Sport

Ibiza este destinația favorită a sportivilor de top! Kylian Mbappe și Rodri, înnebuniți de ritmurile celebrului David Guetta. Foto

Kylian Mbappe, Rodri și alți sportivi de top s-au distrat de minune în Ibiza, pe muzica celebrului DJ David Guetta. Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla toate detaliile.
Dragos Petrescu
10.08.2026 | 14:04
Ibiza este destinatia favorita a sportivilor de top Kylian Mbappe si Rodri innebuniti de ritmurile celebrului David Guetta Foto
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Kylian Mbappe, Rodri și Alex Baena, alături de David Guetta în Ibiza // FOTO: colaj FANATIK
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Numeroase vedete din fotbalul mondial și nu numai au petrecut în acest weekend la Ibiza, pe ritmurile celebrului DJ francez David Guetta. Printre starurile care s-au aflat la clubul în care a mixat acesta s-au numărat fotbaliștii Kylian Mbappe, Rodri și Alex Baena, fostul basketbalist Tony Parker, dar și alte celebrități de talie mondială, precum Naomi Campbell sau Ester Exposito.

Kylian Mbappe și Rodri au petrecut la Ibiza pe muzica lui David Guetta!

Imaginile au fost publicate chiar de celebrul DJ. Acesta a postat pe contul său oficial de Instagram un carusel de fotografii în care se îmbrățișează și se distrează alături de numeroase celebrități din lumea sportului, modelingului și cinematografiei. Printre acestea se numără și doi dintre cei mai apreciați fotbaliști ai momentului, mai exact Kylian Mbappe și Rodri, care încă se bucură de vacanță după Cupa Mondială.

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O postare distribuită de DAVID GUETTA (@davidguetta)

De asemenea, în descrierea postării respective, David Guetta a ținut să sublinieze cât de mult apreciază Ibiza, numind celebra insulă din arhipelagul Baleare drept „locul său favorit de pe Pământ”. De menționat și faptul că Mbappe nu a fost singur în Ibiza, ci alături de partenera sa Ester Exposito, celebra actrița spaniolă.

Mbappe și Rodri ar fi putut deveni colegi la Real Madrid în această vară!

Mbappe și Rodri puteau deveni colegi însă și pe terenul de fotbal, nu doar pe ringul de dans. Jucătorul spaniol a fost în negocieri avansate cu Real Madrid, dar în cele din urmă mutarea a picat, iar cel mai probabil, viitoarea sa destinație va fi chiar FC Barcelona, marea rivală a „galacticilor”. Clubul catalan a bătut deja palma cu Rodri, iar în momentul de față, șefii grupării blaugrana negociază cu Manchester City suma de transfer.

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În cazul în care mutarea se va concretiza, câștigătorul Balonului de Aur din 2024 va deveni cel de-al 4-lea transfer al campioanei Spaniei din această vară. Până acum, Barcelona i-a mai achiziționat pe Karim Adeyemi de la Borussia Dortmund, pe Anthony Gordon de la Newcastle, dar și pe tânărul Jesse Bisiwu de la echipa de juniori a celor de la Club Brugge.

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De cealaltă parte însă, Real Madrid a fost mult mai activă în actuala fereastră de mercato, pe Santiago Bernabeu ajungând deja Bernardo Silva (Manchester City), Marc Cucurella (Chelsea), Denzel Dumfries (Inter Milano), Ibrahima Konate (Liverpool), Yan Diomande (RB Leipzig) și Carlos Espi (Levante).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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