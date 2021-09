Iasmin Latovlevici, dezamăgit de Dan Petrescu: “Dacă nu pleca Şumudică, rămâneam şi eu”

Între timp, fundașul stânga a ajuns la FC Argeș, acolo unde va fi antrenat de Andrei Prepeliță, fostul său coleg de la FCSB, alături de care a făcut performanțe pe plan intern și european.

Iasmin Latovlevici crede că dacă Marius Șumudică ar fi rămas la CFR Cluj, nu s-ar mai fi pus problema plecării sale, ținând cont de începutul bun de sezon pe care l-a avut.

Iasmin Latovlevici, dezamăgit de Dan Petrescu

Iasmin Latovlevici a recunoscut că este , tehnicianul nu l-a mai dorit la echipă după revenirea sa la CFR Cluj, iar „Lato” a ajuns recent la FC Argeș:

„Nu puteam să stau la o echipă unde nu jucam, eu nu vreau să păcălesc pe nimeni, de-asta am ales să plec. Și eu am rămas surprins puțin, pentru că am jucat 5 meciuri destul de bune, am marcat cu Clinceni și am dat câteva assist-uri.

Mi-a și zis cineva că am fost cel mai bun fundaș stânga de atunci, nu că mă laud, dar am rămas surprins că nu m-a mai vrut antrenorul și nu am vrut să merg la echipa a doua”.

„Vreau să le mulțumesc celor de la CFR, pentru că datorită lor am adăugat alte două trofee în palmaresul meu. Dacă rămânea Șumudică, eu zic că rămâneam și eu, nu avea motiv să mă dea afară. După s-au schimbat strategiile, a venit Ștefan.

Nu am vorbit cu Dan Petrescu, nu ne-am întâlnit, discuțiile le-am purtat cu Bogdan Mara. A fost și n-a fost o experiență pozitivă, pentru că am jucat puțin, dar simt că am contribuit și eu la câteva lucruri”, a mai spus Iasmin Latovlevici, la TV .

35 de ani are Iasmin Latovlevici

„A contat mult că Prepeliță e la FC Argeș!”

că s-a reunit cu Andrei Prepeliță la FC Argeș: „A contat mult că Prepeliță e la FC Argeș. Antrenorii din ziua de azi nu prea mai vor să muncească.

Noi din generația Steaua (N.r- FCSB) am rămas prieteni buni și a contat mult că e Prepe acolo.

Unii antrenori sunt cam puturoși, nu sunt așa de profesioniști. Prepeliță în schimb e profesionist, mi-a plăcut prima săptămână acolo, sper să ajungem în play-off”.

Latovlevici a vorbit și despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray și a povestit ce sfat i-a dat: „Am avut ceva treabă prin Istanbul și dacă eram tot acolo, am vorbit și cu Moruțan și i-am spus să nu pună botul la tot ce se scrie despre ei.

În Turcia, circul e mai mare decât în România. E important că Terim i-a dorit pe ambii la echipă”.

