Iaroslava Mahucik, prima sportivă din Ucraina care a devenit campioană mondială după izbucnirea războiului! Trezită în somn de bombardamente, drum teribil până în România

Iaroslava Mahucik este un nume care va rămâne gravat pentru totdeauna în cartea de aur a istoriei Ucrainei. Și asta pentru că atleta de 20 de ani a adus țării sale prima medalie mondială de aur într-o competiție sportivă după . Mahucik a triumfat în proba de săritura în înălțime la Campionatele Mondiale indoor de la Belgrad, desfășurate între 18 și 20 martie, la nicio lună de la primele bombardamente asupra Ucrainei.

Când a simțit cum i se cutremură pereții în creierii nopții, Iaroslava Mahucik a știut că a început războiul

Performanțele sale anterioare o recomandau la o nouă medalie și la întrecerea din capitala Serbiei: în 2017, la numai 15 ani, câștiga aurul la Mondialele Under 18, la cea mai mare diferență din istoria competiției. Un an mai târziu, a devenit campioană europeană sub 18 ani, a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires și a egalat recordul mondial U18.

În 2019, a devenit cea mai tânără atletă care câștigă o etapă de Diamond League, la numai 17 ani și 226 de zile, a doborât recordul mondial Under 20 și a cucerit argintul la Mondialele de seniori de la Doha. Iar confirmarea valorii sale a venit întâi la Europenele de seniori din 2021, unde a luat aurul, apoi la , unde a câștigat medalia de bronz. Cu toate acestea, aurul mondial de la Belgrad are o valoare inestimabilă datorită condițiilor extreme în care a fost obținut.

Pe 24 februarie, la ora 4 și jumătate dimineața, pereții casei Iaroslavei din orașul natal, Dnepropetrovsk, au început să tremure. “Am știut imediat că este vorba de război”, a mărturisit Mahucik jurnaliștilor francezi de la revista L’Equipe Magazine. La fel ca mulți alți compatrioți, în primele zile după startul bombardamentelor, s-a refugiat la țară la o dacha, o căsuță din lemn specifică locului.

Și-a lăsat lăsat pisica în grija familiei rămase în Ucraina, a dormit în mașină, și a traversat România în trei zile

Iaroslava nu se mai gândea la antrenamente sau la Campionatele Mondiale de Atletism în sală de la Belgrad pentru care se pregătise atât de mult timp. Dar pe 6 martie, cu nici două săptămâni înaintea startului competiției, a venit un telefon din partea legendarului Serghei Bubka, președintele Comitetului Olimpic din Ucraina, care i-a propus să plece la Belgrad în perspectiva participării la concurs.

Antrenoarea sa, Tatiana Stepanova, dorea să rămână în Ucraina, dar Mahucik a insistat pe lângă ea, spunându-i că cea mai bună modalitate de a-și servi țara este de a continua să obțină rezultate bune. Așa că Iaroslava s-a întors în apartamentul său pentru a-și lua câteva lucruri, și și-a luat rămas bun de la sora, mama și nepoțica ei de doi ani, care au plecat la o verișoară din Polonia, și de la tatăl și bunicul său, rămași acasă și cărora le-a lăsat în grijă pisica ei.

Apoi, a plecat alături de antrenoarea sa și de soțul acesteia, Serghei Stepanov într-un Subaru. A urmat o călătorie apăsătoare, într-un haos total, care a produs “ambuteiaje monstruoase”, după cum a povestit chiar Stepanov. După trei zile petrecute pe străzile amenințate de aviația rusească, alături de alte mii de refugiați, și în care au dormit în mașină după cum s-a putut, aceștia au trecut granița în România.

“Suntem o națiune puternică și nu vom renunța niciodată”

După alte trei zile în care mașina sa a tranzitat țara noastră, Iaroslava Mahucik a ajuns în Serbia, destinația sa finală pentru Mondialele indoor. Cum sportivii ruși au fost suspendați din toate competițiile, ucraineanca a scăpat de una dintre principalele sale rivale, Maria Lasitskene, campioana olimpică de la Tokyo. Iar pe 19 martie, Mahucik a sărit peste ștacheta ridicată la 2,02 metri, devenind campioană mondială indoor.

“Am avut o motivație mai mare ca niciodată înainte. Este bine să performez pentru Ucraina. Să câștig, asta este lupta mea proprie. M-am gândit la Ucraina… Această medalie arată că suntem o națiune puternică și că nu vom abandona niciodată. Ne vom apăra pe toate fronturile. În ultimele zile, ucrainenii nu au avut parte decât de vești rele. Când au aflat că una de-a lor a câștigat o medalie de aur, cu siguranță le-a readus puțin zâmbetul”, a declarat Iaroslava Mahucik celor de la L’Equipe Magazine.

Tot ea a subliniat că relațiile dintre sportivii ucraineni și ruși nu au fost afectate de conflictul din regiunea Donbass din ultimii opt ani, dar că situația actuală este complet diferită: “Acum, suntem separați de război. Rușii nu mai participă la competiții, dar noi, copiii noștri și bolnavii noștri sunt bombardați…”

Victoria în arenele sportive, misiunea Iaroslavei pentru Ucraina

După succesul de la Belgrad, Iaroslava Mahucik s-a refugiat în Germania, la Herzogenaurach, orașul din Bavaria unde se află sediul companiei Puma, sponsorul noii campioane mondiale indoor la săritura în înălțime pentru care victoria sportivă rămâne o misiune. Totul pentru a păstra vie speranța poporului ucrainean.