Iasmin Latovlevici, interviu special: „Nu stă Steaua în Duckadam! A plecat Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, cu care a luat patru Ligi, și clubul a mers înainte” Exclusiv

Pe Iasmin Latovlevici l-am găsit la Timișoara, alături de familie. După ce s-a despărțit, la începutul pandemiei de Covid, de maghiarii de la Kisvarda, unde nu a apucat să joace nici măcar un minut, Latovlevici este acum în căutarea unui nou proiect. Da, la 34 de ani împliniți pe 11 mai, vârstă la care unii caută comoditatea studiorilor tv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a pregătit temeinic în ultimele luni, are preparator personal, dar așteaptă să o facă alături de noii colegi. Care pot fi din Liga 1 sau din străinătate, unde „Lato” joacă neîntrerupt din 2015, de când a plecat de la FCSB.

Coincidență sau poate nu, tocmai de când Gigi Becali nu se mai bucură de vreun titlu. Până la semnătura cu noua provocare, Iasmin a discutat detaliat cu FANATIK despre fotbal. Fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iasmin Latovlevici, interviu special: „Țin minte vorba lui Gică Hagi: te antrenezi cu cei mai buni, devii cel mai bun!”

Lato, cum ai trecut peste toată această perioadă de stat acasă?

– A fost bine dintr-un anumit punct de vedere, pentru că am petrecut mai mult timp alături de familie. Dar eu am nevoie de mișcare, sunt ca un piston, ca un titirez și i-am cam exasperat pe ai mei, copii, nevastă, toți… Nu-mi ajung antrenamentele, chiar dacă mă pregătesc cu un preparator. O să încerc cât de curând să merg să mă antrenez cu cineva pentru a fi pregătit pentru noul campionat.

ADVERTISEMENT

Adică mergi să te antrenezi cu o echipă, dar la tine, la Timișoara, nu prea sunt în perioada asta…

– Nu, nu, nu… Gică Hagi mi-a zis, când eram copil, o vorbă pe care am ținut-o minte. „Te antrenezi cu cei mai buni, devii cel mai bun! Te antrenezi cu cei slabi, ești slab!” Nu am ce să fac… Trebuie să merg într-un loc unde găsesc un mediu sănătos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Au fost niște discuții amicale cu CFR Cluj, dar nimic mai mult”

Ai vreo variantă?

– În cap am mai multe, dar nu am discutat încă pentru că este perioada asta cu coronavirus și mai aștept vreo săptămână să se mai limpezească apele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu Kisvarda, de unde ai plecat după o lună?

– Când a început nebunia cu pandemia, a venit starea de urgență și s-a întrerupt campionatul și în Ungaria. Ținând cont de faptul că era destul de aproape – făceam trei ore cu mașina de la Timișoara – eu nu m-am dus cu familia acolo. Mi-au dat program pe două săptămâni și am venit acasă. Apoi s-a terminat repede, cum a și început repede. Ne-am despărțit. Au decis să rezilieze, e ceva mai complicat, dar nu mai contează acum.

ADVERTISEMENT

S-a pus problema atunci în februarie, înainte să mergi la Kisvarda, să semnezi cu CFR Cluj?

– Au fost niște discuții amicale, așa, dar nimic mai mult. Nimic serios. Ca între prieteni. Chiar dacă ei ar avea nevoie de încă un fundaș stânga…

ADVERTISEMENT

3 români mai sunt acum la Kisvarda, cu care Latovlevici a fost sub contract din 3 februarie până pe 31 martie 2020. Cei trei sunt portarul Mincă, fundașul Ene și mijlocașul ofensiv Claudiu Bumba. În tur, la Kisvarda a antrenat Vasile Miriuță

„La 34 de ani, unii se lasă de fotbal, eu îmi caut echipă. Am un nivel mental și de pregătire foarte ridicate”

De ce te-ai despărțit de Bursaspor?

– Cei de acolo și-au schimbat puțin strategia și am înțeles că nu are rost să continuăm. Plus că a plecat antrenorul cu care eu m-am înțeles foarte bine, unul dintre cei mai buni din Turcia cu care eu am lucrat. Jos pălăria! A venit altcineva cu care eu nu mă potriveam din niciun punct de vedere. Cei de la Bursa au alte planuri, din care eu nu făceam parte. Le doresc să promoveze, deși e destul de greu în acest campionat.

1 septembrie 2019 este data ultimului gol marcat de bănățean, în Eskisehir – Bursa 0-2, închizând tabela în minutul 90

Întrebare simplă: ai 34 de ani, spui că tragi tare de tine, te antrenezi să-ți găsești echipă, dar crezi, sincer, că mai poți?

