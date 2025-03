Iasmin Latovlevici, „săgeți” în direct către Dan Petrescu: „Trecutul nu contează”. Ce jucător de la FCSB propune la echipa națională

FCSB a terminat campionatul regulat al SuperLigii pe prima poziție și este principala favorită la titlu. În prima etapă, , duminică, de la 21:00.

FCSB, favorita lui Iasmin Latovlevici

Iasmin Latovlevici, fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre . „Lato” nu a ratat ocazia și l-a „înțepat” pe Dan Petrescu, fostul său antrenor de pe vremea când evolua pentru CFR Cluj.

„Eu cred că Dinamo e contracandidata, nu știu dacă poate duce până la final, dar mi-a plăcut cum a arătat.

CFR-ul? Nu cred. Ce nu are? Nu cred că are nimic! (n.r. nu are antrenorul cel mai bun din România?) Cine zice? Trecutul nu contează. Când ai intrat pe teren, nu mai contează ce-ai făcut și cum te cheamă”, a declarat Iasmin Latovlevici, la Digi Sport.

Iasmin Latovlevici: „Câte puncte a câștigat Munteanu? Cu tot respectul”

Fostul internațional nu crede că Louis Munteanu poate să fie decisiv pentru CFR Cluj în lupta la titlu, având în vedere că nu are experiență în meciurile importante.

„Nu poate să facă Louis Munteanu totul, vor fi meciuri grele, care te storc fizic, mental. Câte puncte a câștigat Munteanu? Cu tot respectul față de el, nu vreau să jignesc pe nimeni”, a mai declarat Iasmin Latovlevici, fostul fundaș de la FCSB și CFR Cluj.

Ce jucător de la FCSB propune la națională: „Eu zic că merge”

Având în vedere că urmează meciurile echipei naționale, Latovlevici a declarat că Vali Crețu ar trebui convocat în dauna lui Cristi Manea pentru a-i fi rezervă lui Andrei Rațiu, pentru postul de fundaș dreapta.

„Crețu își face treaba. Ce să îți dorești mai mult, dacă joacă meci de meci, o face bine, mai și marchează? Nu cred c-ar avea loc la națională. Am văzut și meciurile echipei naționale, Rațiu e fabulos.

A, ca rezervă? Da. Păi, nu prea sunt opțiuni prea multe. Manea? Nu. Eu zic că merge Crețu”, a mai declarat Iasmin Latovlevici, înainte de Lyon – FCSB.