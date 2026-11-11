Iasmin Latovlevici propune alte două nume în staff-ul FCSB: „Sunt incredibili la cifre și date”

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După înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, meci la care Gigi Becali (68 de ani) a asistat de pe stadion, patronul lui FCSB nu a putut suporta „umilința”, așa că a acționat încă dinaintea perioadei de mercato din iarnă, când se anunță schimbări majore în lot. Omul de afaceri a luat decizii radicale în ultimele zile, începând de la secunzi până la oameni responsabili de transferuri. Iasmin Latovlevici, fostul fotbalist al FCSB, a propus doi foști colegi ai săi, care ar putea ajuta foarte mult clubul.

Lukasz Szukala și Raul Rusescu, propuși la FCSB de Iasmin Latovlevici

Gigi Becali a renunțat la mai mulți dintre oamenii din club, inclusiv Alin Stoica și Florin Cernat, iar acum este în căutarea unor oameni potriviți pentru noul staff. După ce patronul FCSB a primit o propunere din partea unui fost fotbalist al roș-albaștrilor, Iasmin Latovlevici.

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„Lato” este sigur că doi dintre foștii săi colegi din serile magice cu Ajax sau Chelsea, Lukasz Szukala și Raul Rusescu, pot ajuta foarte mult echipa la capitolul transferuri: „Rusescu și Szukala au făcut aceste cursuri de director sportiv și sunt incredibili. Tot ce ține de date… sunt cifre care pot să te ajute. Se aseamănă cu ce fac Dinamo și Craiova. (n.r. – trebuie să fie și chemați) Da, trebuie chemați, dar eu cred că sub îndrumarea lui MM Stoica își pot face treaba foarte bine”, a declarat Iasmin Latovlevici la

Latovlevici este sigur că Mihai Stoica va continua să aibă un rol important la FCSB

Chiar dacă Gigi Becali a dezvăluit că și că în continuare el va avea rolul de consilier al patronului, Iasmin Latovlevici crede că oficialul roș-albaștrilor va continua să aibă atribuții importante în club, chiar dacă acum patronul a declarat aceste lucruri. El este sigur că situația se va schimba odată ce se vor mai liniști apele.

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„(n.r. – MM Stoica nu mai are putere în club) Știți cum face nea Gigi, știm cu toții. Nu e stres din acest punct de vedere. Poate simte nevoia de o pauză, să se mai liniștească puțin. La nervi și la disperare se pot spune și se pot face lucruri multe. Important este să ia cea mai bună decizie, pentru că nu vorbim despre o simplă echipă, ci despre un club pe care îl iubește o țară întreagă”, a mai spus Latovlevici.