– Poate că alții la vârsta asta se pregătesc să se lase de fotbal, dar nu e cazul meu. Nivelul meu de pregătire și nivelul meu mental sunt ridicate și știu că mai pot. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut accidentări grave, care să mă țină departe de teren. Cum spuneam, îmi doresc să găsesc și ceva ca lumea, un proiect bun, cu un antrenor foarte bun. Eu cred că antrenorul contează 90 la sută din tot ceea ce se întâmplă într-un vestiar, într-un club. Antrenamente, atmosferă, program, totul…

„Discut cu Gică Hagi, dar nu de un contract. El oricum are fundași stânga la Viitorul”

Ai avut vreun contact cu vreo echipă din Liga 1?

– Doar niște discuții, nimic special, pentru că lumea chiar nu știe ce se va întâmpla. Dar cu cât se apropie campionatul de final, sper să se așeze lucrurile peste tot.

Mai ești impresariat de Giovanni Becali?

– Da, am rămas cu nea Giovanni. O să vedem ce se va găsi și pentru mine. În momentul acesta, îți dai seama că mă bate gândul să plec tot afară, dar dacă se va găsi un proiect bun și un antrenor performant și în țară nu am cum să refuz. Nu am probleme de genul acesta.

Dar la Gică Hagi, la Viitorul? Că tot e în targetul pe care-l descrii…

– Am vorbit cu Gică, discutăm, dar nu despre așa ceva… Nu despre contract sau ce mă întrebi… Plus că Viitorul are fundași de bandă stânga.

„Puteam să semnez cu FCSB, dar l-au luat pe Stan și asta a fost!”

Ai mai vorbit în perioada asta cu Meme Stoica?

– Nu am mai vorbit cu el din februarie, de la Cluj, când am fost la CFR cu Steaua. Am discutat atunci în lojă, de una, de alta, dar nu în ultima perioadă. Îți dai seama că a fost circ tot ce s-a întâmplat în ultimele luni și fiecare a fost cu problemele lui personale.

S-a pus problema să te întorci la FCSB, având în vedere relațiile pe care le-ai păstrat?

– Nu, în niciun caz. Plus că ei aveau la un moment dat trei fundași stânga de meserie…

…poate chiar cinci…

– Daaa. Au fost mulți, dar acum au probleme acolo, pe partea stângă. Sunt lucruri ciudate și în viață, nu doar în fotbal… Deci nu s-a pus problema să revin la FCSB, poate doar în vara lui 2018, înainte să semnez cu Bursa. Atunci au fost mici neînțelegeri, nu mai vreau să-mi amintesc acum. L-au luat pe Stan și asta a fost.

600.000 de euro a plătit Gigi Becali Timișoarei pentru a-l transfera la Iasmin Latovlevici la 1 iulie 2010

„Panțîru e ca un copac pe care-l pui în pământ și vrei să dea fructe a doua zi! Nu merge așa!”

Cum ți se pare Ionuț Panțîru, fundașul stânga de la FCSB?

– E un jucător foarte, foarte bun, dar ca orice tânăr trebuie să crească. Este necesar ca oamenii să aibă răbdare, iar el să muncească. Peste noapte nu se face nimic. E ca și cum pui un copac în pământ, iar a doua zi vrei să aibă și fructe. Ei bine, nu merge așa. Trebuie să-l uzi, să ai răbdare cu el, să-i dai timp… Și nu e vorba aici doar de Panțîru, ci de orice jucător tânăr care are calități și-i trebuie timp și muncă.

Cu cine mai vorbești la FCSB? Mai ai cu cine?

– Cum să nu? Vorbesc și cu Pinti, și cu Mache, și cu Meme. L-am sunat de ziua lui pe Meme, am vorbit… Am rămas prieten cu mulți. Până la urmă, ce s-a legat acolo nu se mai dezleagă așa ușor.

Iasmin Latovlevici, interviu pentru FANATIK: „Am trăit vremuri care nu știu dacă vor mai veni la FCSB. Eram o mare familie”

Ați creat o familie voi, acum câțiva ani la FCSB…

– Așa e, eram o mare familie. Chiar dacă acum sunt momente când poate nu vorbim o lună, două, dar când ne vedem avem același comportament. Totul e la fel cum a fost. Am trăit vremuri care nu știu dacă vor mai veni la FCSB. Am rămas prieteni. Ieșeam împreună, mergeam la grătare, la petreceri, era mișto tare… Când suntem majoritatea în București, ne vedem și acum. Plus că avem un grup al nostru de WhatsApp unde vorbim…

…grupul Ajax?

