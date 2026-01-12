Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul atacantului din Ucraina! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a înaintat o ofertă scrisă pentru transferul lui Vladislav Blănuță. FANATIK a intrat în posesia tuturor detaliilor, însă un răspuns de la FIFA poate compromite mutarea. Avem toate cifrele mutării

Ce decide FIFA – forul internațional decide dacă Dinamo îl poate legitima

Vladislav Blănuță s-a transferat în vara anului trecut în Ucraina, Dinamo Kiev plătind nu mai puțin de 2 milioane de euro celor de la FCU Craiova în schimbul atacantului. Deși se anunța a fi o mutare inspirată, ucrainenii au descoperit că Blănuță apreciase mai multe postări de tip pro-rus pe contul oficial de TikTok, iar de atunci atacantul a fost marginalizat.

Deși a evoluat foarte puțin în acest sezon, Vladislav Blănuță este în continuare la mare căutare. Dinamo București a înaintat o ofertă scrisă celor de la Dinamo Kiev pentru împrumutul atacantului. FANATIK a intrat în posesia tuturor detaliilor.

Dinamo București a făcut zilele trecute o ofertă scrisă pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță. Formația din Ștefan cel Mare vrea să îl aducă pe Blănuță gratis până în vară, urmând ca apoi să aibă o opțiune de împrumut pentru încă un an, de această dată angajându-se să plătească o sumă de bani.

Dacă totul va decurge bine după împrumuturile care însumează un an și jumătate, Dinamo București ar avea și o opțiune de cumpărare definitivă de 1,5 milioane de euro. Dinamo Kiev nu a oferit încă un răspuns, însă FIFA este cea care are rolul decisiv în această tranzacție.

FIFA are ultimul cuvânt în împrumutul lui Blănuță la Dinamo București

Dinamo Kiev are șansa, dacă acceptă oferta lui Dinamo București, să își recupereze o bună parte din investiția pe care a făcut-o în transferul lui Vladislav Blănuță. Patronul ucrainenilor .

poate întâmpina probleme în cazul unui transfer. Atacantul a evoluat deja în acest sezon pentru FCU Craiova, în eșalonul al treilea din România, dar și pentru Dinamo Kiev în Ucraina.

Atenție! Atât Dinamo București, cât și Dinamo Kiev așteaptă un răspuns din partea FIFA. De ce? Pentru a afla dacă Vladislav Blănuță mai poate fi legitimat la alt club în acest sezon.

Ambele cluburi așteaptă confirmarea din partea FIFA. Dacă aceasta va fi favorabilă, oferta făcută de Dinamo București va rămâne în picioare. Dacă forul mondial va decide că Vladislav Blănuță nu mai poate fi legitimat, FANATIK a aflat că clubul din Ștefan cel Mare nu mai este interesat de serviciile atacantului.

Blănuță este pe placul lui Kopic

În cadrul primei ediții pe 2026 a , Horia Ivanovici a prezentat în exclusivitate cifrele propuse de Dinamo București în cazul lui Vladislav Blănuță și a dezvăluit că există o ofertă scrisă trimisă pe adresa clubului Dinamo Kiev.

”Dinamo încearcă. Am văzut niște știri în ultimele zile și lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Niște știri plecate de la declarația lui Surkis, care spune că nu ar fi primit o ofertă scrisă. Probabil că Surkis nu știe, nu stă el să vadă ofertele.

Vă fac acum o dezvăluire. Dinamo a trimis acum 2-3 zile o ofertă scrisă pentru Blănuță. Iar oferta conține următorii termini: împrumut gratuit până în vară, apoi încă un an de împrumut pentru 100.000 de euro și la finalul acelui an Dinamo să plătească 1,5 milioane de euro pentru un transfer definitiv. Asta a propus Dinamo pe scris.

Nu știu ce crede lumea despre Andrei Nicolescu, dar este un om foarte serios. Nicolescu a spus acum câteva zile: ‘Am trimis ofertă scrisă’. Iar Nicolescu își asumă ce spune. Și este adevărat. Da, Dinamo prin Andrei Nicolescu a trimis ofertă scrisă. Dinamo este foarte serioasă în ceea ce-l privește pe Blănuță.

Lui Kopic îi place Blănuță. E clar că va dura câteva luni să-l pună…, dar uite-l pe Mazilu ce șut în vinclu a dat. Începe și Mazilu să joace, dar durează. Dinamo îl vrea cu orice preț pe Blănuță, cu amendamentul că așteaptă și hârtie de la FIFA să le spună că are drept de joc. Dacă nu, normal, cade toată povestea”, a spus Horia Ivanovici.

Cifrele lui Vladislav Blănuță

, cota scăzându-i semnificativ din cauza acestui aspect. În ciuda acestui lucru, atacantul, care va împlini 24 de ani pe 12 ianuarie, a demonstrat că poate face diferența.

În perioada petrecută în România, Vladislav Blănuță a „rupt plasele”, asta mai ales în perioada în care a fost împrumutat la U Cluj. Deși se află într-o situație sensibilă la Dinamo Kiev, un transfer la Dinamo București i-ar putea revitaliza cariera atacantului.