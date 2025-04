Ibrahimovic, KO după o vizită la frizerie! Ce a pățit legenda suedeză. „Corpul a suferit un șoc”

Au trecut deja câteva sezoane bune de când Zlatan Ibrahimovic și-a agățat ghetele în cui, dar fostul atacant suedez a rămas aproape de fotbal. . Înainte de partida rossonerilor cu Napoli, din campionat, acesta a oferit un interviu în care a făcut câteva dezvăluiri interesante.

Ibrahimovic face spectacol și când nu e pe teren! „Mi-am tuns părul și corpul a suferit un șoc”

. Rossonerii ocupă în acest moment abia locul 9 în primul eșalon al fotbalului din Italia, iar fanii echipei au mari emoții în privința calificării în cupele europene.

Zlatan Ibrahimovic a fost văzut tot mai rar în ultima perioadă, iar fanii săi s-au întrebat dacă a pățit ceva. Fostul atacant a recunoscut că s-a confruntat cu o răceală destul de serioasă, deși inițial a glumit și a spus că a avut probleme după ce și-a tuns părul.

„Am fost bolnav, mi-am tuns părul și corpul a suferit un șoc. Glumesc, dar chiar am fost rău, am avut un virus și am slăbit trei kilograme. Acum sunt mai bine și sunt prezent”, a declarat Zlatan Ibrahimovic pentru DAZN.

Zlatan putea juca la Napoli! „Da, am fost aproape, acum 5-6 ani”

Ulterior, fostul atacant suedez a vorbit despre rolul său în proiectul de la AC Milan. Zlatan a dezmințit zvonurile că ar fi într-un conflict cu directorul sportiv al echipei. În plus, Ibra a recunoscut că putea juca în carieră pentru cei de la Napoli.

„Sunt aici să ajut pe toată lumea, pe teren și în afara lui. Ca înainte, în prezent și în viitor. Despre directorul sportiv s-a vorbit mult, dar noi suntem uniți. Discutăm zilnic pentru a vedea ce este necesar și ce nu, dar nu pot intra în detalii. Am văzut că s-a scris că m-am certat cu Furlani și alte lucruri, dar sunt doar invenții. Cu Furlani vorbesc zilnic despre orice. În trecut, acum și în viitor. Sunt aici să ajut pe toată lumea. Sper să ne descurcăm mai bine pe teren, dar și în afara lui.

Da, am fost aproape, acum 5-6 ani. Nu s-a întâmplat, poate nu trebuia să se întâmple. Când am intrat acum pe teren, am simțit multă adrenalină. Dacă nu mă înșel, ultima dată aici am marcat două goluri. Am amintiri frumoase pe acest stadion. Da, e adevărat, Cannavaro mă plimba… Conducea… Nu pot spune tot”, a mai spus Zlatan.