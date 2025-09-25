Ibericii au aflat totul: Lamine Yamal e așteptat pe teren pentru a se răzbuna după ce a pierdut Balonul de Aur

Lamine Yamal a terminat pe locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur, în urma lui Ousmane Dembele, iar acum e așteptat să revină pe gazon pentru a-și arăta valoarea.

Lamine Yamal vs Ousmane Dembele? Starul Barcelonei, așteptat să revină la meciul cu PSG

a devenit rapid unul dintre cei mai buni din lume, iar la doar 18 ani a fost aproape să câștige un premiu mult râvnit de către toți jucătorii profesioniști. Acesta a terminat însă în spatele lui Dembele, cel pe care urmează să-l înfrunte în viitorul apropiat, conform informațiilor apărute în . Se pare că revenirea după pauza produsă de accidentare se dorește a fi la meciul cu PSG, din Champions League.

Concret, se pare că prezența la meciul din campionat, cu Real Sociedad, din weekend, a fost una care a fost în cele din urmă considerată a fi forțată. Astfel, pentru ca problemele medicale să nu se agraveze, se așteaptă ca Yamal să fie pe teren la meciul cu PSG, ce va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00. Atunci va fi practic duelul primilor doi clasați din cursa pentru câștigarea Balonului de Aur.

Înlocuitorii lui Lamine Yamal până la revenire sunt Raphinha, brazilianul care a evoluat anul trecut cu preponderență în partea stângă. Sud-americanul e însă obișnuit să joace și în dreapta, post unde a dat cel mai bun randament al său, la Leeds United, în Premier League, înainte să fie luat de catalani. Pe lângă acesta din urmă, Hansi Flick are și varianta de a miza pe tânărul Roony Bardghji, fotbalist transferat în vară, de la FC Copenhaga.

Veste teribilă pentru Barcelona: Gavi, OUT pentru mai multe luni

Pe lângă vestea bună, a revenirii cât de curând a lui Yamal, Barcelona a primit și o veste proastă. față de ce s-a pronosticat inițial, iar mijlocașul riscă să rateze și prezența la Cupa Mondială ce va avea loc vara viitoare. La acest moment se vorbește de o absență a sa de pe teren de minim 5 luni, ceea ce ar însemna că luna martie ar fi cea în care spaniolul să revină pe teren.

Totuși, acesta ar fi presat de timp pentru a-și reintra în formă și a-l convinge pe Luis de la Fuente că merită un loc în lotul Spaniei pentru meciurile din Statele Unite, Mexic și Canada. Din informațiile apărute, se pare că vestea accidentării și a perioadei de absență l-a făcut pe Gavi să fie dărâmat psihic. Jucătorul chiar a plâns din cauza supărării, și se teme că nu va putea să fie alături de iberici la turneul final.