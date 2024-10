Iasmina Hill, anunț neașteptat după 10 ani de relație cu milionarul american care administrează Statuia Libertății: „Îmi iau copiii și am plecat”

Iasmina Hill s-a decis! Este hotărâtă să îl părăsească pe milionarul care îi pune și luna la picioare. Blondina nu mai vrea să accepte lucrurile nedrepte pe care le-a trăit în trecut.

Iasmina Hill, anunț neașteptat după 10 ani de relație cu milionarul Bradford Hill

De 10 ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de milionarul care administrează Statuia Libertății. Deși este o diferență de vârstă de 35 de ani între ei, dragostea și-a spus cuvântul. Au împreună doi fii de 5 ani și jumătate, respectiv 3 ani.

În toți acești ani, au existat mai multe probleme în căsnicia lor, una dintre cele mai importante fiind legată de familia numeroasă a americanului. Bradford are mai mulți copii din căsniciile anterioare, având un trecut amoros mai încărcat, având vârsta de 68 de ani.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că frumoasa timișoreancă a avut mai multe altercații cu familia soțului ei. Dacă în anii trecuți a acceptat multe de dragul iubirii, acum lucrurile s-au schimbat. Contactată de FANATIK, Iasmina ne-a mărturisit, într-un interviu exclusiv, că este hotărâtă să îl părăsească pe Brad dacă încalcă o anumită condiție. Care este aceea, decoperim în rândurile de mai jos.

„Nu simt că sunt așa soție de milionar”

Iasmina, cum este să fii soție de milionar?

Iasmina Hill: – Nu știu cum să răspund la această întrebare pentru că eu nu simt că sunt așa . Mă simt confortabilă, mă simt recunoscătoare, mă simt fericită, simt că nu îmi lipsește nimic așa esențial în viață. Doamne ajută, sănătate să fie, că restul vine de la sine.

Mă simt bucuroasă că am ajuns unde sunt în viață și mereu se poate mai mult și mereu vreau să lupt pentru mai mult. Aș dori să văd care sunt următorii pași pe care pot să-i fac. Dar simt că sunt fericită pentru că micuții mei au un început foarte bun. Ăsta a fost un vis pentru mine.

Dacă ai da timpul înapoi, ce anume ai vrea să schimbi la viața ta și ce nu ai mai face la fel?

Iasmina Hill: – Dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș vrea să nu mă mai stresez atât de mult, când vine vorba cel puțin despre trecutul soțului meu. Mi se pare că mi-a cheltuit foarte mulți nervi. M-a afectat și din punct de vedere al sănătății. Am avut ceva probleme și din punct de vedere al psihicului, cu care uneori stau chiar prost.

Nu trebuia să fiu așa de afectată, aș fi vrut să fiu mai puternică puțin. Nu așa la orice adiere de vânt eu sunt dărâmată. Să mă țin pe picioare mai tare și să nu mă las afectată de orice se întâmplă în jurul meu. Din păcate sunt o fire foarte sensibilă, deși nu știu dacă se vede neapărat, dar eu sunt foarte sensibilă și orice amănunt mă afectează.

Mi-aș fi dorit foarte mult să am mai mult curaj sau tupeul să deschid gura, să zic ce gândesc. Nu să stau și să înghit. Ceea ce, din nou, a contribuit la starea mea psihică foarte proastă acum câțiva ani. În rest, Doamne ajută, nu cred că aș schimba ceva. Sunt mulțumită cu tot ce se întâmplă.

Iasmina Hill: „Eu îmi iau copiii și am plecat”

În ce relații ești acum cu familia soțului tău? Nu prea te înțelegeai cu ei. S-au mai calmat lucrurile între timp?

Iasmina Hill: – Cu familia soțului meu sunt în relații zero. Nu există nicio relație cu ei. Fosta nevastă s-a mutat în Florida, nu mai trăiește aici. S-a mutat cu iubitul ei din New Jersey. Acum e liniște și pace când venim în New Jersey. Din păcate mai vine fiica lui care ne creează probleme, dar cum eu nu mai am de-a face cu ea, e un fel de convenție nescrisă.

