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Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”

Întâlnire de gradul zero după Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Zlatan Ibrahimovic a dat nas în nas cu Erling Haaland. Primele cuvinte ale suedezului l-au lăsat mască pe norvegian
Cristian Măciucă
19.07.2026 | 12:45
Ibrahimovic a dat nas in nas cu Haaland Aroganta maxima a lui Zlatan Cand esti milionar arati asa
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Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”. FOTO: @X
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Erling Haaland a ieșit pe plus după Campionatul Mondial. Atacantul norvegian nu doar că a ajuns subiect de conversație în emisiunea lui Jimmy Fallon, unde invitat a fost actorul Tom Holland, ci și-a văzut vlogurile de pe YouTube adunând sute de mii de vizualizări.

Zlatan Ibrahimovic, întâlnire de gradul zero cu Erling Haaland

Succesul nu este deloc surprinzător, având în vedere imaginile inedite pe care Haaland le împărtășește în vlogurile sale. În cel mai recent episod, filmat la Campionatul Mondial, atacantul surprinde și întâlnirea pe care a avut-o cu Zlatan Ibrahimovic.

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„Când ești milionar arăți așa (nr. arată spre Haaland), când ești miliardar arăți așa (n.r. – arată spre el)” a spus Zlatan spre amuzamentul lui Haaland. Discuția pe ton amuzant a continuat între cei doi, iar Haaland l-a complimentat pe Zlatan: „el a fost mai bun decât mine. Eu mă pricep mai bine la marcat goluri, dar el este un jucător de fotbal mai complet” a spus Haaland.

Ibrahimovic a încheiat într-o notă mai serioasă, când a fost întrebat despre evoluția lui Haaland la Mondial: „Lăsând gluma la o parte, ce pot să spun este că a făcut exact ceea ce știe el cel mai bine: a marcat goluri pe bandă rulantă. Adică, dacă ai nevoie de goluri, îl suni pe Haaland”.

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Erling Haaland a strălucit cu naționala Norvegiei la CM 2026

La CM 2026, Erling Haaland a confirmat statutul de unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii și a fost principalul artizan al parcursului istoric al Norvegiei. Atacantul lui Man City a debutat cu o „dublă” în victoria cu 4-1 împotriva Irakului, apoi și-a continuat forma excelentă pe parcursul competiției. În optimi, Haaland a marcat de două ori în succesul cu Brazilia, scor 2-1, rezultat care i-a dus pe nordici, în premieră, în sferturile Campionatului Mondial. Scandinavii și-au încheiat aventura după un eșec cu 1-2, după prelungiri, în fața Angliei, însă Haaland a părăsit turneul cu șapte goluri înscrise, fiind unul dintre cei mai eficienți marcatori ai competiției.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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