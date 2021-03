Iată ce mai face Lucian Viziru de când a renunțat la TV. Cu ce se ocupă acum actorul

Lucian Viziru a dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 7 ani, când a luat decizia de a se muta în Germania. Îndrăgitul actor de telenovele a renunțat la plaiurile natale pentru a-i oferi fiului său un viitor mai bun peste hotare.

Anii au trecut, însă vedeta nu a fost uitată de fanii săi, dovadă că sunt foarte interesați să știe ce face sau cu ce se ocupă în momentul de față. Vedeta a spus totul într-o emisiune TV, unde a intrat prin video call, vorbind deschis și despre viața de familie.

Actorul a mărturisit că are șansa de a-și urma o pasiune mai veche, în prezent fiind antrenor de tenis. Lucian Viziru merge în tot felul de turnee și spune că vrea să se perfecționeze în acest domeniu pe care-l îndrăgește tot mai mult în ultima vreme.

Lucian Viziru a renunțat la actorie pentru tenis. Cum e viața sa acum

„Noi am fost colegi de bancă în liceu, acum s-au făcut 11 ani de când am cerut-o. Acum mi s-a făcut mai dor că am stat mai mut pe acasă, dar până acum nici nu voiam să aud de țara noastră.

Și asta pentru că fiul meu vreau să crească în alt mediu și să aibă parte de o educație nemțească. Pe de altă parte, nu e rău nici să faci ce te taie capul. Nu mai aveam ce să fac în România.

A fost visul meu să mă văd pe un ecran de cinema, am devenit actor și acum am zis nivelul următor. Deși mi-ar mai plăcea să mă joc uneori cu diferite personaje, nu-mi doresc cu tot sufletul să fac asta din nou, dar dacă ar fi să fie, n-aș refuza.

Acum joc tenis și mă duc la turnee și e o nouă provocare să fii antrenor de tenis. Vreau să mă perfecționez. Viața aici e diferită”, a declarat Lucian Viziru prin Skype, în cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars.

Vedeta face tot ce-i place și nu se vede întorcându-se prea curând în România pentru că s-a obișnuit cu traiul din Germania. Cântărețul se bucură de timpul petrecut alături de familia sa, având numai cuvinte de laudă despre soție și băiatul lor.

„Soția mea este nutriționist specializat în bucătărie vegană. Cu Mihai e mai problematic acum cu școală online. Facem sport și vlog în timpul liber. Profesoara lui mi-a zis că are ureche foarte bună, poate reușește să facă ceva din treaba asta.

Eu mi-aș dori să se facă jucător de tenis, dar nu-l oblig. Important e să fie fericit și să facă ceva cu pasiune”, a mai completat Lucian Viziru.