– Nu se cheamă așa, și nu o să-i dau eu numele în presă. Iar poza de grup e ceva tare de pe vremea noastră, de atunci. Au fost foarte multe glume, multe caterinci din perioada aceea și au rămas la fel. Totul e bună dispoziție în grupul nostru.

„Nu am avut prea multe tangențe cu domnul Duckadam, dar dacă a plecat înseamnă că e mai bine și pentru el, și pentru FCSB”

Te-a surprins plecarea lui Helmut Duckadam de la FCSB?

– Eu nu am avut prea mari tangențe cu dânsul. Când eram eu la echipă, mai trecea pe la club, acum nu știu ce s-a mai întâmplat. Venea cu noi și în deplasări, la meciuri, dar nu am discutat personal prea mult cu domnul Duckadam. Nu știu… Dacă a plecat acum de la FCSB, înseamnă că e mai bine și pentru el, și pentru FCSB! Nu cred că domnul Duckadam s-a gândit doar la el când a luat decizia de a pleca.

Lumea fotbalului spune că Duckadam era cam ultimul reprezentant al stelismului la formația lui Gigi Becali…

– Nu cred că Steaua București stă în cineva anume, sincer acum… A plecat Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, iar clubul a mers înainte. Nu a stat Real Madrid în Cristiano Ronaldo, cu care a luat patru Ligi ale Campionilor! Viața și fotbalul trebuie să continue indiferent de oameni și de evenimente.

„În doi, trei ani, nucleul actual de jucători de la FCSB va domina iar fotbalul românesc”

De ce crezi că FCSB nu mai ia campionatul din 2015, de când ai plecat tu?

– Nu-l mai ia în primul rând pentru că s-a schimbat și strategia clubului în această perioadă. Vor mai mult să vândă jucători acum, și mi se pare normal pentru a avea o afacere rentabilă. Uitați-vă la grupul de acum de la Steaua, ce jucători tineri și de valoare au! Dacă ei vor rămâne împreună încă doi, trei ani, sigur vor face performanță. Ei acum se dezvoltă, plus că au început să crească și din punct de vedere fizic.

Asta cu condiția ca Gigi Becali să nu vândă dintre ei, nu?

– Eu vorbesc din punct de vedere al jocului, nu al business-ului. FCSB are nucleul de jucători pentru următorii ani. Dacă se mai pune ceva lângă acești jucători, mai ales dacă nu pleacă vreunul, atunci în doi-trei ani FCSB poate domina din nou fotbalul românesc. Cum am spus anterior, Gigi Becali are copacul, depinde cum îl udă și câtă răbdare are. Mai ales că Steaua ne-a obișnuit an de an să se bată la titlu și să joace în cupele europene. 12 ani la rând, record în fotbalul european!

Crezi că Man și Coman sunt jucători pe care Becali să încaseze 15-20 de milioane de euro?

– De ce ar fi ceva imposibil? Chiar cred că se poate! Cu o imagine bună, cu jocuri reușite din partea lor, Becali poate lua aceste sume pe care le spune. Eu zic că jucătorii de afară nu sunt cu nimic mai buni decât Dennis Man sau Florinel Coman, sau alt tânăr de valoare de la noi. Este doar diferență de educație, de mentalitate, depinde de ce antrenori dai în carieră. Să te învețe, să te ghidoneze.

„Man și Coman trebuie să se distreze pe teren, să joace fotbal bun și ofertele vor veni sigur. Alea de 15-20 de milioane de euro”

Dar există presiunea acestor sume pe umerii lor când intră în teren?

– Nu cred că ar trebui să existe această presiune. Ei trebuie doar să se distreze pe teren, să joace fotbal bun și foarte bun și să aștepte ofertele. Pentru că aceste oferte vor veni, sunt sigur!

Tu ce părere ai despre antrenorul Bogdan Vintilă?

– Nu-l cunosc ca antrenor, doar ce mai vorbesc cu unul și cu altul. Orice antrenor însă trebuie judecat după ceea ce joacă echipa. Iar dacă ne uităm cum a jucat Steaua derby-ul de la Cluj, cu CFR, ce putem crede? Echipa a jucat fantastic acolo. A avut foarte multe ocazii, dar nu a marcat. O să vină și golurile, sunt convins… În rest, nu-l cunosc pe Vintilă!

550.000 de euro a achitat Galatasaray pentru a-l aduce pe fundașul stânga român de la Karabukspor în vara lui 2017