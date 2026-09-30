Ibrahimovic îl pune la punct pe Cristiano Ronaldo: „Se ceartă ca un copil”

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Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a intervenit în conflictul deschis de la naționala Portugaliei, dintre vedeta Cristiano Ronaldo (41 de ani) și selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). După cum se știe deja destul de bine, totul a pornit după ce starul de la Al-Nassr a fost „uitat” pe banca de rezerve la victoria din Norvegia, din Liga Națiunilor.

Zlatan Ibrahimovic îi ia apărarea lui Jorge Jesus în fața lui Cristiano Ronaldo

În mod așteptat de altfel, Cristiano a fost foarte supărat din cauza acestei chestiuni. Astfel, după fluierul de final, a mers direct la vestiare. Ulterior, și a avut chiar și o pe seama acestui subiect. Între timp, Jorge Jesus a anunțat că sunt

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Ce i-a transmis Zlatan Ibrahimovic lui Cristiano Ronaldo

În acest context, Ibrahimovic a transmis că, în viziunea sa, selecționerul are dreptate în această speță, iar Cristiano Ronaldo nu ar trebui să se supere că nu este folosit în anumite partide, mai ales prin prisma vârstei sale destul de înaintate totuși. „Ronaldo nu trebuie să fie furios că a stat pe bancă. Orice jucător poate sta pe bancă. Eu sunt Zlatan, iar Mourinho m-a ținut pe bancă în cea mai bună perioadă a mea. Nu pentru că eram terminat. Ci din motive tactice.

Așa este în fotbal. Ronaldo trebuie să înțeleagă că vârsta îl prinde din urmă. Nu mai poate juca în fiecare minut la cel mai înalt nivel. Antrenorul trebuie să facă ce e nevoie pentru ca echipa să meargă înainte. Nu este vorba despre lipsă de respect. Asta e realitatea. Cel mai important lucru este ca Portugalia să câștige.

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Ronaldo ar trebui să fie fericit pentru asta. Deja a construit o carieră legendară. Nu are nevoie să se certe minute în șir ca un copil. Să stea pe bancă acum este spre binele echipei. Un leu știe când să răcnească și când să lase haita să vâneze”, a spus Zlatan Ibrahimovic.

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