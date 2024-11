„Iar am dormit pe grătarul de mititei”. Ștefan Velniciuc, dezvăluiri exclusive la 112 ani de la nașterea lui Colea Răutu, marele actor din ”Nemuritorii”

La 112 ani de la nașterea lui Colea Răutu, ies la iveală detalii neștiute despre omul și prietenul lui Sergiu Nicolaescu și al lui Gheorghe Dinică. Marele actor este emblematic pentru rolurile sale de turci sau tătari din marile filme istorice românești. De asemenea, toată lumea îl știe din filmele Moara cu noroc, Frații Jderi sau Nemuritorii.

Colea Răutu, un actor căruia îi plăcea autoironia: „Iar am dormit pe grătarul de mititei”

Azi se împlinesc 112 ani de nașterea unuia dintre cei mai iubiți actori din România, Colea Răutu. s-a născut pe data de 28 noiembrie 1912 în Limbenii Noi, Basarabia. Tatăl lui era polonez, mecanic de locomotivă, iar mama educatoare.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, marele actor Ștefan Velniciuc ne dezvăluie povești memorabile despre cel care a fost omul din spatele succesului atins cu Coșarul, melodia care l-a făcut cunoscut. Se pare că marele actor din ”Nemuritorii” se autoironiza din cauza culorii pielii. De asemenea, un alt detaliu de puțini știut este faptul că, nu exista să vină la filmări fără o mare sacoșă în care avea toate mirodeniile posibile.

„Colea Răutu face parte dintr-o categorie mai aparte a actorilor români. Un actor al cărui firesc, sinceritate atât în film cât și în teatru s-a remarcat într-un mod deosebit. Am avut șansa să-l cunosc mai bine când am filmat împreună la Frații Jderi și în Ștefan cel Mare, Vaslui 1475. Colea Rautu era un actor de a cărui existența am aflat de la radio, în copilărie. Interpreta în Domnișoara Anastasia un personaj, Moș Ion Sorcovă. Interpretatea lui Colea Rautu avea o vibrație și o căldură aparte.

ADVERTISEMENT

După ce am filmat împreună s-a întâmplat ceva. Dânsul, , Ernest Maftei și alții au contribuit la promovarea mea în Uniunea cineaștilor, acolo unde eram deja membru. Ei au ajuns la concluzia că era nevoie de un om mai tânăr, mai plin de energie și m-au desemnat pe mine să fiu secretarul Asociației actorilor din Uninea cineaștilor. La început m-am opus, destul de timid însă. Au trecut 40 de ani de când sunt în fruntea acestei asociații”, spune marele actor Ștefan Velniciuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Colea Răutu era foarte tumultos, participativ în relațiile cu ceilalți”

Colea Răutu a fost cel mai mare dintre cei patru copii ai familiei. Mărturisea, într-un interviu, că nu i-a plăcut niciodată la școală, motiv pentru care a preferat să joace fotbal. În primă fază a devenit corist la Opera din Cluj pentru ca mai apoi să meargă la Conservatorul de Artă Dramatică din București.

ADVERTISEMENT

Despre mestrul Colea, Ștefan Velniciuc rememorează un episod în care este implicată și fiica lui, Irina.

„Am lucrat și cu fiica lui Colea Răutu, la pregătirea pentru admiterea la facultatea de teatru. Atunci el a dat dovadă de o discreție remarcabilă. Nu a influențat cu nimic relația dintre mine și Irina. Ea a terminat facultatea și a ajuns undeva prin străinănate, nu știu dacă mai e actriță sau nu.

ADVERTISEMENT

Colea Răutu era foarte tumultos, participativ în relațiile cu ceilalți. Mulți își amintesc de ei interpretând melodia din Coșarul. Puțini știu că actorul Colea Răutu a fost actor și la operetă”, ne mai relatează Ștefan Velniciuc.

„L-a cam intrigat atunci pe nenea Colea, nu înțelegea ce se întâmplă cu mine”

Colea Răutu a debutat la teatrul Cărăbuș, condus de marele Constantin Tănase. Îi plăceau foarte mult cupletele social-satirice. Debutul său a însemnat și interpretarea piesei Coșarul, melodia care l-a făcut cunoscut întregii țări. De la Teatrul Constantin Tănase s-a mutat, pentru o lungă perioadă de timp, la Teatrul Național.

Cunoscutul Ștefan Velniciuc ne povestește și cât de inteligent și inventiv era memorabilul Colea atunci când, la filmări, era supus unor condiții aprige.

„Era un om de viață, un om care trăia cam toate sentimentele omenești. Asta îl ajuta și în meserie. Îmi aduc aminte acum de o întâmplare hazlie. Filmam la Ștefan cel Mare. Împreună cu Colea Răutu eram cuplul de comandanți ai oștirii otomane. În foarte multe cadre eram amândoi călare. Filmam la Viișoara și s-a stricat vremea, chiar dacă era aprilie. Timp de două săptămâni a trebuit să filmăm cortegiile sosirii trupelor otomane în Moldova.

