa că noi încercăm să-i învățăm să devină oameni liberi în exprimare, în gândire, liniștiți și plini de înțelepciune. Ei sunt mici dar înțelepți și trăiesc în prezent. Cu cât cresc se mai îndepărtează de acest prezent.

“Nici acum nu mă simt complet refăcută”

Ai suferit de depresie post natală?

– Sincer, la nici una dintre sarcini nu am simțit asta. Dar după ambele, la un an jumate am simțit o oboseală imensă, o ușoară cădere, simțeam că mi-am forțat corpul. Eu sunt înnebunită să muncesc, la 2 săptămâni după ce am născut eram pe scenă. M-am forțat foarte mult, viața de mamă presupune, în primii 2 ani, mai multă liniște și eu nu am făcut asta. Nici acum nu mă simt complet refăcută, dar ambiția m-a făcut să trec peste. Dar nu e bine așa, la un moment dat era să-mi cedeze corpul.

Ce înseamnă Tavi pentru tine?

– În primul rând Tavi este tatăl copiilor mei și asta îl face cel mai minunat bărbat din lume. Este soțul meu, prietenul meu devotat, de suflet, jumătatea mea care mă întregește. Ne asemănăm mult și semănăm, chiar și fizic. Este un bărbat pe care îl admir și îl iubesc, are o mare forță interioară, o bărbăție pe care o emană zi de zi. Gata, nu-l mai laud ca să nu-l deochi.

Secretul căsniciei Iannei Novac: “Ne certăm și împăcarea este dulce”

Sunteți de 20 de ani împreună. Vă mai și certați uneori? Cine cedează primul?

– Clar ne mai certăm, nu există familie în care să fie doar miere. Ne certăm și împăcarea este dulce. Suntem două personalități extraordinar de puternice și ne place că avem păreri diferite, ținem cont de părerile celuilalt. Avem discuții în contradictoriu, dar nu ne urâm, am ajuns la înțelepciunea să știm când să cedăm, lăsăm unul de la altul. Asta e secretul unui mariaj, să ne ascultăm. Avem bucuria să petrecem timp împreună, să lucrăm, iar lucrurile astea ne unesc. Cu cât petrecem timp mai mult împreună cu atât ne dorim să stăm și mai mult.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu soțul tău?

– Avem foarte multe amintiri, dar cele mai frumoase sunt cele când s-au născut copiii noștri. Dumnezeu ne-a dat totul, eram cu copiii în brațe, el era lângă mine, astfel de momente sunt foarte dese. Seara când suntem toți 4 în pat trăiesc o bucurie imensă, un sentiment de plenitudine, de fericire.

Cel mai greu moment: “Mă simțeam străină, îmi era dor de casă, de părinți”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– La 17 ani când am venit în România și am intrat într-o lume unde nu mă simțeam foarte bine. Mă simțeam străină, îmi era dor de casă, de părinți, de tot ce era al meu. Efectiv simțeam o durere sufletească dar a trecut după un an. În clasa a 12-a am înțeles că trebuie să mă pun cu burta pe carte și să iau Bac-ul cu note maxime. Am venit la București ca să devin un om deosebit în societate.

Ai avut vreodată un regret personal?

– Nu am niciun regret, cred că tot ce trăiești este dat să trăiești, nu cred că regretele înseamnă ceva. Sunt fericită cu ce mi-a oferit viața, o iubesc și cred că și ea mă iubește pe mine.

“Sunt extraordinar de fericită pentru Ianna cea mică”

Dacă te-ai întâlni acum cu Ianna cea mică, ce sfat i-ai dat?

-Dacă m-aș întâlni cu Ianna mică aș felicita-o și aș pupa-o, aș lua-o în brațe și i-aș spune ce minunată este, ce puternică și ce forță a putut să aibă să treacă prin atâtea lucruri. Să realizeze atâtea lucruri, sunt extraordinar de fericită pentru Ianna cea mică, plus că ea încă mai trăiește în mine.

“Îmi place să mănânc de toate, sunt o gurmandă”

Care este secretul siluetei tale? Ce nu mănânci, ce mănânci? Ai vreun viciu alimentar?

-Mănânc puțin și de mai multe ori pe zi, încerc să am mese sănătoase și dacă vreau să mai dau jos limitez porțiile. Niciodată nu am făcut foamea. Fac sport pentru o postură frumoasă și cam atât. Clar secretul unei siluete este să mănânci puțin. Mie îmi place să gătesc, îmi place să mănânc de toate, sunt o gurmandă dar am învățat să mă opresc la timp. Este bine să fii stăpân pe corpul tău, să deții tu controlul și să nu mănânci compulsiv, la nervi.

Cum te simți în sufletul tău, mai mult româncă sau moldoveancă?

-Sufletul meu este de româncă, moldoveancă devin atunci când mă înfurii sau când sunt la bucătărie și sunt mai strictă. Moldoveancă sunt când întru în studio, când sunt pe scenă într-un act artistic, sângele basarabean își spune cuvântul și cred că toată lumea vede asta.