Când eu vin în New Jersey la casă, ea e plecată, când plec eu, merge ea. Asta e, nu e ideal, dar este perfect. E bine, e liniște și vreau să rămână așa. Și dacă va încerca Brad să schimbe situația, că mai încerca el în trecut, uneori, că vine Thanksgiving, să facem o cină, că vine nu știu ce, nu există. Eu îmi iau copiii și am plecat.

N-are decât să stea el cu ceilalți copiii ai lui, la mine nu se mai deschide această ușă niciodată. Pentru că prin câte am trecut eu și câte am înghițit și prin câte am fost trasă, și ca mamă nouă, și ca fată tânără din Timișoara. Nu-s trecută prin viață, n-am experiență de mahalagioaică sau, nu, nu. Am fost pusă la multe încercări să mai accept să se mai schimbe ceva din situația în care sunt acum. Acum este bine, așa rămâne.

Soția milionarul american care administrează Statuia Libertății: „Mă văd cu încă un copil”

Cum te vezi peste 10 ani? Cu câți copiii și locuind unde?

Iasmina Hill: – Mă văd trăind tot în New York, cu încă o casă. Aș vrea să-mi cumpăr o casă undeva, nu aici în New Jersey, undeva upstate New York, undeva între munți, în natură, să vezi cum se schimbă frunzele, toamna, cum vine primăvara, totul înflorește. Să fie a noastră, nu ca asta pe care o împărțim în New Jersey.

Și mă văd cu încă un copil, într-adevăr. Da, în 10 ani o să mai fie încă un copil. Și mă văd liniștită. Cu părinții mei alături de mine. Copiii mei sunt mari, vor merge probabil la liceu, tot în New York, în Manhattan, în continuare. Totul o să fie bine. Doamne ajută!

Secretul unei căsnicii, după 10 ani de grele încercări

Tu și soțul tău sunteți împreună de 10 ani și ați sărbătorit recent aniversarea căsătoriei. Cum îți place să descrii relația voastră? Cum vă completați, lăsând la o parte diferența de vârstă?

Iasmina Hill: – Am sărbătorit 6 ani de căsnicie pe 3 iunie și pe 11 iulie, 10 ani de relație. Relația noastră este una foarte liniștită acum. Suntem pe același film, am fost întotdeauna, dar a fost tulburătoare în trecut. Acum e pe linie, într-un mod bun. Ne respectăm reciproc, ne oferim reciproc spațiul care ne trebuie.

El vrea să muncească, vrea să meargă în Jersey să facă nu știu ce la casă, eu vreau să ies în Manhattan să fac altceva, ne înțelegem. Mă duc peste un weekend cu fetele, nu știu unde, pleacă el peste un weekend să-și viziteze fiul la școală. Ne înțelegem, vorbim și totul este perfect.

Cât timp între noi doi este respect, aia e tot ce contează. Din păcate, uneori el stă foarte prost cu comunicarea, ceea ce mie îmi displace, pentru că eu sunt foarte comunicativă. Îți pot descrie tot în 3 ore, în cele mai mici amănunte, și el nu prea. Și asta uneori mă irită. El nu prea face asta, dar în rest, e ok.

Avem planuri la fel, gândim la fel, mergem în aceeași direcție, deci asta este bine. Avem același țel în viață, să ne fie bine, să fie sănătate și să progresăm din punctul de vedere al copiilor și al carierei.

Blondina, atracție pentru bărbații mai în vârstă

Dacă v-ați separa la un moment dat, ai alege să ai o relație tot cu un bărbat mai matur?

Iasmina Hill: – Nu ne vom separa probabil niciodată. Dar, dacă ne-am separa, cu siguranță mi-aș lua un bărbat tot mai în vârstă. Adică nu trebuie să fie de aceeași vârstă cu Brad neapărat, sau mai bătrân sau mai tânăr, dar nu aș putea să-mi iau pe cineva de vârsta mea pentru că este altă mentalitate cu care m-am obișnuit și așa îmi place.