Iasmin Latovlevici, numit ca antrenor principal! Ce echipă a preluat

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Politehnica Timișoara a confirmat oficial că Iasmin Latovlevici (40 de ani) a fost numit ca antrenor principal la echipa secundă a clubului, care evoluează în Liga 3. Fostul internațional român a activat până acum în cadrul academiei, la echipa U19. Ce a declarat acesta după numirea în noua funcție.

Iasmin Latovlevici, numit antrenor principal la Politehnica Timișoara 2

Iasmin Latovlevici a fost numit antrenor principal la Politehnica Timișoara 2, făcând rocada cu Alin Paleacu, care a preluat echipa U19, condusă până acum de fostul fundaș al naționalei. Echipa secundă a „alb-violeților”, care a cedat vineri cu 1-2 pe terenul lui CSM Deva, ocupă locul 11, penultimul, în seria 7 din Liga 3, cu 7 puncte obținute în primele 12 etape.

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Iasmin Latovlevici a oferit o primă reacție după ce a preluat echipa secundă a Politehnicii. „Obiectivul e clar la echipa a doua: să dai jucători la echipa mare! Până în iarnă nu pot fi făcute multe modificări, pentru câte etape au rămas până la vacanță. În momentul acesta o să vedem la ce nivel sunt jucătorii. Cel mai clar va fi din iarnă încolo, după cantonament.

Depinde doar de ei, sunt într-o continuă instruire, reacțiile lor sunt diferite. Și eu va trebui să mă obișnuiesc cu nivelul Ligii 3, cu această serie, e un nivel din care copiii în mod special au foarte multe de învățat”, a declarat fostul internațional pentru .

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Ce a declarat directorul general al lui Poli după numirea lui Iasmin Latovlevici

Dinu Bara, directorul general al Politehnicii Timișoara, a vorbit la rândul său despre numirea lui Latovlevici. „Doresc să îi mulțumesc lui Alin Paleacu pentru toată munca depusă de la înființarea echipei secunde. A lucrat cot la cot cu noi ca să le oferim o șansă copiilor noștri din academie să facă pasul spre Poli 2. Consider că a facut multe lucruri bune și pe această cale doresc să îi mulțumesc și, cel mai important, să îi urez mult succes în mandatul de la tineretul Politehnicii, deoarece este unul important în tranziția tinerilor noștri sportivi spre fotbalul profesionist!

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În fapt este o rocadă care ne dorim să fie de bun augur pentru cele două echipe! Îi doresc lui Iasmin Latovlevici să aibă un mandat foarte bun în noul drum ales – cel de antrenor – deoarece, slavă Domnului, a fost un excelent fotbalist. Să îl urmeze copiii ca exemplu, pentru că au ce învăța! Hai Poli!”, a spus oficialul. Iasmin Latovlevici ar urma să debuteze pe banca echipei secunde a lui Poli cu un meci pe teren propriu contra Progresului Pecica, programat vineri, 13 noiembrie, de la ora 14:00.

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Iasmin Latovlevici s-a remarcat la Poli Timișoara

a petrecut 5 ani la ca fotbalist, plecând în 2010 la FCSB, echipă cu care avea să cucerească trei titluri de campion. Mai apoi, fundașul a evoluat timp de 5 ani în Turcia, la Genclerbirligi, Karabukspor, Galatasaray și Bursaspor, iar după o scurtă experiență la formația maghiară Kisvarda a revenit în România în 2020, la CFR Cluj. A mai evoluat apoi pentru FC Argeș și Petrolul înainte de a se retrage în 2023, la vârsta de 38 de ani. În perioada 2011-2017, fundașul a evoluat și pentru naționala României, în tricoul căreia a strâns 13 selecții.