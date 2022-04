Iată ce mai face acum Andreea Popescu, una din fostele dansatoare din trupa Deliei. Are o afacere de succes în prezent

Frumoasa brunetă are o afacere de succes, dar care i-a dat mari dureri de cap la un moment dat. Imediat după nașterea celui de-al doilea copil, o fetiță pe nume Anastasia, vedeta a vrut să renunțe la business pentru că-și sacrificase enorm familia.

Ce face în prezent Andreea Popescu. A dansat în trupa cântăreței Delia

Andreea Popescu a făcut mai multe schimbări în ultimul an, care și-au pus serios amprenta asupra sa. Acesta este și motivul pentru care aproape a fost la un pas să cedeze și să renunțe la afacerea sa.

ADVERTISEMENT

„De multe ori am vrut să renunț la business deoarece mi-am sacrificat destul de mult familia, din păcate. Fiți atenți! Eu am născut azi, să spun așa, și eram la birou, am zis să mă duc la control, iar doctorii m-au oprit acolo că trebuia să nasc.

Așa a fost cu perioada de sarcină, după care avea Anastasia 4-5 luni și veneam cu ea la job, o alăptam. Toate s-au întâmplat, au venit val vârtej. Toate s-au întâmplat în același an.

ADVERTISEMENT

Am dus copilul la grădiniță, am născut, m-am mutat, am dezvoltat business-ul mai mult și a fost foarte greu pentru noi și pentru copilul cel mare.

Adaptarea asta, schimbarea de la casa veche la casa nouă, timpul împărțit în două, de fapt, în șapte”, a povestit Andreea Popescu pentru .

ADVERTISEMENT

Andreea Popescu, împlinită în plan personal. Are o familie superbă

Fosta dansatoare a artistei Delia este bucuroasă că are un partener de viață care o ajută în tot ce face. este mândră de cei doi copii din mariajul cu soțul său, Rareș, pentru care are numai cuvinte de laudă.

„Încerc să dau un timp de calitate lucrurilor, dar mă ajută Rareș, soțul meu, care chiar se implică cu Ioachim cel mai mult și fetița nu simte schimbările astea fiindcă e mama zăpăcită și lucrează mult.

ADVERTISEMENT

Ioachim are aproape 4 ani și este un copil foarte inteligent, un copil care îl moștenește pe tatăl lui, iar eu îl apreciez foarte mult din punctul ăsta de vedere. Ca să înțelegeți, el a luat 10 pe linie la bac”, a adăugat Andreea Popescu.