Filmam de la 6 dimineața la 6 seara, ne bătea viscolul și aveam niște costume foarte subțiri, făcute de scenografă dintr-un fel de pânză de plapumă. Costumele arătau foarte bine, dar erau foarte strâmte, nu puteai să pui nimic pe dedesubt. După primele două zile de filmare eram toți vineți la culoare și rebegiți de frig.

Atunci mi-am adus aminte de niște povești de-ale bunicului care luptase în primul război mondial. Ca să se apere de frig, soldații își înveleau picioarele în ziare. M-am dus la hotel, am cerut toate ziarele Scânteia pe care le aveau și, a doua zi, m-am înfășurat în ziare. Foșneau tare când mă mișcam, dar nu mai simțeam vântul pătrunzător.

Asta l-a cam intrigat atunci pe nenea Colea, nu înțelegea ce se întâmplă cu mine. Seara i-am vândut și lui pontul și astfel am reușit să scăpăm de chinul gerului în care am lucrat două săptămâni”, ne dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, marele actor Ștefan Velniciuc.

„Venea la filmări cu o sacoșă plină de mirodenii”

Colea Răutu a jucat în foarte multe filme istorice românești. Datorită chipului său, de cele mai multe ori a jucat rol de turc sau tătar, dar Colea Răutu a interpretat peste 90 de roluri atât în filme românești, cât și străine. Ilie Barbu a fost rolul cu care a debutat. De asemenea, toată lumea îl știe din filmele Moara cu noroc, Frații Jderi sau Nemuritorii.

Fiind un om plin de viață și iubitor de mâncăruri cu gust, Colea Răutu era mereu implicat direct în mesele pe care le serveau pe platourile de filmare. Așa se face că, venea cu dăsaga plină după el, în care se găseau tot felul de mirodenii care să dea gust preparatelor oferite de la cantină.

„Distractiv era și și când venea, la filmări, cu o sacoșă plină în care avea tot ce este necesar pentru asezonarea mâncărurilor de la cantină. Chema bucătarul și îi dădea din mirodeniile lui să le pună în mâncare. Având în vedere că, în vremea aceea, oferta gastronomică nu era așa de bogată, cu contribuția lui Colea Răutu puteam mânca foarte bine.

Îi plăcea să trăiască viața din plin. Nu de puține ori mesele la care participam se terminau cu cântec, iar nenea Colea făcea dovada experiențelor lui anterioare în raport cu opereta.

Avea, în experiența lui și întâmplări picante în raport cu sexul frumos. Din când în când ne mai povestea una, alta. Făcea parte dintr-o specie aparte a actorilor români. Cred că poți fi numărați pe degetele de la două mâini acești actori. Avea o naturalețe, o spontaneitate și un firesc aparte. Făcea parte dintr-un pluton al actorilor caracterizați cu aceste date speciale”, ne mai mărturisește Ștefan Velniciuc.

Colea Răutu se autoironiza: „Iar am dormit pe grătarul de mititei”

În timpul celui de al doilea război mondial, actorul Colea Răutu se înrolează alături de un coleg cu care juca la teatrul Nottara. Motivul pentru care a făcut asta a fost să-i înveselească, pe cât posibil, pe cei din linia întâi. A fost foarte bun prieten cu Sergiu Nicolaescu și cu Gheorghe Dinică, cu care mai obișnuia să iasă la un chef, din când în când.

Actorul Ștefan Velniciuc ne divulgă faptul că maestrul Colea avea foarte bine dezvoltat simțul autoironic.

„Îi plăcea să se autoironizeze pentru că avea niște trăsături ale chipului asemănătoare cu ale lui Charles Bronson. Când venea dimineață la filmare ne spunea ”iar am dormit pe grătarul de mititei”. Destindea atmosfera de fiecare dată.

Originile lui era de undeva din Basarabia și avea chiar descendența găgăuză. Nu sunt sigur, dar este foarte posibil. Și ne-a mai unit ceva, faptul că amândoi eram foarte buni călăreți. Chiar dacă diferența de vârstă dintre noi era mare nu se făcea simțită. Colea Răutu stabilea legăturile cu cei din jur la modul direct și fără reticențe”, ne dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, actorul Ștefan Velniciuc.

Colea Răutu a plecat dintre noi acum 16 ani

Colea Răutu a fost cunoscut și sub numele de ”băiatul rău” sau ”actorul născut călare”. În afară de filme și de cai, marele actor a iubit foarte mult echipa de fotbal Rapid București. A trăit aproape 100 de ani murind, până la urmă, de ciroză.

„Din păcate, acum vorbim la trecut de marele actor. Din ipostaza de secretar al Asociației actorilor a trebuit să mă îngrijesc și de cele lumești atunci când el a părăsit această lume. Avea o personalitate foarte bine structurată, oamenii nu ar trebui să îl uite. Chiar dacă trăsăturile lui din filmele istorice îl trimiteau în zone mai deosebite, de turc și de tătar, Colea Răutu nu a însemnat doar asta.

A fost folosit în filmul românesc și pentru a intepreta oameni simpli, din popor. Cu foarte mult har a jucat și secretari de partid, activiști. Înnobila prin interpretarea lui multe dintre personajele care ar fi putut fi umbrite de spectrul ideologic”, ne zice în încheiere marele actor Ștefan Velniciuc.