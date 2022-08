Iasmina Hill, soția milionarului care deține Statuia Libertății, a ajuns la spital: “M-am speriat rău”

Iasmina Hill, soția milionarului care deține Statuia Libertății de la New York, a ajun de urgență la spital. Românca și-a prins degetul în ușa unui taxi și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Iasmina Hill, soția milionarului care deține Statuia Libertății, a ajuns la spital

Blondina a povestit totul în cadrul unui interviu. Vedeta nu și-a dat seama pe moment ce a făcut, însă a simțit apoi o durere foarte mare la degetul pe care l-a prins în ușa taxiului.

După acest incident, a mers la spital pentru a primi îngrijirile medicale de care avea nevoie.

Iasmina Hill a închis ușa mașinii fără să-și dea seama că degetul i-a rămas înăuntru. Aceasta a realizat la timp ce a făcut și a scos mâna din taxi.

Iasmina Hill s-a speriat foarte tare în acel moment, atunci când și-a dat seama că degetul îi sângerează. Aceasta a ajuns la urgențe la timp, iar degetul nu s-a rupt.

Cu toate acestea, Iasmina este nevoită să stea cu el în ghips timp de câteva săptămâni.

“A fost groaznic! În secunda aia nu am reacționat, dar după ce am închis ușa din nou a început să țâșnească sângele, am stropit peste tot pe jos, am intrat în casă, mă țineam de mână, urlam, am pus gheață peste tot.

Nu am știut exact ce se întâmplă și după puțin timp a început să se umfle, s-a înnegrit, m-am speriat rău.

Am fost la urgențe și am avut noroc mare, nu l-am rupt, dar trebuie să stau cu el în ghips, și în câteva săptămâni ar trebui să treacă”, a declarat vedeta la Antena Stars, potrivit .

În prezent, Iasmina Hill ia pastile din cauza durerilor foarte mari pe care le are. Blondina mai are probleme la un alt deget și îi este foarte greu să se descurce.

Iasmina a avut mare noroc că a scos mâna la timp din taxi, altfel aceasta ar fi fost ruptă dacă mașina pleca.

Iasmina Hill și Bradford Hill s-au căsătorit în 2018

Iasmina Hill s-a căsătorit cu milionarul Bradford Aaron Hill în anul 2018 și au împreună doi băieți, Michael și David Milan.

Între timișoreancă și soțul său este o diferență de vârstă de peste 30 de ani, însă cei doi se înțeleg bine, iar Iasmina a spus că Bradford reprezintă bărbatul ideal pentru ea.

Fiul cel mic a fost botezat luna trecută într-o locație luxoasă din Timișoara. Iasmina Hill a dansat toată noaptea alături de partenerul ei de viață, iar la eveniment au fost prezenți sute de invitați.

Bradford Hill este multimilionar și deține drepturile de administrare ale Statuii Libertății.

Iasmina Hill a absolvit Facultatea de Științe Politice la Timișoara, iar ulterior a plecat în SUA prin programul Work&Travel. Prin intermediul acesta l-a cunoscut pe actualul soț, din moment ce a urmat un internship în cadrul companiei acestuia.

Cei doi s-au logodit în 2017, iar în anul următor a avut loc nunta. Evenimentul a fost organizat în cadrul unui hotel de lux din .