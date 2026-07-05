Ibrahimovic și Henry, show total în platoul TV în pauzele de la Mondial, urcați pe masă! Video

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Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) și Thierry Henry (48 de ani) sunt analiști la Fox Sports pentru Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În pauzele emisiunilor la care participă cu această ocazie, cei doi foști mari atacanți obișnuiesc să întrețină atmosfera din platou cu diferite glume sau chiar să pună în scenă spectacole fotbalistice comparabile cu cel de la turneul final.

Zlatan Ibrahimovic și Thierry Henry, show total în pauzele de analiză de la Mondial

Cel mai recent, ei au improvizat o masă de ping-pong din biroul de la care se fac în mod obișnuit analizele tactice, au urcat pe ea și au început un meci de tenis cu piciorul, dar nu în condiții normale, ci folosind o minge de dimensiuni foarte mici, o replică a balonului oficial de la Mondialul nord-american, deja celebra „Trionda”. Ibrahimovic și Henry au fost filmați în momentele respective, iar clipul rezultat a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

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👏👀 Quand deux des plus grands attaquants de l’histoire improvisent un tennis-ballon sur un plateau TV, c’est forcément qualitatif. — RMC Sport (@RMCsport)

De ce s-au contrazis Ibrahimovic și Henry după Paraguay – Franța

În afara acestui moment de show, și s-au contrazis cu privire la în sferturile de finală de la Campionatul Mondial. „Franța a scăpat astăzi (n.r. cu Paraguay, în optimi). Dacă mă întrebi pe mine, Paraguay merita mai mult și nu m-ar fi surprins dacă meciul ar fi ajuns la loviturile de departajare. Franța a părut vulnerabilă, iar dacă va juca așa împotriva Marocului, va avea o seară foarte dificilă”, a spus suedezul.

Iar replica francezului a venit imediat. Henry este convins că ai săi conaționali au forța necesară de a trece și de și, în plus, ei vor arăta mult mai bine în acea partidă față de „Asta e tipic pentru Zlatan – mereu foarte încrezător. Dar în fazele eliminatorii contează să câștigi, nu să arăți perfect. Franța a găsit o cale să se impună. Oamenii uită că și campioanele au adesea meciuri dificile. Marocul este o echipă excelentă, dar Franța nu se teme de nimeni”.

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Cum văd Ibrahimovic și Henry meciul Franța – Maroc din sferturi

Schimbul de replici dintre cei doi foști mari fotbaliști a continuat. „Eu judec după ceea ce am văzut. Marocul pedepsește greșelile, iar Franța a făcut prea multe astăzi”, a mai spus Ibrahimovic. Iar Henry a venit imediat cu o nouă completare: „Iar eu judec după istorie. Franța are jucători care se ridică la nivelul așteptărilor atunci când contează cu adevărat. Dacă Argentina va ajunge să întâlnească Franța mai târziu în turneu, va avea propriile probleme de rezolvat.

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Franța are calitatea necesară pentru a învinge pe oricine atunci când joacă la cel mai bun nivel al său”. Concluzia lui Zlatan Ibrahimovic a fost următoarea: „Marocul se impune la limită dacă Franța joacă la fel ca astăzi”. În vreme ce Thierry Henry a transmis în încheiere: „Franța va demonstra încă o dată că toți cei care se îndoiesc de ea se înșală”.