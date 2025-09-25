Sport

Ibericii au aflat totul: Lamine Yamal e așteptat pe teren pentru a se răzbuna după ce a pierdut Balonul de Aur

Lamine Yamal este în continuare accidentat, însă jurnaliștii au aflat când fotbalistul iberic ar putea să revină pe gazon pentru trupa catalană
Mihai Alecu
25.09.2025 | 07:02
Ibericii au aflat totul Lamine Yamal e asteptat pe teren pentru a se razbuna dupa ce a pierdut Balonul de Aur
Yamal vs Dembele, în Barcelona vs PSG

Lamine Yamal a terminat pe locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur, în urma lui Ousmane Dembele, iar acum e așteptat să revină pe gazon pentru a-și arăta valoarea.

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal vs Ousmane Dembele? Starul Barcelonei, așteptat să revină la meciul cu PSG

Fotbalistul crescut de Barcelona a devenit rapid unul dintre cei mai buni din lume, iar la doar 18 ani a fost aproape să câștige un premiu mult râvnit de către toți jucătorii profesioniști. Acesta a terminat însă în spatele lui Dembele, cel pe care urmează să-l înfrunte în viitorul apropiat, conform informațiilor apărute în presa iberică. Se pare că revenirea după pauza produsă de accidentare se dorește a fi la meciul cu PSG, din Champions League.

Concret, se pare că prezența la meciul din campionat, cu Real Sociedad, din weekend, a fost una care a fost în cele din urmă considerată a fi forțată. Astfel, pentru ca problemele medicale să nu se agraveze, se așteaptă ca Yamal să fie pe teren la meciul cu PSG, ce va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00. Atunci va fi practic duelul primilor doi clasați din cursa pentru câștigarea Balonului de Aur.

ADVERTISEMENT

Înlocuitorii lui Lamine Yamal până la revenire sunt Raphinha, brazilianul care a evoluat anul trecut cu preponderență în partea stângă. Sud-americanul e însă obișnuit să joace și în dreapta, post unde a dat cel mai bun randament al său, la Leeds United, în Premier League, înainte să fie luat de catalani. Pe lângă acesta din urmă, Hansi Flick are și varianta de a miza pe tânărul Roony Bardghji, fotbalist transferat în vară, de la FC Copenhaga.

Veste teribilă pentru Barcelona: Gavi, OUT pentru mai multe luni

Pe lângă vestea bună, a revenirii cât de curând a lui Yamal, Barcelona a primit și o veste proastă. Se pare că accidentarea lui Gavi se dovedește a fi mult mai gravă față de ce s-a pronosticat inițial, iar mijlocașul riscă să rateze și prezența la Cupa Mondială ce va avea loc vara viitoare. La acest moment se vorbește de o absență a sa de pe teren de minim 5 luni, ceea ce ar însemna că luna martie ar fi cea în care spaniolul să revină pe teren.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Totuși, acesta ar fi presat de timp pentru a-și reintra în formă și a-l convinge pe Luis de la Fuente că merită un loc în lotul Spaniei pentru meciurile din Statele Unite, Mexic și Canada. Din informațiile apărute, se pare că vestea accidentării și a perioadei de absență l-a făcut pe Gavi să fie dărâmat psihic. Jucătorul chiar a plâns din cauza supărării, și se teme că nu va putea să fie alături de iberici la turneul final.

ADVERTISEMENT
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa...
Digisport.ro
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
A plecat gratis de la Rapid, iar acum e golgheter și impresionează la...
Fanatik
A plecat gratis de la Rapid, iar acum e golgheter și impresionează la noua echipă
Oficialul lui CFR Cluj „a aruncat prosopul” după doar 10 etape: „Ei vor...
Fanatik
Oficialul lui CFR Cluj „a aruncat prosopul” după doar 10 etape: „Ei vor fi campioni”
5-5 după 0-1 în minutul 45! Meciul echipei de Champions League a eclipsat...
Fanatik
5-5 după 0-1 în minutul 45! Meciul echipei de Champions League a eclipsat total duelurile din Europa League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de...
iamsport.ro
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de bătaie: 'Te întorci mâine și ne batem!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!