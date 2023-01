Iasmina Halas, înșelată fix înainte de nuntă: ”Am greșit și eu”! Ce spune de primul soț, Cristian Daminuță

Cine o fi de vină, cine o fi greșit, dintre cei doi oare, de s-au despărțit? Din nou, și din nou, și din nou am spune dacă e să ne gândim la istoricul poveștii de dragoste dintre Iasmina Halas, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, și Alin Văcăreanu, cel pe care îl considera perechea vieții ei.

Iasmina Halas de la Puterea Dragostei, înșelată la câteva zile de la anunțul nunții

Începutul de an se anunța unul minunat pentru , și mai mult, ei chiar susțineau că au planuri serioase de nuntă…

Asta până astăzi, pentru că Iasmina, contactată de FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, că nu va mai avea loc niciun eveniment grandios, deoarece ei nu mai formează un cuplu. Motivul – aventurile și mama copilului bărbatului.

”Deja ne-am și despărțit! Nici nu știu ce să mai zic! Au fost atâtea împăcări și despărțiri. Acum am spus iar stop pentru că el niciodată nu o să fie doar pentru o singură femeie.

Normal că el mai păstrează legătura cu fosta, cea care este mama copilului. E acolo mereu și mă deranjează”, a mărturisit Iasmina Halas pentru FANATIK.

”A avut relație în paralel cu femeia aia”

Blondina continuă și povestește că, pe lângă femeile care i-au mai trecut prin pat luptătorului se mai adaugă și, ca bomboana de pe colivă, relația în paralel pe care Alin Văcăreanu o avea cu fosta lui iubită, mama băiețelului său. Nu se ascunde după deget și admite că și ea a greșit, dar, susține ea, nu a înșelat niciodată în timp ce formau un cuplu.

”Sincer, cred că cel mai grav e că a avut relație în paralel cu femeia aia, cel puțin așa susține ea. Aventurile nu le mai iau în calcul, că și eu am plecat în emisiune.

Când am simțit că m-a rănit prea mult, am plecat și eu. I-am greșit și eu, dar, dacă nu îmi greșea atât, nu se punea problema să îi calc eu strâmb vreodată”, a mai completat vedeta.

L-a înșelat sau nu Iasmina Halas pe cel care trebuia să îi fie soț?

Un subiect care nu poate fi trecut cu vederea este cel referitor la suspiciunile de amantlâc și din partea Iasminei, despre care fosta concurentă de la Puterea Dragostei face declarații incendiare.

”M-am despărțit de el și am început să vorbesc cu altcineva. Nu am avut niciodată discuții cu altul în timp ce eram în relație cu el. Când am ieșit cu altcineva, mă gândeam că e despărțirea finală. Trebuie să recunosc că, însă, că nu a fost doar el oaia neagră. El a fost cel care a greșit mai mult, dar am și eu greșelile mele”, spune Iasmina Halas pentru FANATIK.

De asemenea, Iasmina, rănită din nou de Alin, se consideră vinovată, și, completează că, poate, discuțiile dintre ei au plecat și de la faptul că nu a fost atât de tolerantă pe cât și-ar fi dorit el.

”Probabil nu l-am înțeles suficient, am fost prea cicălitoare și cea mai gravă greșeală pe care, probabil, am facut-o e că nu m-am retras din situație atunci când am aflat de sarcina femeii respective.

Am crezut că o să știe să gestioneze situația… Nu a fost așa și lucrurile nu s-au întâmplat cum mi-aș fi dorit eu. Probabil că nu știu cum e să fii fericită și liniștită într-o relație și de aia nu pot să fac o comparație”, spune Iasmina.

Adevărul despre căsnicia cu fotbalistul Cristian Daminuță

După ani buni de la divorțul de fostul fotbalist , deși a fost mult mai liniștită în anii petrecuți alături de el, nu poate spune că l-a iubit, și nu a simțit nici pe departe sentimentele pe care le-a avut pentru luptătorul Alin Văcăreanu.

”Relația cu Cristian Daminuță a fost mai liniștită, dar nici iubirea nu a fost atât de mare. Eram doi copii, țineam unul la altul, însă, nu a fost o relație așa intensă.

Nu pot să compar iubirea pe care am oferit-o în relația asta cu nicio altă relație și cu nimic”, a mai divulgat fosta concurentă de la Kanal D.

”Părinții mei nu au mai fost de acord cu relația asta”

Atât de mare i-a fost dragostea pentru acest bărbat, că Iasmina Halas și-a înfruntat și părinții, și, unicul copil fiind, i-a convins să îl accepte în familie.

”Părinții mei, în principiu, nu au mai fost de acord cu relația asta, dar după cum știe toată lumea deja, probabil am cei mai buni părinți. Mi-au susținut a mia oară alegerea și l-au tratat și l-au iubit la fel ca pe mine. Toată familia s-a comportat impecabil cu el, pentru că toată lumea considera că acum face și el parte din familie”, a mai precizat blondina.

Banii, ochiul dracului în relația Iasminei cu Alin?

Deși se vedeau la altar, cei doi nu și-au pus niciodată problema ca resurse lor financiare să fie la comun, din contră, fiecare era cu managrmentul lui, fără să știe din ce se întreține fiecare și dacă au sau nu bani pentru ziua de mâine.

”Nu îmi place să discut despre situația mea financiară. Am avut mereu bani din familie și nu cred că a fost cazul vreodată de discuții de genul. Între noi nu au exista certuri din cauza asta pentru că nu eram cu banii la comun.

Fiecare era cu treaba lui. Erau certuri din cauza neîncrederii, dar niciodată din cauza banilor. Dacă exista loialitate, nu conta că are el bani sau că am eu. Egal”, spune în încheiere Iasmina Halas.